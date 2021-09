Rückzonungen und Windkraft: Heisse Versammlung in Rickenbach

Kanton Luzern Rückzonungen und Windkraft: Die Rickenbacher Gemeindeversammlung birgt viel Zündstoff Am 27. September findet in Rickenbach eine spezielle Gemeindeversammlung statt. Die Gemeinde rechnet mit grossem Andrang und steht deshalb vor logistischen Herausforderungen. Dominik Weingartner 20.09.2021, 17.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die ausserordentliche Gemeindeversammlung von Rickenbach am nächsten Montag hat diesen Namen definitiv verdient. Zwar stehen nur zwei Geschäfte auf der Traktandenliste, aber diese haben es in sich. Zuerst beschäftigt sich die Versammlung mit den Rückzonungen. Danach geht es um die Gemeindeinitiative «Erhaltet den Stierenberg – keine Windkraftanlagen auf unserem Hausberg!».

Rückzonungen und Windkraft: Diese Themen versprechen emotionale Debatten. Im Vorfeld ist deswegen auch Kritik zu hören. Mehrere Leserinnen und Leser unserer Zeitung kritisieren die Gemeinde, weil sie diese beiden Themen an einem Abend abtischen will, und das mitten in der Pandemie. «Ich bin ungeimpft und meide grössere Menschenansammlungen», schreibt ein Leser. Personen, die sich krank fühlen, sollen der Versammlung fernbleiben, meint der Gemeinderat. «Da werden einmal mehr Menschen ausgegrenzt und wichtige Stimmen für den Ausgang der Abstimmung eliminiert», enerviert sich eine Leserin.

Die Zeit drängt



Gemeindepräsident Adrian Häfeli (FDP) ist sich durchaus bewusst, dass es sich um «emotionale Geschäfte» handelt. Für ihn ist aber klar, dass die Rückzonungen und die damit verbundene Teilrevision der Ortsplanung zuerst an einer Versammlung thematisiert werden müssen und nicht direkt an der Urne entschieden werden können. «Wir haben das Geschäft der Bevölkerung noch nie darlegen können. Wir müssen die Details erklären können», sagt er. Über neun nicht erledigte Einsprachen gegen die Rückzonungen liegen zur Beratung vor. «Über jede einzelne entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger», so Häfeli.

Und bei der Gemeindeinitiative drängt die Zeit. Sie wurde im Oktober vergangenen Jahres eingereicht. Laut Gemeindeordnung muss sie innert eines Jahres dem Volk vorgelegt werden. «Es ergibt keinen Sinn, ein Geschäft vor die Versammlung und das andere an die Urne zu bringen», sagt Häfeli.

Zwei Hallen, verschiedene Sektoren



Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr. Reicht die Zeit, um beide Geschäfte zu behandeln? «Wir wollen sie durchbringen», sagt Häfeli. Um zügig voranzukommen, wird die Redezeit auf fünf Minuten pro Votum beschränkt – eine Regel, die eigens für diese spezielle Gemeindeversammlung aufgestellt wird. Der Gemeindepräsident rechnet mit 600 bis 800 Teilnehmern, wobei das schwierig abzuschätzen sei, wie er sagt.

Häfeli ist sich der Coronaproblematik durchaus bewusst. Aber: «Ich gehe davon aus, dass die allermeisten vulnerablen Personen durch die Impfung geschützt sind», sagt er. Verschiedene Massnahmen sollen helfen, die Gefahr zusätzlich einzudämmen. So sind für die Stimmberechtigten zwei Hallen vorgesehen. In die zweite Halle wird das Geschehen live übertragen. Eine dritte Halle ist für nicht stimmberechtigte Besucher – unter anderem Medienvertreter – vorgesehen. Zudem gibt es verschiedene Sektoren, wie Häfeli erklärt. Einen 3-G-Sektor und einen offenen Sektor mit grösseren Abständen. Weiter gilt an der Versammlung die Maskenpflicht. Eine Durchführung ausschliesslich mit 3-G-Zertifikat ist rechtlich nicht möglich.