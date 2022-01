Siedlungsfläche ist um das Dreifache des Sempachersees gewachsen

Kanton Luzern Siedlungsfläche ist in 40 Jahren um das Dreifache des Sempachersees gewachsen – der grosse Gemeindevergleich Neue Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen: Im Kanton Luzern haben künstliche Flächen wie Gebäude oder Strassen stark zugenommen. Grosse Unterschiede gibt es derweil in den Gemeinden. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Die Menschen breiten sich aus: Der Sempachersee hat eine Fläche von 14,5 Quadratkilometern. Seit den 1980er-Jahren hat die Siedlungsfläche im Kanton Luzern um 45 Quadratkilometer zugenommen. Zu sehen sind Gäste im Pavillon der Vogelwarte Sempach anlässlich von Dynamo Sempachersee. Bild: Pius Amrein (7. September 2019)

Beton oder Busch, Wiese oder Wasser? Auf die Hektare genau schlüsselt die neuste Arealstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS) auf, wie unsere Böden bedeckt sind. Dabei ist klar: Die Natur braucht mehr Platz, Siedlungen sollen sich nicht mehr ausbreiten. Diese Ziele sind noch weit entfernt, wie die Zahlen zeigen. Allerdings stammen die Daten von spätestens 2018, also noch vor den Klimademonstrationen 2019 oder dem 2020 vom Luzerner Stimmvolk angenommen Gegenvorschlag zu den Kulturlandschaftsinitiativen.

Konkret sind im Kanton Luzern gut 14'000 der etwas über 149'000 Hektaren künstliche Flächen, was 9 Prozent entspricht. Als künstlich bezeichnet das BFS Gebäude, Strassen, Plätze, Treibhäuser, aber auch Beete und Rasenflächen. Schweizweit beträgt der Anteil 7 Prozent. Die künstlichen Flächen sind im Kanton Luzern seit 1980 um ganze 46 Prozent gewachsen. Nur sechs Kantone weisen ein stärkeres Wachstum auf. Immerhin wird das Wachstum etwas gebremst: Zwischen 1993 und 2006 nahm die Fläche um rund 1500 Hektaren zu, seither noch um rund 1000.

Über die Hälfte des Bodens für Landwirtschaft genutzt

Aufschlussreich ist ein Blick darauf, wie der Boden in den Kantonen genutzt wird. Knapp 53 Prozent des Bodens wird im Kanton Luzern für die Landwirtschaft genutzt, gut 30 Prozent ist sogenannte bestockte Fläche wie etwa Wald. Ein Zehntel macht die Siedlungsfläche aus, wozu unter anderem Gebäude und Strassen zählen. Rund 7 Prozent ist unproduktive Fläche, die Gewässer oder Geröll umfasst.

Anfang der 1980er-Jahre hat die Siedlungsfläche noch 7,3 Prozent betragen. Die Zunahme von 3 Prozent an Strassen und Gebäuden klingt nicht nach viel, weil sie nur den Anteil am ganzen Kuchen beschreibt. Darum in absoluten Zahlen: Die Siedlungen haben seit Beginn der 1980er-Jahre um 45 auf 154 Quadratkilometer zugenommen. Das entspricht einem Wachstum um das Dreifache des Sempachersees.

«Das starke Wachstum der Siedlungsflächen korreliert mit dem Bevölkerungswachstum»,

sagt Bruno Zosso, Projektleiter Raumentwicklung von der kantonalen Dienststelle Raum und Wirtschaft. Bevölkerung und Siedlungsflächen seien zwischen 1980 und 2020 um rund 40 Prozent gewachsen. Seit 2010 bremse die Politik das Wachstum der Siedlungsflächen. Mit dem geänderten Raumplanungsgesetz (RPG) von 2014 werde der Fokus konsequent auf die Siedlungsentwicklung nach innen und auf die Schaffung von kompakten Siedlungen gelegt. Im kantonalen Richtplan 2015 würden Neueinzonungen an strenge Vorgaben geknüpft, namentlich an die gute Ausschöpfung der bestehenden Nutzungsreserven. Dazu gehöre auch die Rückzonungsstrategie.

