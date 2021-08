Kanton Luzern: bereits 936 Impfungen in temporären Impfzentren

Kanton Luzern Temporäre Impfzentren sind ein Hit – «einfach praktisch» finden die Erstimpflinge im Surseepark Am Freitag und Samstag waren in Sursee und Rothenburg temporäre Impfzentren in Betrieb. 936 Personen holten sich dort an den beiden Tagen den ersten Pieks. Der Kantonsapotheker ist erstaunt über den grossen Andrang. Salome Erni 22.08.2021, 13.30 Uhr

Eine Schlange war am Samstag kurz nach 14 Uhr rund um die vier weissen Impfzelte mitten in der Eingangshalle des Surseeparks zu sehen. Vom Moment, wo man einen blauen Block zur Erfassung der Personalien bekommt bis zum Pieks dauert es bei diesem Walk-in-Angebot etwa 45 Minuten. Dann folgen 15 Minuten Wartezeit. Dass man andernorts schneller und ohne Anstehen zur Covid-19-Impfung käme, stört die Anwesenden nicht.

Die Warteschlange beim temporären Walk-in-Impfangebot im Surseepark reichte rund um die vier Impfzelte. Bild: Salome Erni (Sursee, 21. August)

936 Impfdosen sind in den temporären Impfzentren des Kantons Luzern am Freitag und Samstag bereits verabreicht worden. An den beiden bisherigen Standorten Ikea Rothenburg und Surseepark wurden pro Tag zwischen 214 und 255 Personen das erste Mal geimpft. Kantonsapotheker Stephan Luterbacher nennt den grossen Andrang trotz besten Sommerwetters «erstaunlich». Zumal in den temporären Angeboten etwas weniger Privatsphäre und Komfort zu erwarten sei. Luterbacher war bereits zuständig für die kantonalen Impfzentren in Willisau und auf der Allmend und organisierte nun auch die Walk-in-Impfungen. Er sagt:

Personen zwischen 12 und 98 Jahren erhielten bereits die Spritze in den beiden temporären Impfzentren.

Zwölf Mitarbeitende vor Ort

Der Aufwand für eine Impfung sei in den neuen Angeboten für den Kanton Luzern etwas grösser, da auch die Erfassung der Personalien vor Ort geschehe, erklärt Luterbacher. Damit es zu möglichst wenig Wartezeiten kommt, sind in Sursee zwölf Mitarbeitende im Einsatz. Mit Ausnahme des temporären Impfzentrums beim Emmen-Center befinden sich alle drinnen. Schliesslich seien die letzten Termine für November geplant, so Luterbacher. Die Standorte könnten aber nicht unterschiedlicher sein: Einkaufscenter, Pfarreiheim, Hotel und Schulhaus.

Nicht nur in Einkaufscentern finden demnächst solche Impfangebote statt. Bild: Salome Erni (Sursee, 21. August)

Luterbacher ist gespannt, ob sich auch an den anderen Standorten wieder so viele Impfwillige einfinden werden. Die temporären Impfzentren versteht er als zusätzliche Massnahme, bislang Ungeimpfte für den Pieks zu motivieren:

Motivation der Impfwilligen ist unterschiedlich

Die Motivation der spätentschlossenen Impflinge ist unterschiedlich: Es ergebe sich so gut, sagt eine junge Frau aus Sursee. Die Kinder seien betreut, man könne bequem mit dem Velo hinfahren. «Jetzt fühlt sich die Impfung für mich einfach richtig an», sagt sie. Einige sind weniger überzeugt vom Nutzen der Impfung: «Man muss sich halt anpassen», sagt ein junger Mann, der von seiner Mutter den Tipp zum Walk-in-Angebot im Surseepark erhielt.

Die Motivation der Erstimpflinge ist unterschiedlich hoch. Bild: Salome Erni (Sursee, 21. August)

Andere finden das Testen zu mühsam oder befürchten bald kostenpflichtige Impfungen und Tests oder gar ein Impfobligatorium. Ein Mann um die Fünfzig ist überzeugt: «Wenn ich nicht in die Ferien möchte, würde ich mich niemals impfen lassen.» Für einen jungen Herrn aus Sursee steht eine ähnliche Motivation im Vordergrund, nun wo man wieder in den Ausgang könne, wolle er sich nicht ständig testen lassen. Er hat ausserdem Angst, ohne Impfung bald nicht mehr das Fitnesszentrum besuchen zu dürfen. Er sagt:

Für andere steht der medizinische Zweck der Impfung im Vordergrund. So bei einem 15-Jährigen aus Hochdorf. Er ist erfreut, dass viele Menschen das Surseer Angebot nutzen. Die Schweizer Impfquote sei im Vergleich ja «schrecklich», sagt er. Auch eine ältere Dame ist überzeugt, dass die Impfung «scho öpis» bringe. Sie besitzt keinen Internetanschluss und ist froh, die Impfung nun ohne Anmeldung und ganz ohne Digitalisierung hinter sich zu bringen. Wie viele andere in der Warteschlange wird auch sie in einem Monat wieder bei den Impfzelten im Surseepark anzutreffen sein. Dann können sich sowohl Ungeimpfte als auch erstmals Geimpfte die Spritze holen, bevor dann ein Monat später nur noch zweite Dosen verabreicht werden.