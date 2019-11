Kanton Luzern spart mit ambulanten Eingriffen über 3 Millionen Franken

Eine Metallplatte wird aus dem Sprunggelenk von Jacqueline Senn entfernt: Im neuen Ambulatorium der Hirslanden Klinik St. Anna im Luzerner Bahnhof dauert der Eingriff inklusive Ruhezeit nur knapp vier Stunden. (Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 18. Dezember 2018))

Patienten bleiben nur kurz im Luzerner Bahnhof-OP

Wegen der Strategie «ambulant vor stationär» haben die Luzerner Spitäler in neue Infrastrukturen investiert. Der Blick in das Ambulatorium im Bahnhof zeigt: Patienten spazieren dort selber in den OP – und sind schon Stunden später wieder weg.