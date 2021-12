Sursee: Kanton prüft fürs Kantonsspital einen weiteren Standort

Kanton Luzern Überraschung in Sursee: Der Kanton prüft fürs Spital einen weiteren Standort Eigentlich hatte sich der Luzerner Regierungsrat bereits entschieden: Das Spital Sursee soll am alten Ort neu gebaut werden. Nun bringt der Stadtrat einen Vorschlag im Industriegebiet ins Spiel. Reto Bieri Jetzt kommentieren 06.12.2021, 18.41 Uhr

Die Nachricht kam aus heiterem Himmel: In Sursee soll ein neuer Standort für das Spital Sursee geprüft werden. Das hat der Stadtrat am Montagmorgen bekanntgegeben. Konkret schlägt er das Gebiet Münchrüti vor, das sich im Surseer Industriegebiet befindet.

Das neue Spital Sursee wird eventuell doch nicht am bestehenden Standort gebaut. Bild: Pius Amrein (Sursee, 4. Juni 2018)

Die Ankündigung ist insofern überraschend, weil sich der Regierungsrat bereits im April 2020 entschieden hatte, das in die Jahre gekommene Spital am alten Standort für rund 250 Millionen Franken neu zu bauen. Dem Beschluss ging eine mehrjährige Evaluationsphase voraus. Am Schluss blieben zwei Vorschläge im Rennen: ein Neubau auf der Schwyzermatte in Schenkon – den der Spitalrat des Luzerner Kantonsspitals (Luks) bevorzugte – sowie ein Neubau am bisherigen Standort.

Hostettler Group plant Neubau des Firmenhauptsitzes

Auf das Gebiet Münchrüti als möglichen Spitalstandort wurde der Stadtrat aufmerksam, als er die Pendenzen aus der Gesamtrevision der Ortsplanung in Gesprächen mit Grundeigentümern in diesem Gebiet aufgearbeitet habe, sagt Stadtrat Romeo Venetz. Unter anderem ist dort die Hostettler Group ansässig. Der Stadtrat sei Anfang Jahr darüber informiert worden, dass das Unternehmen einen Neubau des Firmensitzes plane. Dazu sieht die Hostettler Group zwei Optionen: Auf dem bisherigen Areal neu bauen oder auf einem noch unbebauten Grundstück im Gebiet Allmend an der Gemeindegrenze zu Geuensee. Es gehört dem Unternehmen und ist eingezont. Die international tätige Hostettler Group beschäftigt laut Website rund 950 Mitarbeitende und ist in den Bereichen Motorrad, Automobil, Consumer Electronics und Fahrrad tätig.

«Für die Firma wäre ein Neubau im Gebiet Allmend die bessere Lösung», sagt Romeo Venetz. Der Stadtrat habe sich deshalb Gedanken gemacht, was auf der Münchrüti entstehen könnte. Das Areal umfasst rund 35’000 Quadratmeter, was ungefähr der Fläche des Spitals entspreche. Aus Sicht des Stadtrats würde sich die Münchrüti optimal als Standort für das neue Spital eignen, dies hätten die Vorabklärungen in den vergangenen Monaten ergeben.

Mehrere Gründe würden fürs Gebiet Münchrüti sprechen: Unter anderem liege es in der Bauzone und sei durch die Nähe zum Bahnhof für die Mitarbeitenden sowie die Patientinnen und Patienten gut erschlossen. «Der Neubau müsste zudem nicht unter laufendem Betrieb erfolgen», sagt Venetz. Verschiedene Betriebe im Gesundheitswesen seien in unmittelbarer Nähe angesiedelt, das schaffe Synergien. Am heutigen Standort würden sich für die Stadt Sursee zudem neue Chancen für eine künftige Nutzung ergeben. Konkrete Idee gebe es aber noch keine, so Venetz.

Guido Graf: Neue Möglichkeit verändert die Ausgangslage

Der Regierungsrat zeige sich bereit, die neue Ausgangslage von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Stadtrat, Kantonsspital und Kanton analysieren zu lassen. Doch kommt der Vorschlag nicht zu spät? Regierungsrat Guido Graf sagt auf Anfrage: «Wenn der Regierungsrat der Meinung wäre, dass der neue Standort keine Chance hätte, würde er keine vertiefenden Abklärungen veranlassen.» Das Gebiet Münchrüti habe im April 2020 noch nicht zur Disposition gestanden. Die neue Möglichkeit verändere die Ausgangslage, so Graf. Nach Ansicht von Romeo Venetz darf das Zeitfenster für einen Rückkommensentscheid nur kurz sein. «Der Spitalneubau Sursee hat einen engen Fahrplan. Ein Entscheid muss deshalb innert nützlicher Frist fallen.»

Was das genau heisst und wie der Stand der Dinge bei der Neubau-Planung in Sursee ist, gibt das Luzerner Kantonsspital nicht bekannt. Man zeige sich offen für Gespräche zu einem alternativen Standort und werde sich auch künftig aktiv einbringen. «Der Standort Münchrüti ist aufgrund der guten Verkehrserschliessung, der einfacheren Realisierung eines Neubaus ohne Beeinträchtigung des laufenden Spitalbetriebs sowie des Entwicklungspotenzials interessant», schreibt das Spital.

Seeblick-Planungen: Leitung tritt auf die Bremse

Auswirkungen hat der neue Standortvorschlag auch auf das Pflegeheim Seeblick. Es befindet sich auf dem bisherigen Spital-Areal und müsste dem Neubau weichen. Geplant ist, das Haus auf dem benachbarten Frieslirain neu zu bauen (wir berichteten). Das ist nun in Frage gestellt: Auf dem Münchrüti-Areal hätte bei Bedarf auch ein Neubau des Seeblicks Platz, schreibt der Stadtrat Sursee.

«Aus Sicht der Stadt und des Spitals haben wir Verständnis dafür, dass sich ein neues Türchen aufgetan hat», sagt Hansruedi Estermann, Präsident des Pflegeheim-Verbands, der zwölf Gemeinden umfasst. Für den Seeblick bedeutet es allerdings Unsicherheiten. «Wir haben unter Zeitdruck vorwärtsgemacht und uns am engen Zeitplan orientiert, weil der Neubau bis 2027 gebaut sein muss», sagt Estermann. Erst im September haben die Delegierten an einer ausserordentlichen Versammlung einen Wettbewerbskredit über 490'000 Franken genehmigt.

Nun tritt der Gemeindeverband auf die Bremse. «Ein Entscheid für den neuen Standort würde die Ausgangslage komplett verändern. Der Verband muss die Situation neu analysieren und die Chancen und Risiken abwägen», sagt Estermann. Er wünscht sich, dass der Seeblick bei den anstehenden Standortabklärungen miteinbezogen wird. «Unser Bestreben ist nach wie vor, dass wir den Seeblick erfolgreich weiterbetreiben können.»

