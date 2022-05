Kanton Luzern SP fordert kantonale Pflegeverantwortliche Das Wissen und die Erfahrung von Gesundheitsfachpersonen sollen besser in kantonale Entscheidungen eingebracht werden. Zum Tag der Pflege fordert die SP deshalb die Errichtung einer Stelle für eine Pflegeverantwortliche auf kantonaler Ebene. 09.05.2022, 11.43 Uhr

Die SP Luzern möchte die Funktion einer Pflegeverantwortlichen im Kanton schaffen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Im Postulat von Melanie Setz, Sara Muff und weiteren Kantonsräten und Kantonsrätinnen schreiben sie: «Leider findet das breite Wissen von Pflegefachpersonen in Bezug auf Gesundheitsversorgung trotz breitem Wissen durch Ausbildungen auf Tertiärstufe, noch immer zu wenig Eingang in politische Steuerungs- und Entscheidungsgremien.»