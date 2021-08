Vier Luzerner Unwetter-Helden erzählen von ihrem Fronteinsatz

Kanton Luzern Sie sind unsere Unwetter-Helden – Einsatzkräfte erzählen von der Front In den vergangenen Wochen leisteten Feuerwehren und Zivilschutzorganisationen bei den zahlreichen Unwettern im Kanton Luzern grosse Arbeit. Sie haben uns erzählt, wie sie mit der Belastung umgehen. Salome Erni und Dominik Weingartner 03.08.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zivilschützer räumen die Hochwasser-Sicherheitsmassnahmen am Luzerner Mühleplatz ab.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 29.07.2021)

Mitglieder der Feuerwehr und des Zivilschutzes standen im letzten Monat im ganzen Kanton Luzern im Einsatz: Hagelsturm, Hochwasser, Überschwemmungen und Starkregen sind auch für die Einsatzkräfte eine Herausforderung. Viele davon fehlten bei der Arbeit, opferten Freizeit, Schlaf und Ferien für das Wohl der Allgemeinheit. Trotzdem schreckt sie dies nicht von ihrem Engagement ab. «Wieso?», fragten wir vier, die an der Front waren.







Pirmin Egli, stellvertretender Chef der Schnelleinsatzformation Cobra bei der ZSO Pilatus.

19 Jahre alt war Pirmin Egli, als er zu «Cobra» stiess – so heisst die Schnelleinsatzformation der Zivilschutzorganisation Pilatus, die besonders rasch einrücken kann und vor Ort der Feuerwehr oder der Polizei beisteht.

Auf die Frage, wie er zum Zivilschutz kam, sagt er nüchtern: «Etwas musste man ja machen.» Dass er immer noch dabei ist, liege aber daran, dass der Zivilschutz «eine gute Sache» sei, so der heute 35-jährige Vater eines Kindes und stellvertretender Chef seiner Formation. Mittlerweile wohnt Egli zwar in Werthenstein, aufgewachsen ist er aber in der Stadt Luzern. Darum gebe er gerne etwas zurück: «Von der Stadt für die Stadt, oder so.»

Nicht nur Egli ist ambitioniert: «Bei uns in der Cobra leisten alle gerne freiwillig etwas mehr. Wir sind ein eingeschworenes Team.» Überdies sei der Zivilschutz «auch eine gute Gelegenheit, um mal raus aus dem Büro zu kommen», meint Egli, der aus der IT-Branche kommt. Das breite Spektrum an beruflichen Hintergründen der Zivilschützer schätzte er sehr. Denn:

«Studenten, Bauarbeiter, Lehrer und Intensivpfleger bringen ganz unterschiedliche Qualitäten ein. Natürlich teile ich ihnen die Aufgaben auch entsprechend zu.»

Für Egli war der Einsatz in der Stadt Luzern beim vergangenen Hochwasser nicht der anstrengendste seiner Karriere. «Es war gar nicht so ‹cheibe› wild», sagt er. Und das, obwohl Egli als stellvertretender Chef in Ausnahmefällen von morgens um 6 Uhr bis abends um 20 Uhr auf dem Platz stand. «Für solche Einsätze wird man aber vorbereitet und geschult.» Ausserdem erhalte er sowohl von seinem Arbeitgeber als auch von seiner Frau Unterstützung.

Im Normalfall werde aber mit Einsatzplänen für einen Schichtbetrieb mit je acht bis zehn Stunden gesorgt, damit sich keiner der Soldaten überarbeite. «Auch frieren und hungern muss beim Zivilschutz keiner», so der stellvertretende Chef der Cobra. Für Verpflegung sei gesorgt. Egli meint mit einem Schmunzeln:

«Nach einem Kaffee und einem Apfel geht es dann schon wieder besser.»

Ausserdem sei man beim Zivilschutz füreinander da, es werde auch einmal eine Jacke an den fröstelnden Kollegen ausgeliehen.

Egli kann dem aussergewöhnlichen letzten Monat Positives abgewinnen, auch wenn der Rücken oder ein Gelenk am Abend schon etwas schmerzte. Denn es sei schön gewesen, alle Teammitglieder wiederzusehen. Egli sagt: «Wenn es nach längerer Zeit einen Ernstfall gibt, gehe ich stets gerne.»

