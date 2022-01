Steuern: Im Jahr 2021 gab es weniger Selbstanzeigen

Umzug nach Katar Flieht Gianni Infantino vor der Schweizer Justiz? Heute kehrt er nach Zürich zurück – die Fifa nimmt Stellung

Die Meldung ging um die Welt. Der Walliser Fifa-Chef Gianni Infantino hat in Doha ein Haus gemietet und schickt zwei seiner Kinder dort zur Schule. Kritiker mutmassen, der Umzug könne auch mit dem Strafverfahren gegen ihn in der Schweiz zusammenhängen. Was sagt der Weltfussballverband dazu?