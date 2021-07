Kanton Luzern Vom Gewitter beschädigte Gebäude sollen umweltfreundlich saniert werden Nach dem Gewitter vom 28. Juni müssen im Kanton Luzern zahlreiche Fassaden und Dächer saniert werden. Dabei sollen die Hauseigentümer laut der FDP auf Solaranlagen setzen – dank eines Zustupfs und Bewilligungen im Schnellverfahren durch den Kanton. Alexander von Däniken 13.07.2021, 17.07 Uhr

Das starke Unwetter hat auch in Wolhusen Schäden verursacht.

Bild: Eveline Beerkircher (29. Juni 2021)

Golfballgrosse Hagelkörner, Sturmböen und heftiger Starkregen haben am Abend des 28. Juni im Kanton Luzern grosse Schäden angerichtet. Strassen wurden überschwemmt, der öffentliche Verkehr stand zeitweise still, Wassermassen flossen in Häuser, Personen wurden durch herumfliegende Gebäudeteile oder Hagel verletzt, Autos beschädigt, Dächer teilweise abgedeckt. Die Gebäudeversicherung Luzern schätzte am Tag danach den Schaden auf rund 60 Millionen Franken, ein paar Tage später ging man von 150 bis 200 Millionen Franken aus. Damit war es das schwerste Unwetterereignis seit dem Hochwasser 2005.