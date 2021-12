Taxito wird im Kanton Luzern kaum genutzt

Kanton Luzern Taxito wird kaum genutzt – steckt das digitale Mitfahrsystem in der Krise? Im Seetal können gewisse Taxito-Strecken nur in eine Richtung benutzt werden. In der Region Willisau stösst das digitale «Autostöpple» zudem auf wenig Anklang. Die Gemeinde Luthern baut zwei Standorte wieder ab. Reto Bieri Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Im Seetal kann Taxito seit diesem Sommer genutzt werden. Doch bereits wird Kritik laut. Ein Leserbriefschreiber monierte kürzlich im «Seetaler Bote» mehrere Punkte. Der Hitzkircher besuchte das Konzert der Musikgesellschaft Schongau. Am Taxito-Stand mitten im Dorf hat er wie vorgesehen eine SMS an eine bestimmte Nummer geschickt, worauf auf der digitalen Anzeigetafel «Schongau» aufleuchtete. Doch keines der vielen Autos hielt an. Nach einer Stunde habe ihn schliesslich ein Kollege mitgenommen.

In Schongau habe er festgestellt, dass eine Heimkehr mit dem Mitfahrsystem nicht möglich sei, da es in Richtung Hitzkirch keinen Stand gebe, sondern nur nach Muri. «Taxito ist ein Einwegkonzept», schreibt der Mann. Er wünscht sich, dass die Mängel beim «wichtigen, aber leider unvollkommenen Angebot» behoben werden.

Taxito Seetal wurde im September mit einem Anlass feierlich eröffnet (von links): Aeschs Gemeindepräsident Christian Budmiger, KEK-Vorsitzende Gabi Lauper, Taxito-Geschäftsführer Martin Beutler und Ständerat Damian Müller. Bild: Marcoleu.ch / AZ (Aesch, 10. September 2021)

An Taxito Seetal sind unter anderem der Verkehrsverbund Luzern (VVL) sowie acht Luzerner und Aargauer Gemeinden beteiligt. Die Federführung liegt bei KEK Seetal, einer kantonsübergreifenden Begleitgruppe. Deren Vorsitzende Gabi Lauper bestätigt die Erfahrung des Leserbriefschreibers: «Ausser in Aesch ist während der Startphase an jedem Standort nur ein Taxito-Point vorgesehen.» Die Fahrtrichtung sei von der Standortgemeinde so gewählt worden, damit ergänzend zum bestehenden ÖV-Angebot der bestmögliche Nutzen für die Bevölkerung generiert werden könne. So sollen die Kosten tragbar bleiben. Die Erfahrungen aus der Startphase, die noch bis 2023 dauert, bilden laut Lauper die Basis für den Entscheid zur Weiterführung.

Taxito Hinterland: Erst der Ausbau, dann die Ernüchterung

Etwas länger gibt es Taxito im Luzerner Hinterland. 2015 wurde das Mitfahrsystem in den Gemeinden Willisau, Zell und Luthern zusammen mit dem VVL als Pilotprojekt gestartet. Drei Jahre später hat man es definitiv eingeführt und auf Grossdietwil ausgeweitet. Hinter vorgehaltener Hand hört man in der Region aber, Taxito werde kaum genutzt.

Der Taxito-Standort mit der typischen Anzeigetafel im Dorf Luthern. Das Mitfahrsystem wird in der Gemeinde nur wenig genutzt. Bild: Dominik Wunderli (Luthern, 23. Dezember 2021)

Eine Anfrage bei der Gemeinde Luthern bestätigt, dass das Mitfahrsystem ein Ladenhüter zu sein scheint. Noch 2019 hatte der Gemeinderat beschlossen, die zwei bestehenden Points in Luthern und Luthern Bad um vier Standorte zu erweitern. Dieser Ausbau fand wegen der Coronapandemie erst im Oktober 2020 statt. Doch nur gut ein Jahr später entfernt die Gemeinde die beiden Taxito-Standorte Unter Wieden und Hofstatt bereits wieder. Den Stand in der Nachbargemeinde Hergiswil finanziert Luthern weiterhin, jenen in Hüswil (Zell) übernimmt der VVL.

Priska Zettel. Bild: PD

Die Kehrtwende hat unter anderem mit der Luthertaler Gemeinderätin Priska Zettel-Arnet (Mitte) zu tun, die ihr Amt im September 2020 angetreten hat. Die bereits beschlossene Taxito-Erweiterung habe sie umgesetzt, da der damalige Gemeinderat dem Mitfahrsystem eine Chance habe geben wollen. Sie selber hinterfrage das Mitfahrsystem aus persönlicher Erfahrung kritisch. Im Juni 2019 habe sie Taxito einen Tag lang ausprobiert, ihr Fazit sei ernüchternd gewesen. Zettel:

«Es gibt keine Sicherheit, dass man rechtzeitig an einem Termin ist. Taxito macht nur Sinn, wenn man Zeit hat.»

