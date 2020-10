Kanton Luzern versichert: «Jede Kontaktperson wird durch das Contact-Tracing informiert» – Beispiele zeigen ein anderes Bild Das Contact-Tracing in Luzern soll mehr Personal erhalten. Laut dem Kanton kann die Nachverfolgung derzeit aber noch sichergestellt werden. Doch mehrere Betroffene sagen, sie hätten ihr Umfeld selber informieren müssen. Roseline Troxler 14.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den letzten Tagen hat der Kanton Luzern wieder mehr Coronafälle gemeldet. Am Freitag wurden 63 neue Fälle registriert – der bisherige Höchststand – und auch an den anderen Tagen der letzten Woche lagen die Zahlen zwischen 20 und rund 40 Fällen. Die Situation ist im Vergleich mit dem Nachbarkantonen Zug und Schwyz aber immer noch weniger akut. In Zug gab es etwa am Freitag 28, in Schwyz 77 neue Fälle – also deutlich mehr, gemessen an der Einwohnerzahl.

Ist das Contact-Tracing überlastet?

Aufhorchen lassen daher Meldungen von positiv Getesteten, die auch mehr als 48 Stunden nach Bekanntgabe des Testresultats vom Contact-Tracing noch nicht kontaktiert worden waren. Ausserdem sind unserer Zeitung mehrere Fälle bekannt, in welchen die Corona-Infizierten ihre Kontakte selber kontaktieren mussten. Ein Betroffener sagt:

«Ich habe das Contact-Tracing nach meinem positiven Resultat kontaktiert. Sie haben mich dann gebeten, meine Kontakte selbst zu informieren, dass sie in Quarantäne müssen.»

Das Contact-Tracing habe zwar Namen und Telefonnummern aufgenommen, aber gesagt, sie könnten sich bei den Kontaktpersonen erst in paar Tagen melden. Auch drei Arbeitstage später hat es laut Aussage der Kontaktpersonen noch keinen Anruf gegeben. Dasselbe Problem schildert ein weiterer Luzerner.

Kanton: Fehlende oder falsche Nummern sind ein Problem

Trotz der beschriebenen Fälle sagt David Dürr, Leiter der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport, auf Anfrage:

«Jede Kontaktperson wird im Kanton Luzern durch das Contact-Tracing informiert. Es ist also nicht so, dass die Indexperson das Contact-Tracing ersetzt.»

Bei der Indexperson handelt es sich um den positiv Getesteten, bei den Kontaktpersonen um Familienmitglieder, Bekannte oder Arbeitskollegen, die engen Kontakt mit dem Infizierten hatten. Die Dienststelle Gesundheit und Sport räumt auf Anfrage aber ein: «Es kann vorkommen, dass eine Person erst nach 48 Stunden kontaktiert werden kann, hierbei handelt es sich jedoch um Einzelfälle.»

Laut David Dürr hängt es auch von der Vollständigkeit der Meldung durch die Ärztinnen und Ärzte ab, wann die Kontaktaufnahme erfolge. Ein weiterer Punkt sei die Erreichbarkeit der Person. Dürr verweist ausserdem auf fehlende oder falsche Telefonnummern. Der Dienststellenleiter ergänzt: «Es hängt letztlich auch davon ab, wie viele Fälle an einem Tag auftreten und wie umfangreich die Kontakte in den einzelnen Fällen sind, was mehr oder weniger Ressourcen bindet.»

Luzern unterstützt Lungenliga mit eigenem Personal

Für den Kanton Luzern übernimmt bisher zum grössten Teil die Lungenliga Zentralschweiz das Contact-Tracing. Sie tut dies für diverse Kantone. Insgesamt arbeiten 550 Stellenprozente für den Kanton Luzern. Der Kanton sieht aufgrund der aktuellen Fallzahlen Handlungsbedarf. Zur nun benötigten Kapazität für die Nachverfolgung sagt David Dürr:

«Aufgrund der steigenden Fallzahlen muss der Personalbestand erhöht werden.»

Dies gelte für alle Kantone. «Mittels temporärer Unterstützung mehrerer zusätzlicher Mitarbeitenden der Dienststelle Gesundheit und Sport sowie mit Prozessanpassungen wird das Ziel verfolgt, das Contact-Tracing im Kanton Luzern weiterhin sicherzustellen.» Das Contact-Tracing ist aktuell von Montag bis Samstag in Betrieb.

Gegenüber dem Vormonat bereits Personal aufgestockt

Im September schrieb die Regierung in ihrer Antwort auf einen Vorstoss von Jonas Heeb (Junge Grüne, Horw), dass zu diesem Zeitpunkt bei der Lungenliga 600 Stellenprozente für das Contact-Tracing der Kantone Luzern, Schwyz und Zug zur Verfügung standen. 250 Stellenprozent seien für den Kanton Luzern abbestellt. Weitere 200 Stellenprozent seien kurzfristig bei der Dienststelle geschaffen worden.

Die Lungenliga Zentralschweiz war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Wie der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister (CVP) am vergangenen Samstag sagte, sei die Lungenliga am vorherigen Wochenende «an ihre Grenzen» gekommen – trotz Aktivierung von Reserven. Fakt ist: Seither haben sich die Fallzahlen praktisch verdoppelt. Weiter sagte Martin Pfister, dass die Lungenliga prüft, das Contact-Tracing über das ganze Wochenende anzubieten.

Derzeit sind 1005 Personen in Quarantäne, 290 in Isolation

Derzeit befinden sich laut dem Gesundheits- und Sozialdepartement im Kanton Luzern 1005 Personen in Quarantäne – darunter 640 Ferienrückkehrer (Stand 12. Oktober). 290 Personen sind aufgrund eines positiven Testresultats derzeit in Isolation. 12 Personen sind hospitalisiert, 2 befinden sich in Intensivpflege. Bisher gab es im Kanton Luzern 24 Todesfälle wegen Corona.