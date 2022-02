Wechsel im Co-Präsidium der Jungen Grünen Kanton Luzern

Kanton Luzern Wechsel im Co-Präsidium der Jungen Grünen Co-Präsidentin Michelle Meyer tritt vom Co-Präsidium zurück. Eine Nachfolge wird an der Vollversammlung vom 11. März gewählt. 25.02.2022, 08.56 Uhr

Michelle Meyer. Bild: PD

Die bisherige Co-Präsidentin, Michelle Meyer, hat an der Mitgliederversammlung im Januar ihren Rücktritt aus dem Co-Präsidium bekannt gegeben, wie die Jungen Grünen Kanton Luzern am Freitag mitteilen. Meyer habe im Januar ihren Bachelor in Politik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Zürich abgeschlossen und werde ab März für die Grünen Kanton Luzern sowie als Campaignerin beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund tätig sein. Meyer ist seit fünf Jahren bei den Jungen Grünen – vier davon als Vorstandsmitglied und die letzten zwei als Co-Präsidentin.

Gemäss Mitteilung stellt sich das bisherige Vorstandsmitglied Julian Gerber (23), an der kommenden Vollversammlung vom 11. März zur Wahl. Gerber studiert Sozialwissenschaften an der Universität Bern und arbeitet als Hilfsassistent an der Uni. (sok)