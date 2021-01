Kanton Luzern Umzug von Museen und Gerichten: Das sagen die Luzerner Parteien zu den Plänen der Regierung Während die Bürgerlichen für den Umzug sind, aber zu den Kosten Fragen haben, sehen die Linken den neuen Standort für die Museen kritisch. Zudem stellt sich die Frage, wie stark der Regierungsrat die Stadt in seine Pläne einbezogen hat. Dominik Weingartner 30.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für 64 Millionen Franken will der Luzerner Regierungsrat drei kantonale Gebäude in der Stadt Luzern einer neuen Nutzung zuführen. Das Naturmuseum und das Historische Museum sollen zusammengelegt werden und in das Zeughaus an der Museggstrasse zügeln. Dafür soll das Kantonsgericht, das bislang an drei verschiedenen Standorten in der Stadt untergebracht war, an der Reuss eine neue Heimat erhalten.

Im Naturmuseum sollen Büros für das Kantonsgericht entstehen.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Januar 2021)

Die Pläne sind umstritten. Denn das Museum wäre in diesem Szenario nicht mehr so gut erschlossen und würde zudem rund einen Drittel seiner heutigen Fläche verlieren. Doch der Regierungsrat will für das 2013 geschaffene Kantonsgericht endlich einen gemeinsamen Standort schaffen. Und dieser soll in der Stadt Luzern sein. Viele Alternativen zum Einzug des Kantonsgerichts in die beiden Museen gebe es in der Stadt Luzern nicht, sagte die Regierung bei der Vorstellung der Pläne am Donnerstag.

Doch ist das wirklich so? Bei der Stadt Luzern jedenfalls wurde nicht nachgefragt. «Uns ist nicht bekannt, dass es in letzter Zeit einen Einbezug der Stadt in eine Standortevaluation der Gerichte gegeben hat», sagt Stadtpräsident Beat Züsli (SP). Bei der Diskussion zum Standort Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB) sei die Stadt involviert gewesen, «seither jedoch nicht mehr», so Züsli. Die ZHB wurde als Standort für die Gerichte durch einen städtischen Volksentscheid im Jahr 2014 versenkt. Einen Alternativstandort für die Gerichte im Stadtgebiet hat Züsli spontan nicht zur Hand. «Dazu müssten uns zuerst die Anforderungen bekannt sein», sagt er.

Die Museen sollen im Gegenzug ins Zeughaus an der Museggstrasse zügeln.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Januar 2021)

Bürgerliche unterstützen Umzug – Fragezeichen bei den Kosten

Bei den im Kantonsrat vertretenen Parteien sind die Meinungen zum Projekt gespalten. Während die Ratslinke sich kritisch zeigt, sind einem Teil der Bürgerlichen vor allem die Projektkosten ein Dorn im Auge. Volle Unterstützung erhalten die Pläne der Regierung von der CVP. Die Partei teilt auf Anfrage mit: «Mit der Gerichtsmeile lässt sich ein jahrzehntelanges Anliegen – die Zentralisierung des Kantonsgerichts – endlich realisieren.» Der Standort am Kasernenplatz werde von der CVP begrüsst, heisst es weiter. Die damit verbundene Zusammenlegung der beiden Luzerner Museen ist ebenfalls im Sinne der Partei, aber die Erschliessung des Zeughauses müsse optimiert werden. «Der neue zentrale Standort der Museen wird auf Laufkundschaft angewiesen sein. Deshalb ist auch der Beschriftung eine grosse Beachtung zu schenken», heisst es. Zusammenfassend sagt die Partei: «Die CVP Kanton Luzern wird im Kantonsrat diese Vorhaben entsprechend unterstützen.»

Auch die SVP «unterstützt grundsätzlich eine räumliche Zusammenlegung des Kantonsgerichts. Die heutigen Rahmenbedingungen sind teilweise grenzwertig», wie die Partei mitteilt. Auch die Zusammenlegung der Museen sieht sie positiv: «Die SVP unterstützt im Grundsatz auch eine Weiterentwicklung der Museen. Die Zusammenlegung birgt die Chance, sich zukunftsgerichtet auszurichten.» Doch die Partei unterstützt das Vorhaben der Regierung nicht um jeden Preis: «Die Kosten beurteilen wir als hoch. Hier werden wir im Rahmen der definitiven Projekte genaue Angaben einfordern, was der Kanton für diese Ausgaben wirklich erhält.»

Noch nicht abgeschlossen ist der Meinungsbildungsprozess bei der FDP. Georg Dubach, Präsident der Kantonsratsfraktion, sagt: «Persönlich erachte ich das Zeughaus Musegg als sehr interessantes Objekt für ein Museum.» Jedoch müsse man baulich dafür sorgen, dass klar sei, dass das Zeughaus zum Zentrum der Stadt gehöre. «Das ist eine Frage des Zugangs», so Dubach. Ebenfalls unbestritten ist für ihn der Anspruch des Kantonsgerichts auf einen zentralen Standort. «Das Gericht hat immer klargemacht, dass es einen symbolträchtigen und von der Politik unabhängigen Standort will.» Aber: «Ein grosser Kritikpunkt sind die Kosten», sagt der FDP-Fraktionschef. «64 Millionen Franken sind für ein solches Projekt eine ausserordentlich hohe Summe.»

Linke fürchten Schaden für die Museen

Stark kritisiert wird das Projekt von der SP. Die Partei wirft der Regierung vor, hinsichtlich der Museen falsche Prioritäten zu setzen. Zwar verwehre sich die SP einem Zusammenschluss nicht grundsätzlich. «Vor der Hülle steht aber der Inhalt», lässt sich Kantonsrätin Helene Meyer-Jenni in einer Mitteilung zitieren. «Wir wollen nun endlich das Museums- und Betriebskonzept sehen.» Die Regierung setze nun aber Hülle vor Inhalt und «möchte das seit Jahren leerstehende Zeughaus Musegg endlich für irgendetwas nutzen können», heisst es weiter.

Auch die Grünen üben Kritik an den Plänen der Regierung. Sie bemängeln die schlechtere Erreichbarkeit des Zeughauses Musegg gegenüber dem bisherigen Standort der Museen. Zudem: «Durch den heutigen Standort der beiden Museen erlebt das Kleinstadt-Quartier ein wichtiges Belebungselement.» Dieses würde wegfallen, wenn das Kantonsgericht dort einziehen würde.

Die GLP teilt mit, grundsätzlich offen für die Reorganisation der Museen und die Verschiebung des Standorts zu sein. Eine tiefer gehende Analyse der Regierungspläne sei jedoch noch nicht möglich gewesen.