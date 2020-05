Plexiglasscheiben beim Lehrerpult, Zonen auf dem Pausenplatz: So rüsten sich Luzerner Schulen für den 11. Mai Die Luzerner Schulen können den Präsenzunterricht am Montag wieder aufnehmen. Die Schutzmassnahmen fallen dabei ganz unterschiedlich aus. Evelyne Fischer 06.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Nach einem Unterbruch von fast zwei Monaten können die Schulen den Präsenzunterricht am 11. Mai wieder aufnehmen.

Die Dienststelle Volksschulbildung hat Richtlinien ausgearbeitet, welche die Grundprinzipien des Bundes für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts konkretisieren.

Wie eine Umfrage bei den Schulen der Stadt Luzern sowie von Horw, Willisau, Eschenbach und Entlebuch zeigen, werden nicht überall die gleichen Schutzmassnahmen ergriffen.

In der Bildungslandschaft zeigt sich derzeit gut, was unter dem Kantönligeist zu verstehen ist: Das Zeugnis der Zürcher Maturanden wird auf Erfahrungsnoten basieren, in Luzern starten nächste Woche am Gymnasium Alpenquai die ersten schriftlichen Maturaprüfungen. Zürich splittet in der Volksschule Klassen mit mehr als 15 Schülern, Luzern findet Halbklassen nicht praktikabel. Vor allem, weil man in den letzten acht Wochen noch das Maximum herausholen will.

Nächste Woche kehren die Schüler in die Klassenzimmer zurück. Oberste Devise: Abstand halten. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Auf den Grundprinzipien des Bundes basierend, erstellte die Dienststelle Volksschulbildung letzte Woche Richtlinien. Im Schreiben heisst es: «Die Schulleitungen sind für die Einhaltung des Schutzkonzepts verantwortlich und erlassen wo nötig lokale Vorschriften zum Betrieb.» Eine Umfrage zu einigen Massnahmen zeigt: Im Kampf gegen Corona beschreitet jede Schule eigene Wege.

Regelmässiges Händewaschen, kein Händeschütteln sowie Flüssigseife, Einweghandtücher, Reinigungsmittel und 20 Masken pro Schulzimmer: Das sind einige Hygienemassnahmen, die Schulen beachten sollen. Auseinander gehen die Meinungen, was Schutzwände anbelangt: In Entlebuch haben Werklehrpersonen flugs Plexiglaswände für jedes Lehrerpult erstellt, in Willisau wiederum halte man diese im generellen Unterricht nicht für praktikabel, sagt Schulleiter Pirmin Hodel. Aber: «Sechs der 120 Lehrpersonen gehören der Risikogruppe an. Nach ärztlicher Rücksprache ist ihnen der Unterricht zumutbar. Eine Lehrperson wird auf Wunsch eine Schutzwand erhalten.»

Ähnlich verfahren etwa Horw und Eschenbach. Bei den Stadtluzerner Volksschulen kommen Plexiglaswände zum Zug, wo Erwachsene in naher Distanz zu Kindern und Jugendlichen arbeiten. «Insbesondere in der Logopädie und beim Schulpsychologischen Dienst», sagt Rektorin Vreni Völkle.

«Auch Lehrpersonen mit Kindern ab zehn Jahren stellen wir eine Plexiglaswand zur Verfügung.»



Um zwischen Lehrpersonen und Schülern den Zwei-Meter-Abstand einzuhalten, werden in Horwer Schulzimmern etwa Bodenmarkierungen angebracht. Rektor Daniel Bachmann sagt, der Kanton stelle Schulleitungen eine schwierige Aufgabe: «Wir sind keine Ärzte, müssen aber entscheiden, was für eine Lehrperson zumutbar ist.» Es sei eine Gratwanderung. «Auf der einen Seite gibt es eine grosse Mehrheit an Kindern, Lehrpersonen und Eltern, die sich auf die Schule freuen. Auf der anderen Seite gibt es wenige verunsicherte Eltern und Lehrpersonen. Wenn das Verhältnis kippt, hat die Gesellschaft ein Problem.» Es gelte, das Einhalten der Schutzmassnahmen mit Augenmass einzufordern. Gleich sieht es Pirmin Hodel: «Wir dürfen nächste Woche nicht bei jedem Hüsteln zusammenzucken.»



Die Dienststelle Volksschulbildung regt an, eine zu starke Durchmischung von Klassen zu verhindern. An grösseren Schulen seien beispielsweise «Klassenzonen» auf dem Pausenplatz zu prüfen. Die Schule Entlebuch hat den Pausenplatz in Sektoren eingeteilt. «Auch werden nicht alle Schüler gemeinsam Pause machen, sondern zyklenweise. Als Erstes kommen die Kindergärtler an die Reihe, dann die Erst- und Zweitklässler und so weiter», sagt Irma Schäfer, Schulleiterin der Stufen Kindergarten bis und mit 4. Primar. Und Tobias Gutheinz, Schulleiter der 5. und 6. Primar sowie der Sek, ergänzt:

«In der Mensa platzieren wir die Schüler klassenweise und sorgen für Abstand zwischen den Tischen. Das Essen wird nur klassenweise geholt.»

Gestaffelt pausiert wird auch bei den Stadtluzerner Schulen. Vreni Völkle: «Eltern wurden dahingehend informiert, dass sie sich nicht auf den Pausenplätzen aufhalten.»

Eschenbach wiederum lässt an der Basis- und Primarstufe nur zwei Jahrgänge gemeinsam in die Pause, markiert aber keine Zonen. «Wir werden zusätzlich mit zwei Eingängen sowie Absperrband für getrennte Wege im Schulhaus sorgen», sagt René Brun, Schulleiter der Basisstufe und Primar.



Zwei Fächern müssen Schulen besondere Beachtung schenken: Wirtschaft, Arbeit, Haushalt soll ohne Praxis stattfinden, und Sport soll möglichst draussen unterrichtet und «ohne engen interpersonellen Kontakt» ausgeübt werden. «Wir setzen nun vor allem auf Leichtathletik, Orientierungs- und Postenläufe sowie Tanz», sagt René Brun aus Eschenbach. «Ab dem 8. Juni wollen wir auch klassenweise Sporttage im Freien durchführen.» Weil ab der fünften Klasse geschlechtergetrennt geturnt wird und sich eine Durchmischung nicht verhindern lässt, hatten hier einige Schulen noch Fragezeichen. Am Dienstag lieferte die Dienststelle entsprechende Empfehlungen nach. Auch in der Stadt soll Sport wenn möglich im Freien stattfinden. «Die Turnhallen sind aber grundsätzlich für den Schulsport geöffnet», sagt Vreni Völkle.

Nicht einheitlich umgesetzt werden dürfte die Hauswirtschaft: Entlebuch will weiterhin vor Ort kochen. «In Kleingruppen, mit Masken und Handschuhen», so Tobias Gutheinz.



Für Alex Messerli, Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands, ist klar: «Social Distancing wird die grosse Herausforderung. Die Zwei-Meter-Abstandsregel ist im Unterricht

sehr schwer umsetzbar, für die Sicherheit aber enorm wichtig.» Und er stellt fest: «Wir haben einen föderalistischen Flickenteppich, was die Massnahmen anbelangt. Wir hätten uns vom Bundesrat von Anfang an mehr und verbindlichere Vorgaben gewünscht.» Dass nun jeder Kanton und jede Schule ein eigenes Konzept erarbeiten müsse, sei eine unnötige Zeitverschwendung.

Messerli, wie auch Hodel, Präsident des Schulleiterverbands, orten Nachholbedarf bezüglich des Umgangs mit potenziellen Coronainfizierten. Im Schreiben des Kantons heisst es, positiv Getestete müssten mindestens zehn Tage in Isolation. Es komme aber nicht automatisch zu einer Schulschliessung oder einer Klassenquarantäne. Hodel sagt: «Nächste Woche will Luzern das Contact Tracing wieder aufnehmen. Ich verlange bis dahin einen Leitfaden, der aufzeigt, welche Schritte im Verdachtsfall unternommen werden müssen.»

Hinweis: Die Richtlinien im Detail finden Sie hier. Antworten auf die häufigsten Fragen gibt's hier.