So funktioniert der Zivilschutz im Kanton Luzern Stellungspflichtige Schweizer, die bei der Rekrutierung als schutzdiensttauglich erklärt werden, absolvieren den Zivilschutz. Er steht aber auch Frauen oder Ausländern offen. Im Kanton Luzern ist er kantonal geregelt und in sechs regionale Zivilschutzorganisationen unterteilt: Wiggertal, Emme, Region Entlebuch, Napf, Region Sursee und Pilatus. Die Zivilschützer erhalten als Sold pro Tag einen Fünfliber. Fehlen sie bei der Arbeit, wird der Arbeitgeber finanziell mittels Erwerbsersatzordnung (EO) entschädigt. Dienstpflichtig sind die Zivilschützer während 14 Jahren, in höheren Kaderfunktionen bis zum 40. Lebensjahr.

Ende 2020 waren es im Kanton Luzern 2864 aktive Zivilschützer, darunter 49 Frauen. 17'955 Diensttage leisteten sie gemeinsam. Das bewegte sich im langjährigen Schnitt. Aktuelle Zahlen sind noch nicht bekannt.

Philipp Wolfisberg, Kommandant der Feuerwehr Ruswil.

Sieben Unwetter-Einsätze absolvierte die Ruswiler Feuerwehr seit Anfang Juni. Ungewöhnlich viele, wie Kommandant Philipp Wolfisberg erzählt. Der 45-Jährige leitet die Feuerwehr seit 2020. Normalerweise leiste die Ruswiler Feuerwehr 400 bis 500 Einsatzstunden pro Jahr, sagt Wolfisberg. «Im ersten Halbjahr 2021 waren es bereits 2500 Stunden.»

Die Einsatzdauer in diesem Unwetter-Sommer reichte von wenigen Stunden bis mehrere Tage. «Dauern Einsätze über die Nacht, arbeiten wir im Schichtbetrieb», so Wolfisberg. Der grösste Einsatz leistete seine Mannschaft beim Hagelereignis von Ende Juni. Der Feuerwehrkommandant erzählt:

«Wir mussten Dächer mit Holzlatten und Plastikplanen abdecken, wenn es von der eigenen Sicherheit her möglich war. Zum Teil ging das nur mit Unterstützung von Dachdeckern.»

Und immer wieder galt: Wasser aus Gebäuden pumpen und Strassen absperren. Die Feuerwehr im 7200-Einwohner-Dorf Ruswil zählt 102 Personen. Sie alle sind freiwillig dabei. «Wir sind eine Milizorganisation. Wir sind uns nicht gewohnt, so viele Einsätze zu leisten wie diesen Sommer. Es ist schwierig, dass die Leute neben Familie und Job die Dienste wahrnehmen können», sagt Wolfisberg. Nach den Ferien werde man mit dem Gemeindeführungsstab zusammensitzen und analysieren, wie es weitergehen könnte, sollte eine solche Dichte an Unwettern in Zukunft öfter vorkommen.

«In die Feuerwehr geht man, weil es eine sinnvolle Sache ist», sagt Wolfisberg. Die Kameradschaft sei gut, hinzu komme die Geselligkeit, die etwa nach einer Übung gepflegt werde. Das ziehe auch Nachwuchs an. Rekrutierungsprobleme, wie andere Vereine sie seit Jahren kennen, habe die Feuerwehr zum Glück nicht.

Das Engagement jedoch ist aufwendig. «Für einen Einsatz müssen wir freinehmen», so Wolfisberg. Dauert ein Einsatz mehrere Tage, sei dies eine Herausforderung. Er sagt:

«Es ist kaum zumutbar, dass die Feuerwehrleute einen grossen Teil ihrer Ferien hergeben, um ihre Einsätze zu leisten.»

Auch seine Familie habe momentan keine Freude, wenn dauernd der Alarm losgeht. Aber: «Zu Hause habe ich Rückendeckung.»

Als Lohn bleibt die Wertschätzung. «Die haben wir im Dorf sehr stark gespürt in den vergangenen Wochen», sagt Wolfisberg. «Beim Hagelunwetter hatten einige Kameraden bei der Rückkehr ein Banknötli dabei, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen.» Das Geld fliesst in die Feuerwehrkasse. Auch Naturalien werden gespendet. Wolfisberg:

«Eine Frau hat bei uns zwei Kisten Schoggistängeli vorbeigebracht, das war auch eine sehr schöne Geste.»

