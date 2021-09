Maskenpflicht im Kanton Luzern ab 5. Klasse

Kanton Luzern «Situation war nicht mehr tragbar»: So reagieren Schulleiter auf die Maskenpflicht ab der 5. Klasse 26 Klassen sowie über 800 Kinder in Quarantäne: Die ansteigenden Covid-Fallzahlen betreffen die Luzerner Schulen in beträchtlichen Ausmass. Nun verordnet der Regierungsrat die Maskenpflicht ab der 5. Klasse. Die Schulleiter reagieren mit Verständnis. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 03.09.2021, 14.23 Uhr

Die Zahlen sprechen für sich: Aktuell befinden sich 835 Kinder der Luzerner Volksschulen in Quarantäne. Das sind zwei Prozent aller Schülerinnen und Schüler – und mehr als einer Verdoppelung gegenüber der Vorwoche. Damals noch 372 Kinder in Quarantäne.

Der Luzerner Regierungsrat hat aufgrund der stark ansteigenden Covid-19-Fallzahlen beschlossen, an den Luzerner Schulen die Maskenpflicht wieder anzuordnen, wie das Bildungs- und Kulturdepartement am Freitagmorgen mitteilte. Die Maskenpflicht gilt ab Montag, 6. September 2021. Betroffen davon sind Primarschulen ab der 5. Klasse, die Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe I und auch der Sekundarstufe II, also auch Gymnasien und Berufsfachschulen.

Diese Massnahme gilt laut Regula Huber, Leiterin Kommunikation des Bildungs- und Kulturdepartements, bis sich die Lage wieder normalisiert. «Die Maskenpflicht ist effizient und das wirkungsvollste Instrument. Oberstes Ziel ist, während der Pandemie den Präsenzunterricht an den Schulen aufrecht zu erhalten. Es gibt praktisch keine Alternativen zum Maskentragen, was zur Vermeidung von Quarantänefällen beiträgt», begründet sie den Entscheid.

Einschränkungen beim Singen und Sport

Die Masken müssen sowohl in den Unterrichtszimmern wie auch in den übrigen Innenräumen des Schulhauses getragen werden, ausgenommen ist der Pausenplatz. Sowohl beim Sport als auch beim Singen gilt in Innenräumen wieder die Maskenpflicht. Zudem sind Kontaktsportarten nicht mehr erlaubt. Weiterhin werden an den Schulen ab der Sekundarstufe l – ab der 7. Klasse – Reihentests für die Schülerinnen und Schüler angeboten.

Die Anordnung, dass das Maskentragen ab der 5. Klasse wieder eingeführt wird, macht für Huber Sinn. Für die unteren Klassen seien Masken eher keine Option, weil jüngere Kinder meist keinen sachgerechten Umgang mit Masken hätten. Entsprechend könnten Quarantänefälle nicht ausgeschlossen werden, weil eben der integrale Schutz nicht garantiert sei. Huber:

«Der Druck müsste erheblich steigen, dass eine Ausweitung auf die 4. Primar geprüft werden könnte, wie dies beispielsweise im Kanton Zürich der Fall war.»

Derzeit sind – Stand Freitag, 3. September – an den Volksschulen 26 Klassen in Quarantäne, 155 Schülerinnen und Schüler sind kantonsweit in Isolation, weil sie positiv getestet wurden.

Einzelne Schulen führten Maskenpflicht von sich aus ein

Auf die Anordnung reagieren nicht alle Schulen gleich. Laut Regula Huber haben einige Schulen, wie etwa die Kantonsschule Schüpfheim, bereits von sich aus die Maskenpflicht wieder eingeführt. Generell stösst die Anordnung des Regierungsrates bei den Schulen jedoch auf Verständnis, wie Pirmin Hodel, Rektor der Schulen von Willisau und Präsident des Schulleiterverbandes des Kantons Luzern, auf Anfrage sagt: Die Schulleitungen begrüssen den Entscheid, dass nun wieder Masken getragen werden müssen. Hodel sagt:

«Es gibt zu viele Covid-19-Fälle. Dass sich derart viele Klassen in Quarantäne befinden, ist nicht tragbar. Wir wollen so schnell wie möglich mindestens auf den Stand vor den Sommerferien.»

Das Tragen der Masken ab der 5. Klasse habe man im Kanton Luzern bereits erlebt. Die Massnahme habe sich bewährt.

Allerdings gibt es auch andere Stimmen. Verschiedene Schulverantwortliche hatten sich gegenüber unserer Zeitung für eine Ausweitung von Reihentests ausgesprochen, um die Maskenpflicht zu verhindern. Derzeit müssen die Reihentests auf der Oberstufe angeboten werden, die Teilnahme ist freiwillig. Eine Ausweitung auf die Primarschule wäre «bei einer Verschärfung der Pandemielage eine Option», schreibt Huber. Weshalb diese Massnahme derzeit für den Kanton noch nicht infrage kommt, begründet sie nicht.

Im Kanton Aargau wehren sich zwei Lehrer gegen die Anordnung des Regierungsrats. Dieser hat am 30. August eine erneute Maskenpflicht erlassen, die auch für die Primarschulen gilt. Im Internet rufen die Lehrer zu Spenden auf. Ziel ist, einen Rechtsanwalt zu beauftragen, der den Fall übernehmen und vor Verwaltungsgericht bringen wird, wie es auf der betreffenden Website heisst. Bereits haben sich rund 80 Personen namentlich als Spender eingetragen.

Neu ist der Regierungsrat zuständig Die Maskenpflicht an den Luzerner Schulen ist vom Regierungsrat verordnet worden. Damit kommt der Entscheid von einer höheren Instanz als noch im vergangenen Schuljahr. Damals hatte das Bildungs- und Kulturdepartement die Maskenpflicht beschlossen. Gegner dieser Massnahme bezweifelten, dass ein solcher Entscheid in der Kompetenz des Departements liegt. In den Kantonen Zürich und Solothurn gab es sogar Gerichtsentscheide dazu. Im Kanton Zürich wurde die Maskenpflicht an der Primarschule vom Verwaltungsgericht aufgehoben. Wie Regula Huber, Leiterin Kommunikation des Bildungs- und Kulturdepartements, auf Anfrage erklärt, hat die gesetzliche Grundlage geändert. Der Bund hat die Massnahmen an den obligatorischen Schulen und für die Schulen der Sekundarstufe II im Juni an die Kantone delegiert. Deshalb musste die kantonale Covid-Verordnung angepasst werden – mit Beschluss des Regierungsrates. (cgl)