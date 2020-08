Luzerner Wirtschaft erwartet weiteren Personalabbau

Im Kanton Luzern dürften in den kommenden Monaten in fast allen Branchen Arbeitsstellen gestrichen werden. Dies schreibt das Statistikamt Lustat in seinem Bericht zur Wirtschaft im zweiten Quartal. Bis auf den Detailhandel rechnen alle Branchen für die kommenden Monate mit einem Personalabbau.



21.08.2020, 08.55 Uhr