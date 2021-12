Kanton Luzern Reihentests für weitere 33'000 Kinder und Jugendliche? Ausweitung scheint plötzlich doch möglich Auf allen Schulstufen sollen Coronatests angeboten werden müssen. Dieser Vorschlag des Bundesrats ist nun in der Konsultation. Eine Ausweitung ist laut dem Kanton Luzern möglich – in vier Wochen. Christian Glaus Jetzt kommentieren 01.12.2021, 16.54 Uhr

Schulen galten in der Schweiz lange nicht als Treiber der Pandemie. Diese Haltung hat sich inzwischen geändert. Die Altersklasse der 10- bis 19-Jährigen ist – gerechnet pro 100'000 Personen – inzwischen jene mit den höchsten Fallzahlen. Der Bundesrat will nun die Reihentests an den Schulen massiv ausweiten. Alle Schulen der obligatorischen Schule und der Sekundarstufe II sollen repetitives Testen anbieten müssen. Im Kanton Luzern müssen Tests bisher erst ab Sekundarstufe I angeboten werden. Die Teilnahme ist freiwillig. Ob künftig eine Teilnahmepflicht bestehen soll, gibt der Bundesrat nicht vor. Dies überlässt er den Kantonen.

Sie machen's schon: Megger Schulkinder spucken für den Coronatest einmal pro Woche in einen Behälter. Bild: Eveline Beerkircher (Meggen, 30. März 2021)

Dieser Vorschlag befindet sich – zusammen mit weiteren Massnahmen – in einer Express-Konsultation. Diese startete am Dienstagnachmittag. Die Kantone und weitere Beteiligte haben nur bis am Mittwochabend Zeit, Stellung zu nehmen. Die Stellungnahme der Luzerner Regierung liegt noch nicht vor, sie soll am Donnerstag publiziert werden. Bis dahin erteilen die zuständigen Departemente keine weiteren Auskünfte zu Fragen, welche die Konsultation betreffen. Somit bleibt offen, ob der Kanton Luzern die Ausweitung der Reihentests unterstützt und ob die Teilnahme obligatorisch werden würde.

Klar ist hingegen: Müssten die Reihentests ausgeweitet werden, würde dies einen enormen Kraftakt bedeuten. Gemäss Angaben des Bildungs- und Kulturdepartements würden knapp 33'000 Schülerinnen und Schüler zusätzlich für die Reihentests in Frage kommen. Bisher können knapp 16'000 Kinder und Jugendliche an den repetitiven Tests teilnehmen. Davon 9200 auf Stufe Sekundarschule, 5500 an den Gymnasien und 1150 an den Vollzeit-Berufsschulen. Die Zahl der potenziellen Teilnehmenden an den Reihentests würde sich also auf einen Schlag von 16'000 auf neu über 48'000 rund verdreifachen. Ist dieser Ausbau bewältigbar? Ja, heisst es beim Gesundheits- und Sozialdepartement.

«Es wäre eine Vorlauffrist von vier Wochen notwendig, um das zu stemmen.»

In der Vergangenheit war die Ausdehnung der Reihentests auf die Primarschule wiederholt ein Thema im Kanton Luzern. Insbesondere nach den Sommerferien wurden entsprechende Forderungen der Schulleitungen publik. Einzelne Gemeinden wie beispielsweise Horw prüften, ob sie die Tests auf eigene Faust ausdehnen sollten – verwarfen die Pläne aber wegen des zu grossen Aufwands. Auch der Kanton argumentierte bisher, dass der Aufwand für Testangebote an allen Schulen schlicht zu gross sei.

Ohnehin sind die wöchentlichen Tests an den Schulen im Kanton Luzern nicht reibungslos verlaufen. Schülerinnen und Schüler, die in einer Gruppe mit einer infizierten Person getestet wurden, mussten teils tagelang im Hausarrest abwarten, bis sie den definitiven Bescheid bekamen. Die zuständige Dienststelle Volksschulbildung musste Massnahmen ergreifen, um die Abläufe zu verbessern. Wenn nun plötzlich dreimal so viele Kinder und Jugendliche wöchentlich getestet werden müssen, sind ähnliche Schwierigkeiten fast schon programmiert.

Teilnahmequote liegt zwischen 30 und 90 Prozent

Fraglich ist ausserdem, wie stark ein freiwilliges Testangebot an den Schulen tatsächlich genutzt würde. Nach Angaben des Bildungs- und Kulturdepartements liegt die Teilnahmequote zwischen 30 und 90 Prozent – je nach Schule und Schulstufe.

Zusammen mit den Fallzahlen steigt auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die in Isolation oder Quarantäne sind. Die neuesten Zahlen auf Stufe Volksschule stammen vom vergangenen Freitag: 440 Kinder waren in Isolation, 940 in Quarantäne. 38 Klassen befanden sich im Fernunterricht. Für Kinder, Eltern, Lehrpersonen und Schulleitungen eine grosse Belastung. Ob das Quarantäne-Regime mit mehr repetitiven Tests gelockert werden könnte, lässt das Gesundheits- und Sozialdepartement offen. Auf Anfrage heisst es:

«Was im Falle einer Quarantäne im Einzelfall angeordnet wird, hängt von den jeweils getroffenen Schutzmassnahmen sowie der epidemiologischen Lage ab.»

