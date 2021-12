Omikron: So bereiten sich Polizei und Firmen auf Engpässe vor

Kanton Luzern So bereiten sich Polizei, Feuerwehr und Läden auf massiv steigende Fallzahlen vor Bis zu 25'000 Coronafälle pro Tag: Dies erwartet die Covid-Taskforce des Bundes im Januar. Dadurch würden auch die Quarantänefälle massiv steigen. Was bedeutet dies für die Sicherheit und die Versorgung mit wichtigen Gütern? Christian Glaus Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Über 17'000 neue Coronafälle. Über 55'000 Infizierte in Isolation. Über 26'000 Personen in Quarantäne. Das sind die Fallzahlen, welche das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch publiziert hat. Man muss kein Mathe-Genie sein: Steigen die Coronafälle wie von der wissenschaftlichen Taskforce prognostiziert auf bis zu 25'000 pro Tag, sind massiv mehr Personen in Isolation oder Quarantäne. Der Bund sorgt sich deshalb um die Versorgungssicherheit.

Dies umso mehr, da seit Auftreten der Omikron-Variante verschärfte Quarantäneregeln gelten: Früher waren Doppelt-Geimpfte oder Genesene von der Quarantäne befreit, bei Omikron müssen in der Regel alle engen Kontaktpersonen in Quarantäne. Es werde aber jeder Fall individuell beurteilt, so David Dürr, Leiter der Luzerner Dienststelle Gesundheit und Sport. «Falls wegen der Quarantäneregelung eine Versorgungslücke droht, dann prüft die Dienststelle im Einzelfall, ob Ausnahmen aus epidemiologischer Sicht im jeweiligen konkreten Fall möglich sind.»

Für das öffentliche Leben relevant ist, wie Polizei, Feuerwehr, Grossverteiler und Stromversorger mit der Situation umgehen. Alle von unserer Zeitung angefragten Firmen und Organisationen betonen die Einhaltung der Schutzkonzepte. Dank dieser seien sie bisher gut durch die Pandemie gekommen. Doch auf welche Szenarien bereiten sie sich vor?

«Der Patrouillendienst muss sichergestellt sein», sagt Polizeisprecher Christian Bertschi. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 8. März 2021)

Die Luzerner Polizei ist auf eine mögliche Zunahme von Quarantäne- und Isolationsfällen vorbereitet, wie Sprecher Christian Bertschi erklärt. Es gebe verschiedene Szenarien. Notfalls würde die Polizei auf jenes der ersten Welle im Frühling 2020 zurückgreifen. Heisst: «Bei personellen Engpässen könnten wir einzelne Polizeiposten schliessen. Auch wäre möglich, dass Bagatellfälle wie Nachtruhestörungen oder Unfälle mit Blechschaden nicht mehr bearbeiten.» Die öffentliche Sicherheit könne das Korps mit seinen rund 900 Mitarbeitenden jederzeit gewährleisten. «Der Patrouillendienst muss sichergestellt sein», so Bertschi.

Aufgrund ihrer Arbeit haben Polizistinnen und Polizisten viel mit Menschen zu tun. Trotz Schutzmassnahmen kommt es immer wieder vor, dass sie nach einem Kontakt mit Covid-Infizierten vorsorglich in Quarantäne müssen, wie Bertschi sagt. «Wir sind bisher aber nie an unsere Grenzen gekommen.»

Bei Personalmangel in der Feuerwehr hilft die Nachbargemeinde aus. Bild: Nadia Schärli (Emmen, 11. September 2021)

Jederzeit einsatzbereit muss die Feuerwehr sein. Das kantonale Feuerwehrinspektorat habe deshalb die Empfehlung abgegeben, Krankheiten oder Quarantänen von Feuerwehrleuten zu erfassen, sagt Sacha Müller, Chef der Berufsfeuerwehr der Stadt Luzern. «Bei Personalmangel muss dies dem Inspektorat gemeldet werden, damit in einem Ereignisfall auch die Nachbarfeuerwehr aufgeboten werden kann.» Diese Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg sei erprobt und funktioniere einwandfrei, sagt Müller. Denn Engpässe könne es nicht nur wegen Corona geben, sondern auch in der Ferienzeit.

Sollte es dennoch bei der Berufsfeuerwehr – der schnellsten Einheit in der Stadt – zu vielen Ausfällen kommen, könne man auf den Pandemieplan zurückgreifen. «Dieser sieht vor, dass Mitarbeitende aus dem Kommando oder der Miliz in den Schichtbetrieb eingeteilt werden.» Dass die Feuerwehr mit ihren insgesamt 24 Berufsfeuerwehrleuten und 260 Miliz-Angehörigen bei einem Brand rasch vor Ort ist, sei sichergestellt.

Notfalls müssen Mitarbeitende mit Fahrerlaubnis raus aus dem Büro. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2021)

Fallen viele Chauffeure aus, müssen bei den Verkehrsbetrieben Luzern (VBL) andere ans Steuer: In einem ersten Schritt werden Mitarbeitende mit Zusatzfunktionen oder Vorgesetzte mit Fahrerlaubnis eingesetzt. Reicht dies nicht, könnte innert Wochenfrist ein reduzierter Fahrplan umgesetzt werden, erklärt Herbert Arnold, Leiter Betrieb. «Dabei gilt es zu beachten, dass systemrelevante Linien – etwa zu den Spitälern – weiterhin genügend Kapazität aufweisen.» Einen reduzierten Fahrplan gab es auf Anordnung des Bundesrats während des Lockdowns im März/April 2020.

Bei der Migros sind nicht nur die Regale voll. Die Notfall-Szenarien bleiben aber geheim. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1. Juli 2020)

Die Migros Luzern beantwortet selber keine Anfragen zur Versorgungssicherheit. Marcel Schlatter, Leiter Medienstelle des Migros-Genossenschafts-Bunds, schreibt: «Unsere Lager sind gut gefüllt. Die Versorgung der Bevölkerung ist nicht gefährdet.» Man beobachte die Situation nüchtern-aufmerksam, sei auf verschiedene Szenarien vorbereitet und stehe in einem engen Austausch mit dem Bundesamt für Gesundheit. Was die Szenarien vorsehen, schreibt Schlatter nicht. Er äussere sich nicht «zu spekulativen Fragen».

Lieferte die ersten Impfdosen ins Impfzentrum und ist auf alle Eventualitäten vorbereitet: das Logistikunternehmen Galliker. Dominik Wunderli (Luzern, 23. Dezember 2020)

Dass Lebensmittel in die Läden oder Arzneimittel in die Apotheke kommen – unter anderem dafür sorgt der Logistiker Galliker mit Sitz in Altishofen. Verwaltungsratspräsident und COO Rolf Galliker verweist auf den Reserve-Fahrerpool von 10 Prozent, um übliche Absenzen wie Militär, Krankheit/Unfall oder Ferien abfedern zu können. Auch könne man auf Personal in Werkstätten, im Büro oder auf Fahrlehrer zurückgreifen. «Bei sehr hohen Ausfällen könnten wir Personal von weniger systemrelevanten Dienstleistungen in wichtige Bereiche wie Food und Pharma verschieben», so Galliker. Personal umdisponieren musste Galliker bereits früher wegen überdurchschnittlichem Arbeitsanfall in gewissen Sparten. «Das Massnahmenkonzept hat sich als praxistauglich erwiesen.» Ausserdem, so Galliker, sei die Auslastung im Bereich Fahrzeuglogistik in den ersten zwei Monaten des Jahres jeweils unterdurchschnittlich. Wegen Zulieferproblemen könnte sich dies 2022 akzentuieren – womit zusätzliche Reserven entstehen.

Die Überwachung und Steuerung der Stromnetze und Kraftwerke ist der kritischste Bereich der CKW. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 24. November 2016)

Beim Energiekonzern CKW ist man bezüglich Versorgungssicherheit relativ gelassen. «Die nötigen Massnahmen haben wir schon vor zwei Jahren getroffen», sagt Sprecher Marcel Schmid. Der kritischste Bereich ist die Netzleitstelle, welche rund um die Uhr vor Ort betreut wird. Hier werden das Stromnetz und die Kraftwerke gesteuert und überwacht. «Zugang zur Netzleitstelle hat nur noch ein kleiner Personenkreis. Dort gilt zudem schon seit einiger Zeit wieder Maskenpflicht», erklärt Schmid. Einzelne Bereiche könnten aus dem Homeoffice von Personen in Quarantäne gesteuert werden, andere wiederum bei den jeweiligen Kraftwerken vor Ort. Schmid betont: «Wir haben die Situation sehr gut im Griff und hatten bisher auch nicht nur annähernd Mühe, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten.»

