Zwei Prozent der Patienten kamen 2020 wegen Corona ins Spital

Kanton Luzern Spitäler behandelten 2020 deutlich weniger Personen – zwei Prozent der Patienten kamen wegen Corona Das Luzerner Statistikamt Lustat zeigt, wie sich die Pandemie 2020 auf die Spitäler und die Patientinnen und Patienten ausgewirkt hat. Der Verzicht auf nicht dringliche Behandlungen betraf besonders Personen unter 65 Jahren. Christian Glaus 13.12.2021, 17.51 Uhr

Viele Blicke richten sich derzeit auf die Spitäler, die wegen der Coronapandemie stark belastet sind. Kommt es bald zu einer Triage? Was bedeutet es für Patientinnen und Patienten, wenn nicht mehr alle im gewohnten Umfang behandelt werden können? Einen kleinen Hinweis auf die zweite Frage liefern die Zahlen, welche Lustat Statistik am Montag publiziert hat. Analysiert werden die Behandlungen in Luzerner Spitälern sowie die Spitalaufenthalte der Luzerner Bevölkerung 2020.

Die Zahlen sind deshalb aufschlussreich, weil der Bundesrat zu Beginn der Pandemie die Spitäler und Kliniken angewiesen hatte, von Mitte März bis Ende April auf nicht dringliche Eingriffe und Therapien zu verzichten. Dies wirkte sich zwar in allen Altersgruppen aus, wie Lustat schreibt. Aber: Bei den Patientinnen und Patienten unter 65 Jahren waren die Folgen des Verzichts deutlicher spürbar. Die Hospitalisierungen gingen um 6 Prozent zurück, während der Wert bei den über 65-Jährigen bei 3 Prozent lag.

Spitalaufenthalte aufgrund von Krankheiten des Harn- und Geschlechtsapparats oder des Nervensystems nahmen gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent ab. Bei Krankheiten des Atmungssystems und Verletzungen wurden 2020 je 5 Prozent weniger Hospitalisierungen verzeichnet. Den geringsten Rückgang gab es bei Spitalaufenthalten aufgrund von Krankheiten des Verdauungs- oder des Kreislaufsystems sowie von Tumoren (je -1 Prozent).

1099 Hospitalisierungen wegen Corona

Hospitalisierungen in Zusammenhang mit Covid-19 werden mit speziellen sogenannten Diagnosekodes erfasst. Rund 2 Prozent aller Spitalbehandlungen von Luzernerinnen und Luzernern wiesen einen solchen Kode auf. 1099 Hospitalisierungen erfolgten also in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Davon entfielen 177 auf die Monate März bis Mai (1. Welle) und 741 auf die Monate November und Dezember (2. Welle), wie die Lustat-Zahlen zeigen.

Von den 1099 Personen waren 1040 im Akutbereich hospitalisiert. Im Durchschnitt waren sie 8,7 Tage im Spital. Bei 162 Covid-Patientinnen und -Patienten kam es dabei zu einem Aufenthalt auf der Intensivstation. 106 Personen verstarben während ihres Aufenthalts, wobei 90 Prozent 65 Jahre oder älter waren. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 79 Jahren.

Stationärer Fall kostet im Schnitt 10 Prozent mehr

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 56'098 Hospitalisierungen von Luzernerinnen und Luzernern gezählt. Das waren 4 Prozent weniger als im Vorjahr. Hingegen erhöhte sich der Betriebsaufwand der Spitäler um 6 Prozent auf 1,56 Milliarden Franken. Wie Lustat schreibt, hatten die Schutzmassnahmen zu Mehrkosten geführt, während der Rückgang der Hospitalisierungen zu Mindereinnahmen um 5 Prozent führte. Ein stationärer Fall kostete im Schnitt knapp 14'800 Franken – 10 Prozent mehr als im Vorjahr.