Kanton Luzern Sursee: Fussgänger angefahren und verletzt – Polizei sucht Zeugen Am Dienstagmorgen wurde in Sursee ein Mann auf einem Fussgängerstreifen angefahren und verletzt. Die Luzerner Polizei sucht jetzt Zeugen. 05.10.2021, 10.49 Uhr

Der Unfall in Sursee ereignete sich am frühen Dienstagmorgen, 5. Oktober 2021, um ca. 06.50 Uhr, auf der Ringstrasse Nord in Sursee. Wie die Staatsanwaltschaft Kanton Luzern mitteilt, wurde ein 18-jähriger Fussgänger unmittelbar nach dem Kreisel «Bifang» in Fahrtrichtung Chotten (Höhe Migrol Tankstelle) angefahren und erheblich verletzt.