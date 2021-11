Kanton Luzern und 3G+: Verwirrung um Verschärfung der Massnahmen

Pandemie 3G+ im Kanton Luzern: Verwirrung um Einführung von verschärften Coronamassnahmen In einem Interview hat der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf eine Verschärfung der Coronamassnahmen angekündigt. So sollen an zertifikatspflichtigen Veranstaltungen wieder Masken getragen werden müssen. Wann und in welchen Bereichen die Massnahme in Kraft treten wird, bleibt indes unklar. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 25.11.2021, 10.59 Uhr

Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf will die Schraube bei den Coronamassnahmen anziehen. Gegenüber der «Rundschau» von SRF sagte er am Mittwochabend, dass der Kanton Luzern die Regel 3G+ für «gewisse Grossanlässe» einführen will. Bei 3G+ gilt Zertifikatspflicht plus Maskentragepflicht.

Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. November 2021)

In welchen Bereichen die neue Regel genau gelten soll, bleibt allerdings offen. Das SRF verschickte noch am Mittwochabend eine Medienmitteilung, in der es heisst, dass die Regeln in Kinos, Theatern und Konzertsälen gelten soll. Dies werde die Luzerner Regierung bereits am Freitag beschliessen, schreibt SRF weiter.

Graf widerspricht «Rundschau»-Bericht

Nun stellt sich heraus: So schnell schiessen die Preussen nicht. Auf Anfrage erklärt Guido Graf, dass die «Rundschau» «fälschlicherweise» berichtet habe, dass 3G+ am Freitag definitiv beschlossen werde. «Diese Aussage wurde so nicht gemacht», sagt Graf. Zuerst brauche es eine Beschlussfassung des Gesamtregierungsrats zur Anpassung der kantonalen Covid-19-Verordnung. Graf sagt:

«Noch ausstehend ist zudem der Zeitpunkt des Inkrafttretens einer allfälligen Verordnungsanpassung.»

Wo die Maskentragepflicht gelten soll und wo nicht, bleibt ebenfalls unklar. Graf: «Dies wird in der kantonalen Covid-19-Verordnung geregelt werden, die erst noch vom Gesamtregierungsrat verabschiedet werden muss.»

Zu seinem Vorpreschen sagt der Luzerner Gesundheitsdirektor:

«Ich möchte mir nicht den Vorwurf machen müssen, tatenlos zugeschaut zu haben.»

Er strebe eine «möglichst einheitliche Lösung in der Zentralschweiz» an. «Die Pandemie muss mit adäquaten Massnahmen bekämpft werden, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet und damit die Gesundheitsversorgung nicht überlastet wird», sagt Graf.