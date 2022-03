Verkehrsprojekte in Sursee sollen Bundesgelder erhalten

Kanton Luzern Sursee soll in Agglomerationsprogramm aufgenommen werden – es winkt viel Bundesgeld Der Kanton Luzern beantragt die Aufnahme der Region Sursee ins Agglomerationsprogramm. Damit sollen dortige Verkehrsinfrastrukturprojekte in den Genuss von Bundesgeldern kommen. Eine Gemeinde hingegen soll rausfallen. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 02.03.2022, 13.05 Uhr

Dieses Mal soll es klappen: Der Kanton Luzern beantragt beim Bundesamt für Raumentwicklung die Aufnahme der Stadt Sursee sowie der Gemeinden Oberkirch und Schenkon in das Agglomerationsprogramm Luzern. Konkret sollen diese drei Kommunen in den Perimeter der «beitragsberechtigten Städte und Agglomerationen» (Besa) aufgenommen werden. Geuensee, Knutwil und Mauensee sollen zudem in den Betrachtungsperimeter einbezogen werden.