Kanton Luzern will Zersiedelung stoppen: Nun kämpft Rigi-Gemeinde um sein Bauland Die Rückzonungen treffen Weggis hart. Der Gemeinde droht der Verlust von fast 12 Fussballfeldern Bauland. Nun erhofft sich der Gemeinderat «mehr Offenheit» vom Kanton. Niels Jost 09.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Seit Mitte April herrscht Bauverbot auf 50 Grundstücken in Weggis. Grund: die kantonale Rückzonungsstrategie. Wie 20 weitere Gemeinden im Kanton verfügt Weggis im Vergleich zum prognostizierten Bevölkerungswachstum über zu viel Bauland. 8,35 Hektaren müssen daher zu Landwirtschaftsland rückgezont werden. Das sind fast 12 Fussballfelder – und einer der höchsten Werte im Kanton.

Weggis muss 8,35 Hektaren Bauland rückzonen, unter anderem am Siedlungsrand. Bild: Patrick Hürlimann (2. Februar 200)

Für die Rückzonung in Frage kommen die erwähnten 50 Parzellen. Damit diese bis zur rechtskräftigen Revision der Ortsplanung bis spätestens Ende 2023 nicht überbaut werden, hat der Gemeinderat eine Planungszone erlassen. Die Grundstücke verteilen sich übers ganze Gemeindegebiet, von Hertenstein über den Bodeberg bis nach Rigi Kaltbad.

Hertenstein und Rigi Kaltbad: Zu schlecht erschlossen?

Der Grossteil der Parzellen erfüllt die Rückzonungskriterien klar: Sie sind teils seit Jahrzehnten unüberbaut, liegen am Siedlungsrand und sind teilweise schlecht erschlossen. «Strittig sind noch wenige Flächen, die aus Sicht der Gemeinde in der Bauzone belassen werden sollen», sagt Gemeinderat Baptist Lottenbach. Er nennt etwa eine 1500 Quadratmeter grosse Fläche in Hertenstein, welche unmittelbar an der Strasse und der Schiffsstation liegt. «Hier von einer Nicht-Erschliessung zu sprechen, erachte ich als falsch», sagt Lottenbach. In Hertenstein wie auch auf Rigi Kaltbad liessen sich weitere Beispiele finden.

Bauvorsteher Baptist Lottenbach. Bild: PD

«Das sind keine Randgebiete, sondern gut erschlossene Ortsteile.»

Auch die Planungshoheit der Gemeinde sieht der Ressortleiter Bau und Infrastruktur gefährdet. So würden nun Parzellen zur Rückzonung definiert, welche von drei Seiten bereits überbaut seien. «Statt die Siedlungsstreifen abschliessend überbauen zu können, entstehen Baulücken – als ob man einen Zahn aus einer intakten Zahnreihe rausziehen würde», verbildlicht Lottenbach.

Erschliessung nur eines von zehn Kriterien

Auf Anfrage sagt Kantonsplaner Mike Siegrist, dass jede Parzelle, welche für die Rückzonung in Frage kommt, anhand von zehn Kriterien gemeinsam diskutiert und beurteilt wird. Die Erschliessung sei nur eines davon. «Es müssen nicht alle Kriterien erfüllt sein, einzelne können auch über- oder untergewichtet werden», so Siegrist. Daher könnten auch Grundstücke als Rückzonungsflächen ermittelt werden, welche vollständig erschlossen sind.

Ein entscheidendes Kriterium sei die Lage. «Bei sehr peripheren Bauzonen wurden die zehn Beurteilungskriterien strenger ausgelegt. Deshalb wurden teilweise auch eigentliche Baulücken vom Kanton als Rückzonungsflächen bezeichnet, da eine weitere Bautätigkeit am Bauzonenrand als grundsätzlich zielwidrig erachtet wird», sagt Siegrist und bilanziert:

«Nur so kann die Zersiedlung an diesen Lagen gestoppt werden.»

Geld von Pensionskasse in Bauland gesteckt

Für die Betroffenen kann dies weitreichende Folgen haben. Gemäss Baptist Lottenbach käme es zu diversen Härtefällen. Der FDP-Gemeinderat erzählt von Eigentümern, welche ihr Bauland mithilfe von Pensionskassengeldern finanziert hätten. Weil durch eine Rückzonung zu Landwirtschaftsland ein Wertverlust von bis zu 95 Prozent droht, sei das existenzbedrohend. Lottenbach kritisiert: «Bei der Festlegung der Rückzonungsflächen verharrt der Kanton an seinen selber festgelegten Kriterien.

«Ich erwarte hier mehr Offenheit und Verständnis für die gemeindespezifischen Gegebenheiten.»

Gemäss Mike Siegrist strebt man mit den zehn Rückzonungskriterien eine möglichst rechtsgleiche Behandlung aller Gemeinden und Grundeigentümer an. Seitens Kanton sei man sich sehr wohl bewusst, dass jede Rückzonung als Härtefall empfunden werden kann. Siegrist verweist jedoch auf die übergeordneten Vorgaben des Bundesrechts:

«Dem Kanton sind die Hände gebunden.»

Siegrist weiter: «Der Kanton darf nicht entgegen der Rechtsprechung und dem Bundesgericht auf wirtschaftliche Umstände Rücksicht nehmen. Es gilt die raumplanerische Beurteilung.»

Diesbezüglich könne die Gemeinde im anstehenden Ortsplanungsverfahren in einem «sehr beschränkten Rahmen» weitere, einzelfallbezogene Argumente einbringen. Dies werde der Kanton bei der Vorprüfung nochmals anschauen.

Betroffene: Verständnisvoll, verunsichert, verärgert

Und was sagen die Betroffenen? Unsere Zeitung hat mit mehreren Grundeigentümern gesprochen. Viele zeigen Verständnis, andere Verunsicherung, wenige Verärgerung. Stark betroffen ist etwa die Korporation Weggis mit Flächen von teilweise mehreren zehntausend Quadratmetern. «Einige Grundstücke hätten einen beträchtlichen Wert», sagt Präsident Thomas Lottenbach, der Bruder des Gemeinderats. Der Korporation gehe es allerdings nicht darum, möglichst hohen Profit aus ihrem Land zu schlagen. Die Planung ist langfristiger. «Wir wollen nicht jetzt alle Grundstücke überbauen. Auch die nächsten Generationen sollen genug Platz haben.»

Diese Strategie würde nun aber durch die Rückzonungen durchkreuzt. Thomas Lottenbach hofft daher, einen Ersatz für einen Teil des Lands zu erhalten – was schliesslich dem Gemeinwohl zu Gute käme. «Es gibt zu viel teuren Wohnraum in Weggis, Einheimische ziehen weg, weil sie es sich nicht leisten können, im Dorf zu wohnen. Die Korporation könnte da gezielt Gegensteuer geben.»

Ob die Korporation Einsprache gegen die Planungszone oder gegen die im Sommer startende Gesamtrevision der Ortsplanung machen wird, sei noch offen. Dass viele andere Grundeigentümer von diesem Mittel Gebrauch machen, davon ist gemäss Baptist Lottenbach auszugehen. Der Gemeinderat befürchtet jedoch, dass die Chancen für eine Gutheissung und für allfällige Ersatzzahlungen schlecht stehen. «Die Rechtssprechung ist hier knallhart.» Angesprochen auf die Härtefälle versichert er aber: «Wir werden uns für diese Personen einsetzen.»