Kanton Luzern Selektive Produktionsförderung: Jetzt stehen die Ausgezeichneten fest Der Kanton Luzern unterstützt mit der selektiven Produktionsförderung jährlich verschiedene Kultursparten. In der ersten Ausschreibungsrunde sind in vier Sparten elf Förderbeiträge gesprochen gesprochen worden. 21.05.2021, 13.57 Uhr

Butter Place Productions gehört mit «Die grosse Menschenschau 2.0» zu den Ausgezeichneten. Bild PD

(zim) In der ersten Ausschreibungsrunde wurden im Bereich der selektiven Produktionsförderung 2021 vier Ausschreibungsverfahren in den Sparten «Musik», «Theater/Tanz», «Recherchebeiträge» und «Sonderprogramme von Verlagen» durchgeführt. Bei allen Ausschreibungen hat eine Fachjury aus inner- und ausserkantonalen Experten die eingegangenen Dossiers beurteilt und insgesamt 280'000 Franken gesprochen, wie die Staatskanzlei Luzern am Freitag mitteilte. Die Förderbeiträge gehen an folgende Projekte: