Der Kanton Luzern weiss nicht, wo die Ungeimpften sind

Kanton Luzern Ungeimpfte gezielt ansprechen – aber wie, wenn man nicht weiss, wo sie sind? Der Kanton Luzern weiss nicht, wie hoch die Impfquoten in den einzelnen Gemeinden oder Wahlkreisen sind. Dies auszuwerten, sei zu aufwendig, heisst es von den Verantwortlichen. Dominik Weingartner 09.08.2021, 16.07 Uhr

Knapp 49 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sind laut Bundesamt für Gesundheit vollständig geimpft. War der Ansturm auf die begehrten Dosen zum Start der Impfkampagne noch sehr gross, hat das Interesse mittlerweile abgenommen. Das zeigt sich nicht zuletzt an den Öffnungszeiten der Impfzentren im Kanton Luzern. In Willisau wird diese Woche nur an drei Tagen geimpft. In Luzern ist das Impfzentrum gar nur am Donnerstag geöffnet.

Was also tun, um die viel zitierte Impfdynamik wieder in Gang zu setzen? Gesundheitsminister Alain Berset hat in einem Interview mit der «Sonntags-Zeitung» verschiedene Ideen ins Spiel gebracht. «Man könnte zum Beispiel bei Warenhäusern oder Läden mobile Impfstationen einrichten», sagte der SP-Politiker. Doch das sei nicht Aufgabe des Bundesrats, so Berset.

«Da müssen jetzt die Kantone und Gemeinden aktiv werden.»

Der Kanton Luzern hat bereits verschiedene Massnahmen ergriffen, um die Attraktivität der Impfung zu erhöhen. So können Firmen mit mehr als 60 impfwilligen Angestellten die Impfung in den eigenen Räumlichkeiten durchführen. Zudem können sich Unternehmen mit 20 bis 100 Angestellten koordiniert – also gemeinsam – in einem Impfzentrum die Dosis verabreichen lassen.

Impfaufruf auf Portugiesisch

Die Phase, in der die Behörden den Ansturm auf die Impfung koordinieren mussten, ist schon länger vorbei. Jetzt versuchen sie, jene anzusprechen, die sich noch nicht für eine Impfung angemeldet haben. Gesundheitsdirektor Guido Graf sagte bereits Ende Mai, dass man vor allem junge Personen ansprechen wolle, da diese als impfskeptischer gelten würden. Zudem sollten Personen, die sich aufgrund sprachlicher Barrieren nicht anmelden, erreicht werden.

Das hat der Kanton getan. Auf einem Plakat der Dienststelle Gesundheit und Sport wird in verschiedenen Sprachen dazu aufgefordert, sich für die Impfung anzumelden. Das Spektrum reicht von Portugiesisch bis Amharisch, der Sprache, die in Äthiopien und Eritrea gesprochen wird.

Eines weiss der Kanton aber nicht. Nämlich, wo die Leute leben, die sich bisher nicht haben impfen lassen. Jedenfalls lässt eine Antwort der zuständigen Stelle beim Kanton auf eine Anfrage unserer Zeitung diesen Schluss zu. Auf die Frage, ob der Kanton sagen könnte, wie hoch die Impfquote pro Gemeinde sei, lautet die Antwort: «Die gewünschte Aufbereitung der Daten für die beiden kantonalen Impfzentren nach Gemeinden ist leider nicht mit vertretbarem Aufwand aufschlüsselbar.» Und weiter:

«Der Kanton Luzern hat keine genauen Daten zu den Impfquoten in den Gemeinden.»

Postleitzahl muss bei Registrierung angegeben werden

Das macht stutzig. Schliesslich weiss jeder, der sich für die Impfung beim Kanton angemeldet hat, dass die Postleitzahl und der Wohnort angegeben werden müssen.

Bei der Registrierung für die Impfung in einem der kantonalen Testzentren müssen Postleitzahl und Wohnort angegeben werden. Screenshot

Auch bei der Anmeldung beim Luzerner Kantonsspital oder auf dem Portal corona123.ch, auf dem man sich für eine Impfung beim Hausarzt oder in einer Apotheke anmelden kann, muss die Postleitzahl angegeben werden. Und laut Angaben des Kantons machen die Impfungen in den Impfzentren, dem Kantonsspital, den Hausärzten und den Apotheken über 90 Prozent der Impfungen im Kanton Luzern aus. Alleine die beiden kantonalen Impfzentren haben rund 70 Prozent der Impfungen durchgeführt.

Die Daten wären also vorhanden. Nur werden sie offenbar nicht genutzt. Der Kanton führt als Begründung auch datenschutzrechtliche Bedenken ins Feld. Es stelle sich die Frage, ob «ein solcher Gesamtüberblick datenschutzrechtlich zulässig wäre», heisst es. «Im Kanton Luzern erheben wir die Impfquote auf Kantonsebene, was datenschutzrechtlich unbedenklich ist. Auf eine so grosse Zahl sind Rückschlüsse auf Einzelpersonen oder Personengruppen nicht möglich.»

Andere Kantone erheben die Daten

Dass es auch anders geht, zeigen zum Beispiel die Kantone Bern, Zürich, Aargau und Basel-Landschaft, die CH Media Daten zur Impfquote auf Bezirks- und/oder Gemeindeebene zur Verfügung gestellt haben. Auf Anfrage unserer Zeitung, ob im Kanton Luzern zumindest eine Aufschlüsselung nach Wahlkreisen möglich wäre, hiess es erneut, dies sei mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.

Und so weiss der Kanton Luzern offenbar, dass er junge und fremdsprachige Personen ansprechen muss. Aber nicht, ob er den Impfbus vor dem Löwencenter in Luzern oder vor dem Volg in Pfaffnau aufstellen soll.