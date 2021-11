Luzern: Neuste Angaben zum dezentralen Impfen und zum Impftruck

Kanton Luzern Spontanes Impfen in Weggis und ausgedehnte Betriebszeiten in Ruswil – das sind die Neuerungen An der Tour des Impftrucks und an den Standorten fürs dezentrale Impfen hat es Änderungen gegeben. Das sind die neusten Angaben des Kantons Luzern 25.11.2021, 17.31 Uhr

Der Impftruck, bei welchem man sich ohne Anmeldung impfen lassen kann, tourt durch die Gemeinden Zell, Emmen, Weggis, Malters und Wikon, wie der Kanton Luzern in einer Mitteilung schreibt. Vom 7. bis 11. Dezember befindet er sich in Weggis bei der Schiffsstation. Er ist an jedem Standort täglich von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Impftruck-Standorte Zell , Vogelnestweg 2, 23. bis 27. November 2021

, Vogelnestweg 2, 23. bis 27. November 2021 Emmen , Emmen Center, 29. November bis 4. Dezember 2021

, Emmen Center, 29. November bis 4. Dezember 2021 Weggis , bei der Schiffsstation, 7. bis 11. Dezember 2021

, bei der Schiffsstation, 7. bis 11. Dezember 2021 Malters , Dorfplatz, Weiermatte 7b, 14. bis 18. Dezember 2021

, Dorfplatz, Weiermatte 7b, 14. bis 18. Dezember 2021 Wikon, Parkplatz Schule, Dorfstrasse, 20. bis 23. Dezember 2021

Bei den dezentralen Impfstandorten gibt es zwei Änderungen: Der angekündigte Standort in Pfeffikon vom 30. November bis 4. Dezember wird gestrichen, schreibt der Kanton. Dafür werden die Betriebszeiten des dezentralen Impfstandorts in Ruswil ausgedehnt. Dort kann man sich vom 2. bis am 4. Dezember und vom 7. bis 11. Dezember impfen lassen – jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr.

Weiter ist hier Impfen ohne Anmeldung möglich: Ebikon , Mall of Switzerland, 22. bis 27. November 2021, während den Ladenöffnungszeiten

, Mall of Switzerland, 22. bis 27. November 2021, während den Ladenöffnungszeiten Schüpfheim , Adler Saal, 23. bis 27. November 2021, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr

, Adler Saal, 23. bis 27. November 2021, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr Autobahnraststätte Neuenkirch (Ost), 29. November bis 4. Dezember 2021, 10 bis 22 Uhr

(Ost), 29. November bis 4. Dezember 2021, 10 bis 22 Uhr Ruswil , Schwinghalle, 2. bis 4. Dezember 2021 und 7. bis 11. Dezember 2021, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr

, Schwinghalle, 2. bis 4. Dezember 2021 und 7. bis 11. Dezember 2021, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr Reiden , Hotel Sonne, 7. bis 11. Dezember 2021, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr

, Hotel Sonne, 7. bis 11. Dezember 2021, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr Adligenswil , Foyer Zentrum, Teufmatt, 14. bis 18. Dezember 2021, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr

, Foyer Zentrum, Teufmatt, 14. bis 18. Dezember 2021, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr Sempach , Feuerwehrzentrum, 14. bis 18. Dezember 2021, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr

, Feuerwehrzentrum, 14. bis 18. Dezember 2021, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr Hitzkirch , IPH, Seminarstrasse 10, 20. bis 23. Dezember 2021, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr

, IPH, Seminarstrasse 10, 20. bis 23. Dezember 2021, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr Meggen, Gemeindeverwaltung, Dorfplatz 3, 20. bis 23. Dezember 2021, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr