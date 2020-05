Kanton Luzern stockt Bundeshilfe zur Unterstützung von Startups auf

Der Luzerner Regierungsrat hat am 21. April Luzerner Firmen Bürgschaften in der Höhe von zwei Millionen Franken in Aussicht gestellt, um sie in der Coronakrise zu unterstützen. Dieses kantonale Hilfsprogramm wurde inzwischen konkret ausgestaltet und in die Bundeslösung eingebettet.

07.05.2020, 10.58 Uhr