ZSO Nord-West: 4 Zivilschutzorganisationen werden zusammengeführt

Kanton Luzern Zusammenschluss von Zivilschutzorganisationen stösst bei Gemeinden auf Zustimmung Wegen des Personalmangels wollen vier Zivilschutzorganisationen gemeinsame Sache machen. Die Gemeinden stehen dem Zusammenschluss bisher positiv gegenüber. 07.03.2022

Die vier Zivilschutzorganisationen Napf, Region Entlebuch, Region Sursee und Wiggertal wollen sich per 1. Januar 2023 zusammenschliessen. Dies ist bereits seit November 2021 spruchreif (wir berichteten). Mittlerweile sind weitere Details bekannt. So würden die vier Kompanien zu einem Bataillon zusammengefasst, die Kommandoposten an den heutigen Standorten bestünden weiterhin und das Material bleibe in den Regionen, sagt Jean-Paul Niederberger, Projektleiter und Präsident der ZSO Region Sursee, auf Anfrage.

Grund für den geplanten Zusammenschluss sei der Personalmangel. Durch die neue Gesetzgebung des Bundes würden Zivilschützende früher aus dem Dienst entlassen und der Nachwuchs fehle (siehe Box). «Somit werden wir in absehbarer Zeit zu wenig Leute haben», sagt Niederberger. «Derzeit leisten in den vier Zivilschutzorganisationen rund 1200 Personen ihren Dienst, 2023 müssen wir froh sein, wenn es noch 700 sind. Ohne den Zusammenschluss könnten die Zivilschutzorganisationen einzeln zum Teil nicht mehr existieren. Doch arbeiten wir miteinander, sind wir gut aufgestellt», sagt der ehemalige Sempacher Stadtrat.

Notverordnung federt Nachwuchsmangel ab Der Bundesrat hat das totalrevidierte Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt. Dieses bringt eine Reduktion der Dienstpflicht von 20 auf 14 Jahre oder 245 Tage. Im Kanton Luzern würde dies zu einem Unterbestand führen, weswegen die Luzerner Regierung von der Möglichkeit einer auf zwei Jahre befristeten Einführungsverordnung Gebrauch macht. Weiter passt Luzern das kantonale Gesetz an. So werden neben den Entschädigungen auch die Zuständigkeiten geändert (wir berichteten). Abstand nimmt die Regierung von einer Kantonalisierung des Zivilschutzes. Eine deutliche Verbesserung gegenüber der heutigen Situation werde auch durch den Zusammenschluss von regionalen Einheiten erreicht – wie jener der vier Organisationen Napf, Region Entlebuch, Region Sursee und Wiggertal. Die Justiz- und Sicherheitskommission des Kantonsrates unterstützt die vom Regierungsrat vorgeschlagenen Anpassungen einstimmig und ohne Änderungen. Der Kantonsrat berät die Gesetzesrevision voraussichtlich in den Sessionen vom März und Mai. (fmü)

Die Zeit ist knapp

Der Luzerner Regierungsrat und die Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug unterstützen die Zusammenführung. Um diese bis Anfang 2023 zu organisieren, ist nun ein hohes Tempo gefragt. So erwartete die Projektleitung bis Ende Februar von den 48 beteiligten Gemeinden eine Stellungnahme.

Einsatzkräfte vor Ort: Am Mühleplatz wurden hier die Hochwasser-Sicherheitsmassnahmen vom Zivilschutz zurückgebaut. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 29. Juli 2021)

«Bis jetzt haben wir nur positive Rückmeldungen erhalten», sagt Niederberger. Noch habe man nicht von allen Gemeinden gehört. «Sobald alle Stellungnahmen eingetroffen sind, werden wir mit der Bereinigung des Gemeindevertrages beginnen und ihn zur Unterschrift vorbereiten.» Dies sollte bis spätestens Mitte Juni in den Regionen erfolgen. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für die Umsetzung per 1. Januar 2023 auf Hochtouren. Ein Knackpunkt seien noch die Kosten, genauer gesagt der Betrag, den die Gemeinden pro Einwohnende an die Organisation zahlen müssen. «Unser Ziel ist es, den Pro-Kopf-Beitrag zwischen 8 Franken und 8.50 Franken festzulegen. Da sind wir aber auf gutem Weg.»

Gemeinden sehen die Vorteile

In der Tat äussern sich die Gemeinden positiv zur geplanten Zusammenführung. So schreibt die Stadt Willisau, welche zur ZSO Napf gehört, dass der geplante Zusammenschluss «sinnvoll ist und für Willisau Vorteile bringt». Positiv sei auch, dass die ehemaligen Zivilschutzorganisationen mit politischen Vertretern Einsitz in der neuen Zivilschutzkommission – der Oberaufsicht über die Führung der ZSO Nord-West – haben werden. Auch die Gemeinderäte von Escholzmatt-Marbach (ZSO Entlebuch) und Ruswil (ZSO Region Sursee) haben dem Gemeindevertrag zugestimmt, wie sie schreiben. Die rasche Umsetzung werde dabei als notwendig erachtet.

Der Dagmerseller Gemeinderat (ZSO Wiggertal) schätzt am Zusammenschluss, dass die neue ZSO dank neu vollamtlichen Führungskräften professioneller geführt werden könne. Für die meisten Dienstleistenden bleibe dank der Organisationsform mit den vier regionalen Kompanien ein Bezug zum Einsatzgebiet erhalten. Und durch die regionalen Depots könne das Material schnell in den Einsatzgebieten eingesetzt werden. «Das Projekt ist gut aufgegleist. Der Gemeinderat sieht keine grossen Knackpunkte und unterstützt die Zusammenführung», sagt Gemeinderat Peter Kunz. Der Surseer Stadtrat wird das Thema an der nächsten Sitzung besprechen, heisst es auf Anfrage.

Für Jean-Paul Niederberger ist eines klar: Ohne den Zivilschutz geht es nicht. «Wir haben während der Pandemie oder dem Unwetter gesehen, dass der Zivilschutz ein Standbein des Bevölkerungsschutzes ist. Und bei der aktuellen Kriegslage in Europa wird der Zivilschutz vermutlich erneut gefordert. Wer würde sonst die Betreuungsaufgaben übernehmen?»