Ob und wie die eingeleiteten Massnahmen wirken, wird sich laut Zosso in der nächsten Erhebungsperiode zeigen. Er stellt klar:

«Ein Nullwachstum der Siedlungsflächen ist kein realistisches Ziel. Angestrebt wird hingegen die Reduktion des spezifischen Siedlungsflächenverbrauchs pro Einwohnerin und Einwohner.»

Die Rückzonungen würden einen gewissen Effekt auf das Siedlungsflächenwachstum haben. In Zukunft werde vermehrt auch der Rückbau nicht mehr benötigter Bauten und Anlagen ein Thema sein.

Die bäumigsten, künstlichsten und steinigsten Gemeinden

Die Arealstatistik liefert auch Aufschluss darüber, wie es um die Böden in den Gemeinden steht.

Einer der vielen Kreisel in Sursee. Im Städtli ist die Hälfte der Fläche künstlich angelegt. Bild: Corinne Glanzmann

Die fünf künstlichsten Gemeinden Sursee: 50 Prozent der Fläche sind befestigt, Gebäude, Treibhäuser, Beetstrukturen, Rasen, Bäume auf künstlich angelegten Flächen und gemischte Kleinstrukturen Luzern: 45 Prozent Emmen: 37 Prozent Buchrain: 34 Prozent Gisikon: 29 Prozent

Honau verzeichnet den höchsten Anstieg an künstlich angelegten Flächen, der Anteil ist mit 18 Prozent aber (noch) klein. Bild: Dominik Wunderli

Die fünf Gemeinden mit dem stärksten Bauwachstum Honau: 433 Prozent Anstieg der künstlich angelegten Flächen seit 1980 Alberswil: 200 Prozent Ermensee: 116 Prozent Hildisrieden: 114 Prozent Gisikon: 113 Prozent

Umgekehrt zu Honau ist der Anteil künstlicher Flächen in Luzern am wenigsten gestiegen. Dafür ist der bestehende Anteil bereits hoch. Bild: Dominik Wunderli

Die fünf Gemeinden mit dem schwächsten Bauwachstum Luzern: 15 Prozent Anstieg der künstlich angelegten Flächen seit 1980 Vitznau: 23 Prozent Hergiswil bei Willisau: 25 Prozent Meierskappel: 28 Prozent Horw: 29 Prozent

In Fischbach wachsen anteilsmässig die meisten Gräser und Kräuter. Bild: Boris Bürgisser

Die fünf kräuterhaltigsten Gemeinden Fischbach: 77 Prozent der Fläche ist Gras- und Krautvegetation Ballwil: 73 Prozent Grosswangen: 73 Prozent Alberswil: 72 Prozent Römerswil: 72 Prozent

Aesch hat den höchsten Anteil an Gebüschen. Bild: Pius Amrein

Die fünf buschigsten Gemeinden Aesch: 9 Prozent der Fläche sind Gebüsch, verbuschte Flächen, Niederstammobst, Reben, gärtnerischen Dauerkulturen Buchrain: 5 Prozent Flühli: 4,3 Prozent Hasle: 3,9 Prozent Ermensee: 3,7 Prozent

In Romoos besteht mehr als die Hälfte der Fläche aus Wald. Bild: Pius Amrein

Die fünf bäumigsten Gemeinden Romoos: 60 Prozent der Fläche ist Baumvegetation Vitznau: 55 Prozent Schwarzenberg: 54 Prozent Kriens: 51 Prozent Wikon: 51 Prozent

Flühli führt gleich zwei Kategorien an: Jene als steinigste Gemeinde (hier der Blick auf den Ortsteil Sörenberg) und jene als nasseste. Bild: Boris Bürgisser

Die fünf steinigsten Gemeinden Flühli: 11 Prozent der Fläche sind anstehender Fels, Lockergestein, versteinte Flächen Hasle: 4 Prozent Schwarzenberg: 3 Prozent Escholzmatt-Marbach: 2,3 Prozent Entlebuch: 1,7 Prozent

Die fünf nassesten Gemeinden Flühli: 12 Prozent der Fläche sind Wasser- und Feuchtflächen Mauensee: 7 Prozent Ebikon: 7 Prozent Buchrain: 6 Prozent Hasle: 5,5 Prozent