So funktioniert die Feuerwehr im Kanton Luzern In der Schweiz gilt bei der Feuerwehr ein Milizsystem, die meisten Angehörigen sind freiwillig und nebenberuflich dabei. Bei einem Aufgebot können sie den Arbeitsplatz verlassen, doch die Arbeitgeber werden für den Ausfall nicht entschädigt. Deshalb kompensieren Feuerwehrleute ihre Einsatztage teilweise mit Ferien oder Überzeit. Gemäss der Empfehlung vom Feuerwehrverband Kanton Luzern erhalten sie zwischen 20 und 30 Franken Sold pro Stunde. Im Kanton Luzern gibt es momentan 5283 Feuerwehrangehörige. Sie sind in 52 Ortsfeuerwehren und zehn Betriebsfeuerwehren organisiert. Die einzige Berufsfeuerwehr darunter ist die Feuerwehr Stadt Luzern. Seit dem ersten Januar dieses Jahres kam es kantonsweit zu bereits 2047 alarmmässigen Feuerwehreinsätzen. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2020 waren es 2371 Einsätze.

Leonie Duss, Feuerwehrfrau in Root.

Das Wasser kam in Root am Sonntag, dem 25. Juli. Überschwemmte Strassen und Keller, Schlamm überall und dicke Hagelkörner, die vom Himmel fielen. Auf den Strassen lagen die Nerven blank und Hausbewohner versuchten verzweifelt, das Wasser von ihrem Hab und Gut fernzuhalten. Die Schäden betrugen rasch Tausende von Franken.

Mittendrin in diesem Chaos an diesem aussergewöhnlichen Sommertag in Root war Leonie Duss. Die 25-jährige Psychologie-Studentin ist seit Ende November 2020 Mitglied der Feuerwehr Root. Duss leistet ihren Dienst im sogenannten Grossaufgebot. Das wird nur hinzugezogen, wenn sich grosse Ereignisse abspielen. Das Unwetter vom 25. Juli gehörte definitiv dazu.

«Es war mein erster Einsatz für die Feuerwehr», sagt Duss. Insgesamt arbeitete sie an diesem Sonntag zwölf Stunden. Sie sei froh gewesen, dass ihr erster Einsatz nicht ein Grossbrand war. «Eine Überschwemmung ist weniger hektisch. Wenn das Wasser einmal da ist, ist es da und kann sich nicht mehr weiter ausbreiten, wie es das Feuer bei einem Grossbrand tut.» Dennoch war der Einsatz für sie speziell:

«Die betroffenen Leute haben mir sehr leidgetan. Zum Teil waren die Keller bis zu meiner Kopfhöhe mit Wasser gefüllt.»

Duss pumpte vor allem Keller aus, wirkte aber auch beim Aufräumen einer schlammbedeckten Brücke mit. Obwohl es ihr erster Einsatz war, nahm Duss die Dimensionen des Unwetters durchaus wahr. «Die Kollegen haben mir schon zu verstehen gegeben, dass diese Situation aussergewöhnlich ist», sagt sie.

Duss ist nicht die einzige Frau bei der Feuerwehr Root. Insgesamt Zwölf Frauen leisten dort zusammen mit 73 männlichen Kollegen den Dienst. Unter anderem ist auch Leonie Duss' Mitbewohnerin dabei, mit der sie in die Feuerwehr eingetreten ist. «Wir sind neu nach Root gezogen und suchten ein gemeinsames Hobby», sagt Duss. Irgendwann lag der Flyer der Feuerwehr im Briefkasten, woraufhin die beiden einen Infoabend besuchten. «Wir haben uns gedacht, das sei eine gute Herausforderung – sowohl kognitiv als auch körperlich», so Duss, die zusätzlich der Sanitätsabteilung zugeteilt ist.

Sie sei in der Feuerwehr sehr gut aufgenommen worden, erzählt Leonie Duss.

«Man hat mich von Anfang ernst genommen und sich für mich interessiert.»

Das habe sich auch bei ihrem ersten Einsatz gezeigt. «Ich habe mich nie verloren gefühlt und wurde wie ein vollwertiges Mitglied behandelt», sagt sie. «Das habe ich sehr geschätzt.» Auch habe sie der Einsatz darin bestärkt, ihr Engagement in der Feuerwehr fortzuführen.

«Wenn man hilft, ist man einem Unwetter nicht einfach so ausgeliefert, sondern kann aktiv etwas dagegen machen und helfen.»

Rolf Gut, Kommandant der Zivilschutzorganisation Wiggertal.

Nach seinen Einsätzen im letzten Monat sei er jeweils bestens eingeschlafen, erzählt Rolf Gut, Kommandant der Zivilschutzorganisation Wiggertal. «Nicht nur aus Müdigkeit, sondern auch mit dem zufriedenen Gefühl, der Bevölkerung etwas zurückgeben zu können», sagt der 39-Jährige. Denn die Mitglieder der ZSO Wiggertal leisteten rund 250 Arbeitstage, Gut stand selber 60 Stunden im Einsatz.

Auch während der Coronapandemie habe der Zivilschutz viel Arbeitszeit investiert, so Gut. Doch in diesem Sommer sei es akuter gewesen. Obwohl der vergangene Monat eine intensive Zeit war, konnte der Kommandant die Erlebnisse gut wegstecken:

«Zum Glück wurden keine Personen, auch keine Zivilschützer, verletzt. Das wäre das Schlimmste.»

Ausserdem seien Zivilschützer aus anderen Regionen des Kantons, beispielsweise aus dem Entlebuch, noch viel stärker gefordert gewesen.

Eine besonders schwierige Situation für ihn persönlich war aber, als Bekannte und Zivilschützer im vergangenen Monat nach Pumpen anfragten: «Obwohl ich bei den gefluteten Kellern gerne geholfen hätte, durfte ich das Material des Zivilschutzes natürlich nicht an Private herausgeben», sagt Gut.

Für ihn stand aber fest, dass Zivilschützer, die selbst betroffen waren, nicht einrücken mussten. Er sagt:

«Wenn zu Hause ‹Land unter› herrscht, kann man keinen idealen Einsatz leisten.»

Auch wenn die Frage aufkam, ob ein Zivilschutz-Angehöriger mit Doppelfunktion in die Feuerwehr oder zu ihm einrücken musste, gab er der Feuerwehr den Vortritt, sie habe Priorität.

«Das Interessante am Zivilschutz ist seine Vielfalt», sagt Gut, der seit vier Jahren Kommandant ist und ausserhalb dieser Funktion Projekte mit logistischen Systemen realisiert. Einerseits sei die sogenannte Pionierarbeit zu leisten, die handwerkliches Geschick fordere. Andererseits sei auch die Betreuung von Personen ein wichtiger Bestandteil, ebenso wie der Schutz von Kulturgütern und die Pflege der Anlagen, sagt er. Gut ist überzeugt, mit seinem Engagement etwas für die Allgemeinheit beizusteuern.

Für Gut sind die Einsätze Teil seines Berufs, denn er ist in seiner Funktion als Kommandant in einem 40-Prozent-Pensum angestellt. Trotzdem habe er die letzten Wochen mehr für den Zivilschutz gearbeitet, als vorgesehen wäre. «Aber dafür bin ich da», sagt der zweifache Vater aus Nebikon und merkt an:

«In Krisensituationen gilt es als Zivilschützer, die Prioritäten dem Schutz der Bevölkerung anzupassen.»

In letzter Zeit habe er häufig besorgt auf das Wetter geschaut, erzählt Gut. Trotzdem habe er im Alltag nicht die ständige Befürchtung, dass ein Alarm eintreffen könnte. Denn: «Unwetter zeichnen sich ab, weshalb ich oftmals vorab weiss, dass möglicherweise ein Einsatz nötig sein wird. Das ist anders als bei der Feuerwehr, wo die Mitglieder viel spontaner ausrücken müssen.»

