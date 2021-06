Kanton Luzern Regierungspräsident Wyss nach einem Jahr im Krisenmodus: «Die Picknickerei im Büro stinkte mir langsam» Für Finanzdirektor Reto Wyss endet ein spezielles Jahr als Regierungspräsident. Er sagt, welche Lehren die Regierung aus der Krise zieht. Dominik Weingartner 16.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie hatten ein Präsidialjahr, das im Zeichen der Pandemie stand. Hat es gleich viel Spass gemacht wie ihr erstes Präsidialjahr 2015/16?

Reto Wyss: Es war komplett anders. Das erste Präsidialjahr war eher konventionell. Das vergangene Jahr war von Anfang an stark von der Pandemie geprägt. Ich hatte sehr wenige öffentliche Auftritte. Das habe ich bedauert. Der Austausch mit der Bevölkerung hat gefehlt. Wir hatten als Regierung aber gerade wegen der Krise eine sehr wichtige Aufgabe, nämlich für unsere Bevölkerung da zu sein. Das konnten und mussten wir in diesem Jahr sehr ausgeprägt tun. Darum kann ich nicht sagen, es war ein schlechteres Präsidialjahr, es war einfach anders. Ich war weniger repräsentativ, dafür mehr inhaltlich gefordert.

Reto Wyss auf dem Seetalplatz, wo künftig grosse Teile der Verwaltung arbeiten sollen. Bilder: Pius Amrein (Emmenbrücke, 2. Juni 2021)

Haben Sie im Sommer 2020 gehofft, dass Corona bald vorbei sein wird?

Wir wussten immer, dass es mehrere Wellen geben kann. Aber wir alle haben vielleicht gehofft, dass die zweite Welle ähnlich wie die erste sein wird. Mit dem Ausmass, wie es im Herbst dann eingetroffen ist, haben wir nicht gerechnet.

Hatten Sie in diesem Jahr auch mal keine Lust mehr auf Corona?

Wir hatten wohl alle mal keine Lust mehr, da nehme ich mich nicht raus. Am meisten habe ich vermisst, am Mittag rauszugehen, um zu essen. Das fehlte vor allem im Winter, als die Restaurants geschlossen waren. Die Picknickerei im Büro stinkte mir langsam.

Auf Wyss folgt Schwerzmann Reto Wyss (56) sitzt seit 2011 für die CVP im Luzerner Regierungsrat, zunächst als Bildungsdirektor, seit Mitte 2019 ist er für die Finanzen zuständig. Von 1999 bis 2011 war Wyss Gemeindepräsident von Rothenburg, wo er bis heute wohnt. Der gelernte Bauingenieur ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Für Wyss endet nun die zweite Amtszeit als Luzerner Regierungspräsident. Die erste absolvierte er 2015/16. Ab Juli übernimmt turnusgemäss der parteilose Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (56) das Amt – bereits zum dritten Mal.

Sind Sie schon geimpft?

Die Regierungsräte haben gewartet, bis die Impfung für unsere jeweilige Alterskategorie offen war. Ich bin seit Ende Mai komplett geimpft.

War die Regierung im Homeoffice?

Wir halten bis heute unsere Sitzungen digital ab. Wir konnten aber nicht immer konsequent im Homeoffice sein. Es gab Termine, bei denen wir vor Ort sein mussten, etwa bei Medienkonferenzen. Im Finanzdepartement war ich zeitweise sehr einsam.

Ist die Regierungsratssitzung digital anders als in physischer Form?

Die Sitzungsführung ist anspruchsvoller, wenn man nicht im selben Raum ist. Aber das Gremium hat sich Mühe gegeben und wir haben uns gegenseitig unterstützt. Wir freuen uns aber darauf, uns wieder physisch zu treffen und auch einen Kaffee zusammen zu trinken und alles, was am Rande stattfindet und den Zusammenhalt fördert, wieder zu pflegen. Gleichzeitig hat die Krisensituation die Regierung zusammengeschweisst.

