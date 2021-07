Kanton Luzern: Ursache der Magendarm-Erkrankungen bekannt

Kanton Luzern Mikrobielle Infektion war Auslöser der vermehrt auftretenden Magendarm-Erkrankungen Im Raum Sempachersee und in Pfaffnau wurden letzte Woche eine hohe Anzahl von Magendarm-Erkrankungen bekannt. Die Untersuchungen führten in beiden Regionen zu unterschiedlichen Ergebnissen. 28.07.2021, 12.04 Uhr

Aufgrund der Krankheitsverläufe der Betroffenen in Pfaffnau und im Raum Sempachersee geht man von einer mikrobiellen Infektion als Ursache der Magendarm-Erkrankungen aus, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Die pro Region rund zehn betroffenen Personen waren zwischen sieben und zehn Tagen krank, in den meisten Fällen war jedoch keine medizinische Behandlung nötig.