Dies sind Eindrücke des Unwetters vom Sonntag, 25. Juli 2021:

Der Sempachersee gibt nur langsam die Sitzgelegenheiten zurück Bild: Xaver Husmann (29. Juli 2021) Der hohe Wasserspiegel führt in Zug zu schönen Bildern. Bild: Daniel Hegglin (28. Juli 2021) In Kerns braut sich was zusammen. Bild: Jürg Schmid (28. Juli 2021) Unwetterwolken ziehen von Rotkreuz über den Zugerberg. Leserbild: Daniel Hegglin (27. Juli 2021) Ein Unwetter naht von Unterägeri her. Leserbild: Brigitte Henggeler (25. Juli 2021) Es war wie ein Weltuntergang. Leserbild: Brigitte Henggeler (25. Juli 2021) In 20 Minuten war alles vorbei und verwüstet. Leserbild: Brigitte Henggeler (25. Juli 2021) Erdrutsch über Gleise der SBB, Zugverbindung von Bern nach Luzern Leserbild: Thomas Filzer (25. Juli 2021) Schon wieder Hagelschlag und Überschwemmung in Wolhusen. Bild: Josef Lustenberger (25. Juli 2021) Wasser, Wasser, überall hin fliesst das reissende Wasser! Bild: Josef Lustenberger (Wolhusen, 25. Juli 2021) Hier geniessen einige Kinder die Folgen des starken Regens vom Sonntag Mittag. Leserbild: Arnold Hitz (Rotkreuz, 25. Juli 2021) Unwetter und Hochwasser beim Bahnhof in Wolhusen. Bild: Patrick Hürlimann, Wolhusen (25. Juli 2021) Unwetter und Hochwasser beim Bahnhof in Wolhusen. Bild: Patrick Hürlimann, Wolhusen (25. Juli 2021) Unwetter und Hochwasser in der Naehe von Wolhusen. Bild: Patrick Hürlimann, Wolhusen (25. Juli 2021) Unwetter und Hochwasser beim Bahnhof in Wolhusen. Bild: Patrick Hürlimann, Wolhusen (25. Juli 2021) Unwetter und Hochwasser beim Bahnhof in Wolhusen. Bild: Patrick Hürlimann, Wolhusen (25. Juli 2021) Kurz vor dem grossen Unwetter Bild: Peter Bumbacher, Oberägeri (25. Juli 2021) Heute war definitiv kein Cabriowettrr. Bild: Peter Bumbacher, Unterägeri (25. Juli 2021) Nach dem grossen Hagelgewitter. Bild: Peter Bumbacher, Unterägeri (25. Juli 2021) Immer noch hoher Pegelstand am Sempachersee. Bild: Xaver Husmann, Sempach (25. Juli 2021) Überflutete Strassen vom «Schmittli» in Neuägeri. Bild: Christian Herbert Hildebrand Überflutete Strassen vom «Schmittli» in Neuägeri. Bild: Christian Herbert Hildebrand Überflutete Strassen vom «Schmittli» in Neuägeri. Bild: Christian Herbert Hildebrand Die Schule Oberwil bei Zug am Sonntagnachmittag. Bild: Leser Unwetter und Hochwasser in Root. Bild: Patrick Hürlimann, Root (25. Juli 2021) Das Unwetter hat in Root seine Spuren hinterlassen. Bild: Patrick Hürlimann, Root (25. Juli 2021) Die Fussgängerunterführung wurde geflutet. Bild: Patrick Hürlimann, Root (25. Juli 2021) Hagel führte zu Schneehügeln in Root. Bild: zvg Überschwemmung in Root. Bild: René Zihlmann Überschwemmung in Root. Bild: René Zihlmann Bild: Leserbild Bild: Leserbild Ein Bild aus Fontannen bei Wolhusen. Bild: PilatusToday/ Leserin Strasse in Ruswil unter Wasser. Bild: Leser Coop-Tankstelle Maihof, die Polizei regelt den Verkehr. Bild: Leser Bild: PilatusToday/Leser Rotkreuz unter Wasser. Bild: Leser Die Feuerwehr versucht abzupumpen. Am Schwanenplatz ist der ganze rechte Streifen unter Wasser. Bild: Janick Wetterwald Polizei sperrt Fahrbahnen beim Luzernerhof Richtung Stadt. Bild: Janick Wetterwald In der Stadt Luzern wurden auch Keller geflutet. Bild: Sandra Peter Blick ins Maihofquartier. Bild: zvg

In der gesamten Zentralschweiz hat es diesen Sommer gehagelt, geblitzt, gewittert: