Kanton Luzern Schnupperstudium für Flüchtlinge soll ausgebaut werden – die Leiterin des Mentoring-Programms erzählt von ihren Erfahrungen Seit sechs Jahren bietet die Universität Luzern ein Schnupperstudium für Flüchtlinge an. Das auf freiwilliger Arbeit von Studentinnen und Studenten basierende Projekt wird stetig weiterentwickelt. Alessia Derikesen Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

«Die Vermischung unterschiedlichster Kulturen mitzuerleben, ist eindrücklich», sagt Kaja Schmid, wenn sie von ihrem Freiwilligenengagement schwärmt. Bei dem vom International Relations Office der Universität Luzern koordinierten Projekt, hat sie die Leitung des Mentoring-Programms inne. Das Angebot für geflüchtete Personen gibt es mittlerweile seit sechs Jahren – und wird stetig ausgebaut.

Das ist das Schnupperstudium der Luzerner Universität Das Schnupperstudium der Universität Luzern hat zum Ziel, geflüchteten Menschen einen Einblick in das Schweizer Hochschulsystem und die Anforderungen eines Studiums zu gewähren. Pro Kalenderjahr können 15 Personen daran teilnehmen. Sie können etwa ausgewählte Vorlesungen besuchen, an diversen Workshops wie Computerkursen oder Lebenslauf-Trainings teilnehmen oder das Angebot des Hochschulsports nutzen. An Letzteren wollen die Köpfe hinter dem Projekt nun anknüpfen und das Angebot ausdehnen. Inwiefern? «Unser Ziel ist es, mehr Flüchtlinge für den Sport zu motivieren», sagt Kaja Schmid. So würden die teilnehmenden Flüchtlinge besser integriert und mit Studierenden an der Uni durchmischt. Zudem sind die Leiterinnen dran, das Projekt noch weiter zu professionalisieren. «Am Anfang regelten wir vieles spontan. Jetzt legen wir schon vor Beginn fest, wie das jeweilige Semester aufgebaut werden soll und was wir wann machen», erzählt Schmid. Zu den nebenschulischen Aktivitäten gehört etwa ein Tagesausflug nach Bern ins Bundeshaus. Dieser soll den Teilnehmenden mit dem politischen Abend zusammen eine Hilfe sein, das Schweizer System besser zu verstehen und ihr Allgemeinwissen zu erweitern.

Kaja Schmid im Vorlesungssaal an der Uni. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Februar 2022)

Die Studentin hat sich schon immer für soziales Engagement interessiert

Die Luzernerin studiert im Master Politik, Wirtschaft und Philosophie. Nebstdem arbeitet sie in einem 70-Prozent-Pensum als Jobcoach in einem Zuger Sozialunternehmen. Die Freiwilligenarbeit bei der Uni Luzern nimmt im Durchschnitt zwei bis drei Stunden in Anspruch. Ein Zusatzaufwand, den sie gern betreibt.

Schmid stiess vor vier Jahren zum Team, das hinter dem Schnupperstudium steckt. Im Rahmen ihres Bachelorstudiums musste Schmid sogenannte Social Credits sammeln. Diese gehören bei einigen Studiengängen zum Studienaufbau dazu. Es sind Credits, die man durch soziale Tätigkeiten erwirbt.

Das kam der heute 24-Jährigen gelegen, soziale Projekte interessierten sie nämlich schon immer. Ein Besuch im Flüchtlingslager in Moria während der Kantizeit verstärkte dieses Interesse noch. Ihren Entscheid, das Schnupperstudium auch weiterhin zu unterstützen, begründet Schmid folgendermassen:

«Für mich ist es einfach eine Herzensangelegenheit, in diesem Bereich Gutes zu tun.»

Ein ehemaliger Teilnehmer soll nun die Schweiz verlassen

Zudem profitiere auch sie immer wieder von den Begegnungen. «Es ist spannend, die Teilnehmenden kennen zu lernen und ihre Geschichten zu hören», sagt Schmid. Obwohl nach dem Programm viele Flüchtlinge eine Anschlusslösung haben, ein Studium beginnen oder einen Job suchen, schreibt das Schnupperstudium nicht nur Erfolgsgeschichten. Ein seltener Fall, den Schmid derzeit beschäftigt, ist der eines 32-jährigen Iraners. Er ist einer von jenen, den sie während seiner Teilnahme von 2020 bis 2021 individuell betreute und mit dem sie noch immer in Kontakt steht.

«Wir nahmen ihn dazumal bei uns ins Programm auf, obwohl sein Deutsch eigentlich noch nicht gut genug war», erzählt Schmid. Zu den Voraussetzungen gehören nebst dem Mindestalter von 21 Jahren, einer entsprechenden Aufenthaltsbewilligung und dem Wohnsitz in einem Zentralschweizer Kanton auch Sprachkenntnisse in Deutsch oder Englisch auf dem Niveau B2.

Der Iraner machte schnell Fortschritte und arbeitete nebst dem Studium als Praktikant ein Jahr lang in einem Ingenieurbüro. Kürzlich erhielt er vom Staatssekretariat für Migration – rund zwei Jahre, nachdem er in der Schweiz lebte – eine negative Aufenthaltsbewilligung. Während er in einem Gespräch seinen Unmut und seine Hilflosigkeit in der jetzigen Situation kundtut, betont Schmid, dass solche Situationen auch für sie schwierig seien. «Schliesslich habe ich miterlebt, wie viel er dafür tut, um hier bleiben zu dürfen.» Trotzdem bedeutet der Studentin das Arbeiten mit den Flüchtlingen besonders viel, so erzählt sie: «Ich bin dankbar für diese Erfahrung und für die Freundschaften, die sich durch dieses Projekt entwickeln.»