Gibt es Veränderungen in der Arbeitsweise der Regierung, die nach Corona beibehalten werden?

Ich hoffe, dass wir gewisse Lehren aus der Pandemie mitnehmen. Wir haben gelernt, dass wir nicht bei jeder Sitzung vor Ort sein müssen. Ich hoffe zudem, dass wir den sehr unkomplizierten Austausch mit Verbänden und Organisation auch in Zukunft pflegen können.

In der Verwaltung gibt es Bestrebungen, Arbeitszeiten flexibler zu gestalten und Homeoffice breiter einzusetzen. Braucht es das zentrale Verwaltungsgebäude auf dem Seetalplatz dann überhaupt noch?

Auf alle Fälle. Wir legen Wert darauf, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin und wieder zu sehen, auch um zu spüren, wie es ihnen geht. Aber klar wird Homeoffice weiter Platz haben. Wir rechnen auf dem Seetalplatz mit 1,4 Mitarbeitenden pro Arbeitsplatz. Wir realisieren also nicht gleich viele Arbeitsplätze, wie wir heute haben. Die heutige Infrastruktur ist für die Kombination von Homeoffice und Präsenzarbeit nicht geeignet, weil wir viele Einzelarbeitsplätze und fix zugeordnete Arbeitsplätze haben. Zudem erzielen wir mit der zentralen Verwaltung eine Einsparung von jährlich 9 Millionen Franken. Das macht also durchaus Sinn.

Sie haben vergangenen Sommer mit Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj das Präsidialjahr eingeläutet mit dem Motto «Luzern verbinden». Wie ist das gelungen?

Das Motto haben wir im Krisenjahr gelebt. Wir bedauern aber beide, dass die Anlässe mit der Bevölkerung nicht möglich waren. Was klar ist, denn wir haben eine Vorbildfunktion. Wir wollten kein falsches Signal aussenden.

Corona spaltet die Gesellschaft mehr, als es sie verbindet. Teilen Sie diesen Eindruck?

Wenn ich im Alltag unterwegs bin, habe ich den Eindruck, dass sich ein sehr grosser Teil der Bevölkerung an die Massnahmen hält. Insgesamt hat die Schweiz diese schwierige Situation gut gemeistert. Das hat auch damit zu tun, dass die Bevölkerung sehr gut mitgemacht hat. Es gibt Einzelne, welche die Massnahmen nicht goutieren. Aber das sind wenige. Die grosse Mehrheit hat viel Eigenverantwortung gezeigt.

Beim Cupsieg des FCL hat das nicht so gut geklappt. 10000 Personen feierten in der Stadt, mit dabei war auch Ihr Amtskollege Paul Winiker. Was ging Ihnen da durch den Kopf?

Ich glaube, dass Paul Winiker in einem Moment der Emotionen vergessen hat, welches Signal er als Mitglied der Luzerner Regierung aussendet. Er hat ja in Interviews danach gesagt, dass er dies bedauere.

Zurück zur Spaltung: Sie fürchten also nicht eine nachhaltige Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas durch Corona?

Grundsätzlich glaube ich, dass wir zu unserem gesellschaftlichen und politischen Klima Sorge tragen müssen. Gerade in einer direkten Demokratie ist es wichtig, einander zuzuhören und den Dialog zu pflegen. Das hat in den letzten Jahren unabhängig von Corona gelitten. Wir haben die gute Tradition, alle mitzunehmen und Kompromisse zu finden. Das ist nur möglich, wenn wir einen anständigen Austausch pflegen und unsere verschiedenen Positionen verbinden.

Einzelne Exponenten der Verwaltung waren Angriffen ausgesetzt. Waren Sie davon auch betroffen?

