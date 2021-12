Kanton Luzern Statt Sex gibt's Ärger mit der Polizei: So perfid gehen Internetbetrüger vor Ein Luzerner sucht mit einer Kontaktanzeige eine Partnerin und findet «Aline» – eine Betrügerin, die ihren neuen «Schatz» als Geldesel einspannt. Der Fall zeigt exemplarisch, wie die Internetbetrüger vorgehen und wie schwierig es ist, diese zu fassen. Christian Glaus Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist Ende Dezember 2020. Der grosse Weihnachtsbummel ist zwar vorbei, die Menschen aber offenbar noch in Kauflaune. Das versuchen Kriminelle im Internet, sogenannte Kleinanzeigenbetrüger, auszunützen. Auf Portalen wie tutti.ch bieten sie Waren an. Die Käufer müssen das Geld im Voraus überweisen – und werden dann wochenlang vertröstet bis sie realisieren, dass sie die Gegenstände nie erhalten werden (wir berichteten). Auf diese Weise haben Betrüger in einem Fall innerhalb weniger Tage 25 Personen um eine Summe von 15'600 Franken erleichtert. Geholfen hat ihnen ein scheinbar ahnungsloser Luzerner, der als Geldesel fungierte.

Der Schaden hält sich zwar in Grenzen und der Fall bleibt für den Mann sogar ohne strafrechtliche Konsequenzen; das Verfahren gegen ihn wurde von der Luzerner Staatsanwaltschaft eingestellt. Dennoch ist das perfide Vorgehen der Betrüger ein gutes Exempel: In der Einstellungsverfügung, die unserer Zeitung vorliegt, ist genau dokumentiert, wie diese arbeiten. Und geradezu erschreckend ist, wie gleichgültig gewisse Opfer den finanziellen Schaden hingenommen haben. Obwohl sie um mehrere hundert bis – in einem Fall – sogar 4500 Franken betrogen wurden, verzichtete rund die Hälfte der Geschädigten auf eine Strafanzeige.

«Aline» wickelte den Luzerner um den Finger

Bekannt ist, dass Internetbetrüger mit Stelleninseraten «Agenten» suchen, die mit wenig Aufwand gut verdienen wollen. Oft erstellen sie dafür Websites, die nach aussen seriös wirken oder sogar Internetseiten von existierenden Firmen nachempfunden sind. Im vorliegenden Fall aber setzten sie auf eine andere Art, das sogenannte Love Scamming. Auf eine Kontaktanzeige des Luzerners meldete sich eine «Aline» aus dem Ausland. Sie baute rasch ein Vertrauensverhältnis auf. In der Einstellungsverfügung heisst es:

«Nach kürzester Zeit nannten sich die Beiden bereits Liebling und Schatz, gestanden sich gegenseitig ihre Liebe und er sprach ‹Aline› mehrfach auf das Thema Sex an.»

«Aline» hatte sich genau das richtige Opfer ausgesucht. Der Luzerner verfügt über eine verminderte Intelligenz. Er machte sich Hoffnungen auf eine Beziehung, wenn die Frau in die Schweiz zurückkehrt. Er zweifelte gemäss Staatsanwaltschaft nie an deren Existenz. Etwas skeptischer reagierte er, als sie ihn darum bat, sein Konto für den Onlineshop zur Verfügung zu stellen, den sie betreibe. Doch auch das liess sich regeln.

Innert weniger Tage 15'600 Franken ergaunert

«Aline» brachte ihn dazu, ihr seine Bankdaten zu schicken. Ab dem 28. Dezember 2020 bis am 5. Januar 2021 überwiesen 25 Personen insgesamt 15'600 Franken auf das Konto des Mannes. Das Geld dieser «Leutlis», wie er sie bei der Einvernahme nannte, überwies er auf Anweisung von «Aline» umgehend auf ein anderes Konto. Er habe das nur aus Gutmütigkeit gemacht, gab er der Polizei zu Protokoll. Ihm sei für das Weiterleiten des Geldes nichts versprochen worden. Behalten habe er das Geld nicht, weil es nicht ihm gehört habe.

Offensichtlich hat er nicht verstanden, was vor sich ging und dass er gerade mithalf, Geld zu waschen. «Aline» trat mit der Zeit immer fordernder auf. Ihr angeblicher Onkel drohte dem Luzerner mit Gewalt, wenn er das Geld nicht überweise. Nach etwas mehr als einem Monat brach der Mann im Februar 2021 den Kontakt ab. Nur wenige Tage später wurde er von der Polizei verhört, nachdem Geschädigte eine Strafanzeige eingereicht hatten.

Straffrei dank verminderter Intelligenz

Dennoch kommt er straffrei davon. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann wegen seiner Minderintelligenz nicht in der Lage war zu erkennen, dass er Betrügern aufgesessen ist und sich der Geldwäscherei schuldig machen könnte. Der Staat trägt die Gebühren von 400 Franken für das Verfahren und die Anwaltskosten von 1400 Franken. Die Einstellung des Verfahrens ist rechtskräftig.

Dass die Staatsanwaltschaft auf weitere Massnahmen verzichtet, dürfte mit einem anderen Fall zu tun haben. Im Mai 2021 wurde derselbe Mann nämlich der mehrfachen Vergewaltigung, der mehrfachen Körperverletzung und weiteren Straftaten schuldig gesprochen. Die Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten schob das Kriminalgericht zu Gunsten einer ambulanten Behandlung der psychischen Störung auf. Das Urteil ist rechtskräftig, für den Mann ist also gesorgt.

Jeder Kanton ermittelte auf eigene Faust

Fraglich ist hingegen, was mit «Aline» und ihrem «Onkel» passiert. Zwar konnte die Staatsanwaltschaft die Geldflüsse nachverfolgen. Und sie verfügt über den Chatverlauf zwischen dem Luzerner und «Aline» inklusive deren französischer Telefonnummer. Trotzdem konnten die beiden bisher nicht ermittelt werden, wie Simon Kopp, Informationsbeauftragter der Luzerner Staatsanwaltschaft, auf Anfrage erklärt. Er begründet dies damit, dass es schwierig sei, Täter zu ermitteln, wenn diese im Ausland sitzen. Kopp sagt aber:

«‹Aline› und ihr ‹Onkel› laufen täglich noch Gefahr, erwischt zu werden.»

Rund ein halbes Dutzend Kantone ermittelt gegen sie, weil die Geschädigten über die ganze Schweiz verteilt sind. Jeder auf eigene Faust, aber dennoch koordiniert, wie Kopp erklärt: «Sobald einer die Drahtzieher identifiziert, werden die anderen Kantone informiert und die beiden werden vollumfänglich zur Rechenschaft gezogen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen