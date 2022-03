Waldbrand in Eschenbach – Wohnungsbrand in Emmenbrücke und Luzern

Kanton Luzern Waldbrand in Eschenbach – Wohnungsbrände in Emmenbrücke und Luzern In Emmenbrücke, Eschenbach und in der Stadt Luzern mussten Feuerwehren übers Wochenende zu drei grösseren Einsätzen ausrücken. Eine Person wurde leicht verletzt. 28.03.2022, 10.56 Uhr

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr wurde der Luzerner Polizei ein Feuer am Waldrand vom Mooswald in Eschenbach gemeldet. Ein Feuer hatte sich auf eine Fläche von rund 150 Quadratmetern ausgedehnt.

Bild: Luzerner Polizei

Die Feuerwehr Oberseetal konnten den Brand löschen. Die Branddetektive gehen davon aus, dass das Feuer wegen einer Unachtsamkeit mit Raucherwaren verursacht wurde. Die Polizei weist darauf hin, dass es im Wald aktuell sehr trocken ist und seit Donnerstag ein bedingtes Feuerverbot herrscht, das heisst: Ein Feuer darf am und im Wald nur auf fest eingerichteten Feuerstellen entfacht werden.

An der Erlenstrasse in Emmenbrücke stand am frühen Sonntagmorgen gegen 00.30 Uhr die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Brand. Im Einsatz stand die Feuerwehr Emmen, welche die Bewohner mit einem Hubretter aus dem Gebäude evakuierte. Der Wohnungsmieter erlitt leichte Brandverletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Branddetektive der Luzerner Polizei haben Ermittlungen aufgenommen.

Kurze Zeit später gegen 1.20 Uhr erhielt die Luzerner Polizei eine Meldung, wonach es in einem Gebäude an der Baselstrasse in der Stadt Luzern brenne. Die Feuerwehr der Stadt Luzern evakuierte mehrere Personen und einen Hund aus dem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Rettungsdienst 144 war vor Ort im Einsatz, um die Anwohner zu kontrollieren. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird von den Branddetektiven der Luzerner Polizei abgeklärt. Die Baselstrasse musste während drei Stunden komplett gesperrt werden. (rem)