Ich habe sehr viele E-Mails erhalten, auch von Leuten, die nicht zufrieden sind. Im Allgemeinen blieb das aber auf einer sachlichen Ebene und ich wurde nie bedroht oder unanständig angegangen. Leider sind nicht alle davon verschont geblieben. Das verurteile ich, und es ist wichtig, dass wir klar sagen, dass wir das nicht akzeptieren.

Mussten die Sicherheitsmassnahmen für die Regierung erhöht werden?

Grundsätzlich nicht, nur punktuell bei Guido Graf.

War der Gesundheitsdirektor den Angriffen besonders ausgesetzt?

Er war am intensivsten betroffen und wurde zum Teil in einer Art und Weise angegangen, die nicht akzeptabel ist.

Als Finanzdirektor waren Sie mit den Entschädigungen für die Wirtschaft befasst. Wie lange braucht die Wirtschaft noch Hilfe?

Die Wirtschaft insgesamt war erfreulicherweise sehr robust. Grosse Teile waren nie betroffen. Einzelne Branchen wurden hart getroffen, in denen werden die Probleme bis 2022 anhalten, etwa im Tourismus.

Ist die Politik bereit, diese Branchen so lange zu unterstützen?

Bislang orientieren wir uns an den Unterstützungsmassnahmen des Bundes. Ich gehe davon aus, dass sich der Bund darüber Gedanken machen wird.

Im Winter war die Ungeduld der Betroffenen nach Unterstützung sehr gross. Hat sich das gelegt?

Das hat sich sehr gelegt. Die aktuelle Lösung geniesst eine sehr hohe Akzeptanz. Wir haben uns Mühe gegeben mit einer sehr intensiven Kommunikation, die sehr viel gebracht hat. Wir hatten mit unseren Webinaren direkten Kontakt mit den Unternehmen. Da haben wir einen sehr grossen Effort geleistet, der Wirkung gezeigt hat.

Haben Sie den Kommunikationsbedarf zu Beginn unterschätzt?

Nein, aber wir mussten uns zuerst personell aufstellen, um diese Herausforderung zu meistern. Mittlerweile sind wir gut eingespielt.

Die Auswirkungen auf die Kantonsfinanzen haben sich in Grenzen gehalten. Ist Luzern mit einem blauen Auge davongekommen?

2020 haben wir nur einen kleinen Einfluss gespürt, 2022 wird er viel grösser sein. Weil wir unsere Hausaufgaben in den vergangenen Jahren aber konsequent gemacht haben, sind wir in der Lage, auf eine solche Herausforderung reagieren zu können. Das ist sehr positiv. Wir sind nicht ganz schadlos, aber mit verhältnismässig bescheidenen Blessuren durch die Krise gekommen.

Steuererhöhungen und Sparpakete sind nach wie vor kein Thema?

Ja, dabei bleibt es. Die Bevölkerung soll keinen Sonderbeitrag leisten müssen zur Bewältigung dieser Ausnahmesituation.

Sind während Corona Geschäfte liegen geblieben, die Sie nun in Angriff nehmen wollen?

Im Finanzdepartement hatten wir die Volksabstimmung zum Campus, wir haben ein Wettbewerbsergebnis für den Seetalplatz präsentiert, die Botschaft kommt jetzt in den Kantonsrat, wir haben den Wettbewerb zum Sicherheitszentrum durchgeführt, wir arbeiten an der Erweiterung der Kantonsschule Sursee, wir diskutieren über eine Erweiterung der Kantonsschule Reussbühl. Sie sehen: Die grossen Geschäfte haben wir trotz Corona weiterbearbeitet, da sind wir auf Kurs. Die Mitarbeitenden der Verwaltung haben einen Superjob gemacht.

Zum Schluss: Treten Sie 2023 noch einmal zur Wahl an?

Ich habe nach wie vor sehr viel Freude an meiner Funktion. Aber bevor ich diese Frage beantworte, muss ich das mit meiner Partei und meinem privaten Umfeld anschauen.