Kanton Luzern Strassen-Aktionen der SP für die Pflegeinitiative Mitglieder der SP Kanton Luzern haben am Montagmorgen an sechs Orten mit Aktionen auf die am 28. November zur Abstimmung kommenden Pflegeinitiative aufmerksam gemacht. Mit Pflegemobiliar und dazugehörigen «Geschichten» wurde der Mangel an Pflegepersonal symbolisiert. 18.10.2021, 10.42 Uhr

Der Mangel an Pflegepersonal ist heute bereits Realität und wird sich in Zukunft noch verschärfen, schreibt die SP Kanton Luzern in einer Medienmitteilung. «Begriffe wie Pflegenotstand sind für viele Menschen etwas Abstraktes. Durch die Aktion wollen wir die Probleme unserer Berufsgruppe mit konkreten Beispielen veranschaulichen», wird SP-Kantonsrätin und Pflegefachfrau Sara Muff aus Sursee in der Mitteilung zitiert. Der Mangel an Pflegefachpersonal habe gravierende Folgen für die gesamte Gesellschaft, dies sei durch die Aktion am Montagmorgen für die Bevölkerung sichtbar gemacht worden.

Ein Pflegebett auf dem Schwanenplatz im Luzern. Bild: PD

Am Schwanenplatz wurde ein Pflegebett aufgestellt mit der Botschaft «Bin am Sterben und niemand hält meine Hand». Auch in Wolhusen, Beromünster und Sursee wurden aktuelle Beispiele aus dem Pflegealltag an die Menschen getragen.

Ein Rollstuhl machte in Wolhusen auf den Mangel an Pflegepersonal aufmerksam. Bild: PD

Nicht erst seit Corona sei die Lage im Pflegebereich sehr angespannt. Bis ins Jahr 2029 werden laut Mitteilung in der Schweiz 70'000 Pflegepersonen fehlen. Dazu Sara Muff:

«Eine Annahme der Pflegeinitiative würde unsere Situation konkret verbessern und die Pflegequalität sichern.»

Durch eine fortschrittlichere Arbeitssituation könnten mehr Pflegende im Beruf gehalten werden. Aktuell würden vier von zehn Pflegenden wieder aus dem Beruf aussteigen, ein Drittel sogar noch vor dem 35. Lebensjahr.

In den kommenden Wochen werde sich die SP zusammen mit den Pflegenden für ein Ja zur Pflegeinitiative einsetzen, welche am 28. November 2021 zur Abstimmung kommt. (zim)