Sicherheitszentrum in Rothenburg verzögert sich – und wird teurer und grösser Die Planung des Sicherheitszentrums in Rothenburg stockt. Die für 2023 vorgesehene Abstimmung muss verschoben werden, und erste Kantonsangestellte zügeln frühestens in sieben Jahren. Lukas Nussbaumer 15.02.2022, 05.00 Uhr

Ausenansicht des Sicherheitszentrums in Rothenburg. Visualisierung: PD

«Bis im Sommer muss klar sein, welche Organisationseinheiten in Rothenburg stationiert sind.» Diesen Satz sagte Finanzdirektor Reto Wyss am 19. März 2021, als er und Sicherheitsdirektor Paul Winiker vor den Medien das Siegerprojekt für das Sicherheitszentrum in Rothenburg präsentierten. Heute, fast elf Monate später, zeigt sich auf Nachfrage unserer Zeitung bei Paul Winiker: Wer im aus Holz, Beton und Stahl erstellten Gebäude dereinst arbeiten wird, ist frühestens in diesem Juli klar. «Mein Ziel ist es, dass die Gesamtregierung das Raumprogramm noch vor den Sommerferien verabschieden kann», sagt der SVP-Politiker aus Kriens. Klappt dies, könne der Kantonsrat wohl im kommenden Winter über den Projektierungskredit befinden.

Die Verzögerung von rund einem Jahr beim Bestimmen der künftig in Rothenburg stationierten Bereiche wirkt sich auch auf die Volksabstimmung und die Inbetriebnahme des Sicherheitszentrums aus. Statt 2023 dürfte der Entscheid an der Urne erst ein Jahr später fallen, und statt 2028 werden die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frühestens im Jahr darauf einziehen. Er werde «auf jeden Fall alles daransetzen, dass wir den Termin 2029 einhalten können», verspricht Winiker. Und er sagt zur Frage, ob der im letzten Frühjahr kommunizierte Zeitplan zu ambitiös gewesen sei: «Nein, aber etwas zu optimistisch.»

Es entstehen auch Zellen für Häftlinge

Sicher in die unmittelbare Nähe des Bahnhofs Rothenburg Station zügeln werden Teile der Polizei inklusive der Posten Rothenburg, der Veterinärdienst sowie die Dienststelle für Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz. Das kommunizierten Winiker und Wyss schon Mitte März des letzten Jahres. Dazu kommen nun die Logistik der Polizei sowie das Management der Flotte mit über 100 Fahrzeugen.

Der Innenhof des Sicherheitszentrums in Rothenburg.. Visualisierung PD

Neu ist nun, dass auch ein Schiesskeller, Räume für die Lagerung von Waffen und Munition sowie Polizeizellen und allenfalls das jetzt an der Kasimir-Pfyffer-Strasse in Luzern in einem Keller stationierte Festnahmezentrum nach Rothenburg verlegt werden, sagt Winiker. Ebenfalls in Rothenburg entsteht eine gemeinsame Blaulicht-Einsatzleitzentrale für die Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden (siehe Box).

Einsatzleitzentralen vertreten sich gegenseitig Im Sicherheitszentrum in Rothenburg soll eine gemeinsame Polizei-Einsatzleitzentrale für die Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden entstehen. Eine solche war ursprünglich auf dem EWL-Areal an der Industriestrasse in der Stadt Luzern vorgesehen. Auch andere Blaulichtorganisationen wie die Sanitätsnotrufzentrale sollen nach Rothenburg zügeln. Zug und Schwyz planen ebenfalls eine gemeinsame Einsatzleitzentrale. Diese wird in das neue Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Schwyz integriert. Beide Zentralen sollen mit den gleichen IT-Systemen ausgerüstet werden, um sich gegenseitig vertreten zu können. Uri, der sechste Zentralschweizer Kanton, macht im gemeinsamen Projekt, das in der Zentralschweizer Regierungskonferenz schon 2003 entstanden ist, vorderhand nicht mit. Grund ist eine laufende Vereinbarung mit dem Bundesamt für Strassen. Diese rührt daher, dass auf einem wesentlichen Teil des Urner Strassennetzes – also auf den Autobahnen und den Autostrassen – der Bund zuständig ist. (nus)

Polizei braucht zwei Ein- und Ausfahrten

Die Planung dieser zusätzlichen Bereiche sei «sehr komplex», betonen Winiker und sein Departementssekretär Andreas Ott, der Mitglied der Projektsteuerung ist. Bei der Überprüfung des Projekts habe sich zudem gezeigt, dass es aus Platzgründen drei und nicht nur zwei Untergeschosse brauche. Aus einsatztaktischen Gründen seien ausserdem zwei Ein- und Ausfahrten für die Polizeifahrzeuge nötig, erklärt Ott. Und räumt ein: «Im Wettbewerbsprojekt war unglücklicherweise nur eine Ausfahrt enthalten.» Eine Folge des zusätzlichen Untergeschosses und der ebenfalls unterzubringenden Bereiche ist ein grösseres Gebäude, dessen Bodenplatte in einem Schritt realisiert werden soll. «Eine etappierte Vorgehensweise im Untergrund wäre zwar grundsätzlich möglich, aber sicher teurer», sagt Winiker.

Zu den Baukosten, die im März 2021 auf 112 Millionen Franken geschätzt wurden und in denen weder die Einsatzleitzentrale der Polizei noch die technischen Geräte und Einrichtungen für die Labors enthalten waren, äussert sich der frühere Kantonsrat und Gemeindepräsident von Kriens, Paul Winiker, nur vage. «Steigt das Volumen, steigt auch der Preis», sagt der Ökonom. Auch die Innenausrüstung werde ins Geld gehen. So müssten rund 70 verschiedene Informatiksysteme integriert und teilweise ersetzt werden, und es seien verschiedene Sicherheitsstandards zu garantieren. Also kostet das Projekt, das im November 2019 mit 91 Millionen Franken veranschlagt wurde, letztlich 200 Millionen Franken? «Diese Zahl kommentiere ich nicht», so der 65-Jährige.

Ebenfalls unklar ist, wie hoch die Synergiegewinne sein werden. Sie sollen aber erheblich sein, wie Winiker versichert. Allein durch die Integration des Flottenmanagements und der Polizeilogistik könnten bei Einsätzen Hunderte von Arbeitsstunden gespart werden. Dazu würden Fremdmieten wegfallen.

Tendenziell mehr als 250 Mitarbeitende in Rothenburg

Offen bleibt vorderhand auch, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig in Rothenburg ihren Job ausüben werden. Die im März des letzten Jahres genannte Zahl von 250 werde aber «tendenziell höher ausfallen». Zu den fixen Arbeitsplätzen komme auf jeden Fall eine Vielzahl von nicht stationären. Allein bei der Verkehrspolizei würden rund 120 Personen arbeiten, sagt Winiker. Auch die über 50 Leute umfassende Ausbildungsformation werde nicht dauerhaft in Rothenburg instruiert.

«Keine Probleme» verursachen soll laut Andreas Ott das Bundesamt für Strassen (Astra), dem die Liegenschaft Sprengi bei der Autobahnausfahrt Emmen Nord gehört. Dort befindet sich heute ein Polizeistützpunkt, der nach Rothenburg verlegt werden soll. Es bestünden langjährige Mietverträge, und das Astra sei über den Projektstand informiert. Auch der Vertrag mit dem Besitzer des Grundstücks an der Meyerstrasse in Luzern, wo der Veterinärdienst stationiert ist, sei langfristig ausgelegt und mit Ausstiegsmöglichkeiten versehen.

Das Sicherheitszentrum wird vom Justiz- und Sicherheitsdepartement, dem Gesundheits- und Sozialdepartement sowie vom Finanzdepartement gemeinsam geplant. Erstere bestimmen, welche Verwaltungsbereiche in Rothenburg zusammengezogen werden, letzteres ist für den Bau des Gebäudes verantwortlich.

