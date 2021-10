Tempo 30: Lenker müssen in Luzern bald vom Gas

Kanton Luzern Tempo 30 auf Hauptachsen: Bald müssen Lenkerinnen und Lenker vom Gas Geht es nach der Stadt Luzern, soll auf der Seebrücke künftig Tempo 30 gelten – um die Sicherheit für Velofahrer zu erhöhen. Nun zeigt sich: Geschwindigkeitsreduktionen werden immer konkreter, mehrere Gesuche hat der Kanton bereits bewilligt. Christian Glaus Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Laut der Stadt Luzern eine Gefahrenzone für Velofahrer: Die Seebrücke in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 6. Oktober 2021)

Noch ist Adligenswil ein Einzelfall im Kanton Luzern: Auf Beginn des neuen Schuljahres wurde auf der Kantonsstrasse im Dorfzentrum Tempo 30 eingeführt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Adligenswil wird wohl bald in guter Gesellschaft sein. Bei der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) des Kantons werden derzeit 13 Anträge von elf Gemeinden für die Einführung von Tempo 30 geprüft. Hauptgründe sind die Lärmbelastung und die Verkehrssicherheit. Dies erklärt Judith Setz vom kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement auf Anfrage unserer Zeitung. Sieben Beschlüsse würden bereits vorliegen. Abgesehen von Adligenswil ist die Umsetzung pendent.

Um welche Strassen es sich genau handelt, dürfte gemäss Setz zeitnah kommuniziert werden. Diverse Gemeinden haben bereits die Absicht geäussert, das Tempo auf Kantonsstrassen zu drosseln. Dazu gehören etwa Ballwil, Eschenbach und Hochdorf. Auch in Kriens soll die Ortsdurchfahrt nach den Plänen des Stadtrats beruhigt werden. Weitere Pläne existieren etwa in Malters, Vitznau oder Rothenburg.

Umsetzung dauert lange

Lange zeigte sich der Kanton Luzern skeptisch gegenüber Temporeduktionen auf Kantonsstrassen. Das änderte sich 2018 aufgrund verschiedener Bundesgerichtsurteile. Zum Jahresende teilte die Regierung mit, Tempo 30 auf Kantonsstrassen zuzulassen, auch weil immer mehr Gemeinden entsprechende Anliegen äussern würden. Geprüft werde die Herabsetzung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf Antrag der Gemeinden. Dass nun also über ein Dutzend Gesuche vorliegt, ist eine direkte Folge dieser Praxisänderung. Vom Gesuch bis zur Umsetzung dauert es lange. So muss in einem ersten Schritt ein Gutachten erstellt werden, was allein rund ein halbes Jahr in Anspruch nimmt.

Ein prominentes Beispiel für Tempo 30 auf Kantonsstrassen ist die Stadt Luzern. Wie unsere Zeitung kürzlich publik machte, soll die Geschwindigkeit auf der Achse Bahnhof bis Haldenstrasse und Löwenplatz reduziert werden. Damit will die Stadt insbesondere die Sicherheit für Velofahrende verbessern. Diese Achse ist für Velos gefährlich und gilt als Unfallschwerpunkt. Die Seebrücke ist eine der meistbefahrenen Strassen in Luzern. 2019 wurde sie täglich von 33'600 Fahrzeugen passiert. Tempo 30 in diesem Bereich hätte wohl grossen symbolischen Charakter.

«Eine Temporeduktion ist auf Kantonsstrassen immer das letzte Mittel»

Ein offizielles Gesuch der Stadt für die genannte Achse liegt gemäss Judith Setz noch nicht vor. Wenn dieses eintrifft, wird die Dienststelle vif ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. «Dieses wird klären, ob eine Temporeduktion nötig, zweck- und verhältnismässig ist.» Auch wird geprüft, ob die Ziele mit anderen Massnahmen erreicht werden können. «Eine Temporeduktion ist auf Kantonsstrassen immer das letzte Mittel. Es muss gewährleistet sein, dass der Verkehr flüssig rollen kann», erklärt Setz. Fraglich ist, ob Tempo 30 im Bereich des Luzerner Seebeckens überhaupt einen grossen Einfluss auf die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit hat. In den Spitzenzeiten liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit gemäss Kanton bei rund 15 km/h, ansonsten bei 30 bis 35 Stundenkilometer.

Die stark befahrene Seebrücke ist nicht das einzige Beispiel für Tempo 30 in der Stadt Luzern. Andernorts sind die Pläne aber bereits weiter fortgeschritten. Für die Bundes-, Horwer- und Zentralstrasse liegen beim Kanton Gesuche vor. Ebenfalls von der Stadt vorgesehen ist Tempo 30 auf der Basel-, Luzerner- und Bernstrasse.

Weit verbreitet ist Tempo 30 inzwischen in Wohnquartieren. Oft wird eine Geschwindigkeitsreduktion auch als Massnahme genannt, um die Lärmbelastung zu verringern. Dass Autofahrende auf die Bremse müssen, um die Sicherheit für Velos zu verbessern, kommt seltener vor und dürfte insbesondere in der Stadt Luzern die Diskussionen um eine systematische Benachteiligung des motorisierten Individualverkehrs befeuern. Man dürfe die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden nicht gegeneinander ausspielen, sagt Judith Setz: «Die Sicherheit muss für alle gewährleistet sein, unabhängig davon, ob sie mit dem Auto, dem Velo oder zu Fuss unterwegs sind.»