Auch weitere 15 Testfahrten im Jahr 2020 überzeugten sie nicht, habe doch die Wartezeit durchschnittlich rund 20 Minuten betragen. Auch im Dorf würden die Leute sagen, man sehe nie jemanden beim Taxito-Point stehen. Sie habe schon im Gemeindeblatt dazu aufgerufen, dass die Bevölkerung ihre Taxito-Erfahrungen schildert. Gemeldet habe sich nie jemand, sagt Zettel.

60 Fahrten in der Region Willisau

Als sie Gemeinderätin wurde, habe sie beim VVL die Taxito-Nutzungszahlen eingefordert. Ihre Analyse habe ergeben, dass es in der Region Willisau im Jahr 2019 monatlich etwa 70 Fahrten gab, und nicht wie vom VVL an die Gemeinden kommuniziert rund 100. Davon seien etwa 60 Fahrten tatsächlich zu Stande gekommen. Das bedeutet, dass der Fahrwillige, der eine SMS geschickt hat, auch tatsächlich mitgenommen wurde. Falls nicht, erhält er den Betrag (2.90 Franken) zurückerstattet. Zumindest in der Theorie: «Ich warte heute noch auf das Geld», sagt Zettel.

Auch im Luthertal und in Hergiswil seien die Zahlen tief. In den elf Monaten ab Oktober 2020 wurden laut Zettel ab dem Standort Hergiswil 35 Fahrten registriert (von denen 26 stattfanden), ab Hüswil 27 (19), ab Unter Wieden 1 und ab Hofstatt 4 (2) Fahrten. «Das zeigt, dass das Bedürfnis nicht vorhanden ist, sogar wenn man Corona berücksichtigt.» Auch andere Gemeinden würden sagen, dass kaum jemand Taxito nutze, so Zettel. Mit dem Abbau von Hofstatt und Unter Wiede spare Luthern Geld. «Die Miete pro Standort kostet jährlich rund 6500 Franken.»

Tiefe Nutzungszahlen wegen der Pandemie

Die Nutzung von Taxito in der Region Willisau sei bis zur Corona-Pandemie zufriedenstellend gewesen und habe den Erwartungen entsprochen, sagt VVL-Sprecher Romeo Degiacomi: 2019 waren es 830 vermittelte Fahrten, ein Jahr zuvor 928. Er weist darauf hin, dass Taxito durch die Pandemie zwischen März und September 2020 eingestellt werden musste.

Seit der Wiederaufnahme seien die Zahlen bei Taxito wie auch die allgemeine ÖV-Nutzung deutlich tiefer. «Auch ist die Bereitschaft bei Autofahrenden spürbar zurückgegangen, Personen mitzunehmen», sagt Degiacomi weiter. «2021 konnten deshalb nur 235 Fahrten vermittelt werden.» Der VVL sehe das Bedürfnis in der Region Willisau weiterhin als gegeben und habe die Betriebsbewilligung um weitere zwei Jahre bis Dezember 2023 verlängert. Auch die Stadt Willisau und die Gemeinden hätten sich im Herbst für eine Weiterführung ausgesprochen.

Weder Registrierung noch Kreditkarte sind nötig

Ob sich Luthern nach 2023 noch an Taxito beteiligt, könne sie momentan nicht sagen, sagt Priska Zettel. «Wir werden die Nutzerzahlen gut analysieren.» Sie betont, sie finde die Idee eines Mitfahrsystems grundsätzlich super. Die Benutzung sei jedoch kompliziert, eine App-Lösung sinnvoller.

Diese Meinung teilt Martin Beutler nicht. Er ist Gründer und Geschäftsführer der seit 2015 bestehenden Taxito AG, die auch in Graubünden, Genf, Emmental-Entlebuch und ab Frühling im Bernischen Sumiswald Mitfahrsysteme betreibt. «Ein Teil unseres Erfolges ist, dass es eben keine App, keine Registrierung und keine Voranmeldung braucht. Ohne Kreditkarte und nur mit dem SMS deckt Taxito Bezahlung und Sicherheit ab.» Bezüglich Hofstatt und Unter Wiede müsse man wissen, dass auf dieser Strecke die Frequenz der Postautolinie erhöht wurde. Damit habe sich ein lang gehegter Wunsch von Luthern erfüllt.

Während einer Pandemie ein Mitfahrsystem zu betreiben, sei nicht einfach, betont Beutler. «Vor Corona waren wir sehr erfolgreich unterwegs.» Die langsam wieder ansteigenden Nutzungszahlen würden ihn zuversichtlich stimmen.

