Kanton Luzern sagt hauchdünn Ja zur Formularpflicht für Vermieter Vermieter im Kanton Luzern müssen künftig den Mietzins des Vormieters offenlegen. Die Luzerner Stimmbevölkerung nimmt die Initiative des Mieterverbandes mit 50,1 Prozent an. Klar angenommen wurde die Vorlage in der Stadt Luzern. Dominik Weingartner 27.09.2020, 14.11 Uhr

Ein Schild weist auf freie Wohnungen hin. Bild: Boris Bürgisser (Ebikon, 2. September 2020)

Die Luzernerinnen und Luzerner sagen Ja zu transparenten Vormieten. Das Anliegen des Mieterverbandes wird mit 50,1 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Die Initiative verlangt, dass Vermieter den Mietzins des Vormieters ihrem neuen Mieter offenlegen müssen. Jedoch nur, wenn die Leerwohnungsziffer kantonsweit bei 1,5 Prozent oder tiefer liegt.

Bei der Abstimmung offenbart sich ein immenser Stadt-Land-Graben. Während in der Stadt Luzern, wo der Druck auf die Mieten höher ist als in anderen Gebieten des Kantons, über zwei Drittel der Stimmberechtigten für die Initiative stimmten, lag der Ja-Anteil in den ländlichen Wahlkreisen Entlebuch (30,1 Prozent) und Willisau (38,7 Prozent) sehr viel tiefer. Insgesamt machten nur 364 Stimmen den Unterschied.

