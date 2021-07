Kanton Luzern Wasser muss weiter abgekocht werden Nachdem im Raum Sempachersee und Pfaffnau mehrere Magen-Darm-Erkrankungen aufgetreten sind, muss das Trinkwasser in Pfaffnau, Sulz bei Hitzkirch und Reussboden bei Inwil nach wie vor abgekocht werden. 23.07.2021, 19.21 Uhr

Zur Häufung an Magen-Darm-Erkrankungen im Raum Sempachersee und Pfaffnau sind die Untersuchungen im Gang, so Susanne Losio, die stellvertretende Kantonschemikerin. «Es sind seither keine weiteren Erkrankungsfälle in den betroffenen Gebieten gemeldet worden», sagt sie. In Frage kämen noch immer verschiedene Ursachen.