Tests für Kinder: Kaum mehr freie Termine vor den Herbstferien Für die Einreise in gewisse Länder brauchen auch Kinder einen negativen Coronatest. Zum Start der Herbstferien einen freien Termin zu finden, ist für Eltern eine grosse Herausforderung.

Ein Kind wird auf das Coronavirus getestet. Symbolbild: Britta Gut

Während in hiesigen Gefilden langsam der Herbst einkehrt, bietet das südliche Europa noch immer sommerliches Wetter. In Italien beispielsweise herrschen zurzeit Temperaturen um die 30 Grad. Verständlich, dass viele Familien ihre Herbstferien an den Stränden Liguriens oder der Toscana verbringen wollen.

Doch um nach Italien zu reisen, brauchen auch Kinder ab sechs Jahren einen negativen Coronatest. Und diesen für den Ferienbeginn am 2. Oktober zu organisieren, ist gar nicht so einfach. Weil der Test bei der Einreise nicht älter als 48 Stunden sein darf, konzentriert sich die Nachfrage auf wenige Tage vor dem Ferienstart.

Der Ansturm auf die Testzentren ist riesig. Bei den grossen Anbietern im Kanton Luzern sind für die Tage vor dem Ferienstart keine Termine mehr verfügbar. Weder bei der Coronatest 24, die Testzentren in Luzern und Nottwil betreibt, noch bei den Covid-Test-Points von Synlab in Luzern, Emmenbrücke und Schüpfheim können in dieser Zeit online Termine gebucht werden. Coronatest 24 bietet zudem für den Standort Luzern aktuell keine Tests mehr ohne reservierten Termin an und verweist auf seiner Website auf den Covid-Test-Point auf der Luzerner Allmend.

Kranke Kinder haben Vorrang

Für Tests bei Kindern ist auch die Kinder Permanence Swiss Medi Kids an der Seidenhofstrasse in Luzern eine wichtige Anlaufstelle. CEO Katja Berlinger berichtet von «extrem vielen Anfragen» für Kindertests zum Start der Herbstferien. Bei Swiss Medi Kids sind ab Mittwoch bis Sonntag kommender Woche keine Termine mehr buchbar.

Laut Berlinger wiederholt sich mit den Herbstferien das, was bereits zu Beginn der Sommerferien galt: Die Nachfrage für Tests steigt massiv an. Auf der Hotline von Coronatest 24 berichtet eine Tonbandstimme ebenfalls von einer «massiven Zunahme» von Testwünschen, führt diese aber auch auf die Einführung der Zertifikatspflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens zurück.

Swiss Medi Kids probiere, so gut es gehe, auf die steigende Nachfrage nach Tests zu reagieren, sagt Katja Berlinger.

«Wir stocken so viel auf, wie wir können.»

Sie stellt aber auch klar: «Wir haben auch noch kranke Kinder, die wir versorgen müssen.» Aktuell grassiere eine Grippewelle, die Ressourcen binde. Berlinger: «Kranke Kinder haben Vorrang vor Kindern, die in die Ferien wollen. Wenn wir alle Termine freigeben würden, hätten wir keine Kapazitäten mehr für kranke Kinder.»

Kindertests dauern länger

Eine weitere Herausforderung stellt das Testen von Kindern an sich dar. «Kinder sind nicht einfach kleine Erwachsene. Es gibt Kinder, die extreme Angst vor Tests haben. Diese müssen wir entsprechend betreuen», sagt Berlinger. Das führt dazu, dass ein Test an einem Kind in der Regel länger dauert als an einem Erwachsenen. Hinzu kommt, dass Spucktests, die für Kinder ab sechs Jahren laut Berlinger besser geeignet sind, von der Krankenkasse nur bei Symptomen, aber nicht zwecks Ferienreise bezahlt werden.

Eine Erhöhung der Kapazitäten würde laut Berlinger nicht viel bringen.

«Wenn wir jetzt hundert neue Termine aufschalten würden, wären diese innert weniger Stunden wieder ausgebucht. Das ist ein Fass ohne Boden.»

Zwar seien die Kapazitäten im Hinblick auf die Herbstferien ausgebaut worden. Aber: «Wir werden es nicht schaffen, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Wir sind ein KMU und können die Kapazitäten nicht unendlich erhöhen», sagt Berlinger.

