Kanton Luzern Sind Hundekurse bald wieder obligatorisch? Das sagen Kanton, Verband und Hundecoach Künftig könnten in Luzern härtere Vorgaben bezüglich der Hundehaltung gelten. Zusammen mit dem Veterinärdienst prüft der Regierungsrat, den Pflichthundekurs wieder einzuführen. Unterschiedliche Meinungen gibt es zu dessen Umsetzbarkeit. Alessia Derikesen 13.03.2022, 13.55 Uhr

Der Luzerner Regierungsrat prüft, ob die Hundekurspflicht wieder eingeführt werden soll. Bild: Corinne Glanzmann

Im Kanton Luzern herrschen momentan nur milde Regeln, was die Hundehaltung betrifft. Bis vor sechs Jahren mussten Ersthundebesitzerinnen und -besitzer der Hundekurspflicht nachkommen. 2017 wurde diese landesweit aufgehoben. Mehrere Kantone haben den obligatorischen Kurs für Ersthundehaltende jedoch nie abgeschafft oder wieder eingeführt. Nicht so Luzern. Dies könnte sich aber bald ändern. Denn der Luzerner Regierungsrat will zusammen mit dem Veterinärdienst prüfen, die Hundekurspflicht wieder einzuführen (wir berichteten). Grund dafür ist mitunter, dass während der Coronapandemie viele Personen einen Hund angeschafft haben.

«Der Veterinärdienst Luzern hat nun einen Vorschlag für eine angepasste Hundeverordnung erstellt, welche einen entsprechenden Passus betreffend obligatorische Hundekurse enthält», sagt Kantonstierarzt Martin Brügger. Dieser Vorschlag werde nun intern im Departement überprüft und weiterbearbeitet. Eine allfällige Anpassung der Verordnung, beziehungsweise des obligatorischen Hundekurses, könne im Verlaufe des Jahres 2022 umgesetzt werden.

Kurs vor der Anschaffung des Hundes oder zusammen mit Hund

«Viele Menschen haben in den letzten zwei Jahren einen Hund oder eine Katze gekauft, ohne sich vorher Gedanken zu machen, was auf sie zukommen wird», erklärt Hansueli Beer, Präsident der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft. Beer meint, dass es von Vorteil wäre, in Luzern härtere Massnahmen bezüglich der Hundehaltung einzuführen. «Eine Möglichkeit wäre das Nationale Hundehalter Brevet (NHB).» Dieses besteht aus einem Kurs, den Personen mit ihrem Hund absolvieren, um den richtigen Umgang mit ihrem vierbeinigen Freund zu erlernen. Vorteil dieses Kurses sei, dass er individuell abgestimmt werde.

«Einige Hunde lernen relativ schnell und brauchen daher auch nicht so viele Lektionen wie andere»,

erklärt Beer. Ein weiterer Lösungsansatz sei die Wiedereinführung des Sachkundenachweises, der ebenfalls seit 2017 nicht mehr obligatorisch ist. «Dieser würde Personen schon vor der Anschaffung deutlich machen, was es bedeutet, einen Hund zu haben», sagt Brigitte Duss-Arnold. Sie ist Coach für Kynogogik in ihrer Hundeschule «Slydog» in Willisau.

Hundeschulen schon jetzt überfüllt

Wie soll also das Angebot aussehen, falls die Hundekurspflicht im Kanton künftig umgesetzt würden? Dazu meint Martin Brügger:

«Im Kanton Luzern besteht ein ausreichendes Angebot an Hundeschulen und ausgebildeten Hundetrainern.»

Zudem verweist der Kantonstierarzt auf das Kursobligatorium bis 2016, welches mit den bestehenden Hundetrainern abgedeckt werden konnte. «Auch bei einer Wiedereinführung sollte das möglich sein.»

Etwas anders sieht das Désirée Bersinger, Hundecoach der Hundeschule «OnlyDOG» in Luzern. Auch wenn nicht obligatorisch – Hundeschulen seien oftmals sehr gut ausgebucht. «Tatsächlich ist die Nachfrage aktuell sehr hoch, dies auch aufgrund der Pandemie», erklärt Bersinger.

«Leider ist es uns nicht möglich, allen Anfragen gerecht zu werden.»

Auch müsste ihrer Meinung nach das Angebot überarbeitet werden. Dies sei aber aus personeller Sicht wohl nicht so einfach: «Es bräuchte auf jeden Fall eine gewisse Vorlaufzeit, um ein mögliches Angebot aufgleisen zu können.» Die Hundeliebhaberin sieht auch die Wiedereinführung einer Hundekurspflicht als problematisch. So sagt sie: «Ich begrüsse grundsätzlich die Wiedereinführung, sehe aber die Umsetzung als Herausforderung. Die aktuellen Kursangebote sind ausgebucht und Personalressourcen ausgeschöpft.»

