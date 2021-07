Kanton Luzern Tausende Meldungen wegen Unwetter vom Montag – Schadenhöhe wohl höher als geschätzt Nach dem heftigen Gewitter mit starkem Hagel von vergangenem Montag sind die Schäden immens. Am Dienstag ging die Gebäudeversicherung Luzern in ersten Schätzungen von einer Schadenhöhe von 60 Millionen Franken aus. Diese Angaben werden wohl übertroffen. 02.07.2021, 11.42 Uhr

Ein starkes Unwetter verwüstete Wolhusen und Umgebung.

Bild: Eveline Beerkircher (Wolhusen, 29. Juni 2021)

Von Wolhusen bis Römerswil hat das Unwetter ganze Gebiete verwüstet und abgedeckte Häuser, zerstörte Ziegel und Photovoltaikanlagen und zerborstene Dachfenster hinterlassen. Unzählige Fahrzeuge wurden beschädigt oder komplett zerstört. So sah es etwa in Wolhusen am Morgen nach dem Unwetter aus: