Kanton Luzern Wintersportgebiete: Auflagen für den Betrieb werden ab 8. Februar gelockert – Schlittelwege bleiben geschlossen Das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) hat entschieden, dass Wintersportgebiete ihren Betrieb vom 8. bis 28. Februar 2021 täglich öffnen können – auch alle Pisten inklusive Freeride dürfen geöffnet werden. Die Kapazitätsbeschränkung gilt jedoch wie bis anhin. Schlittelwege bleiben geschlossen. Aktualisiert 03.02.2021, 10.21 Uhr

Das Skigebiet Sörenberg darf seine Öffnungszeiten ausweiten. Bild: Manuela Jans-Koch (Sörenberg, 8. Januar 2021)

(pw) Das Gesundheits- und Sozialdepartement hat in Absprache mit der Luzerner Regierung beschlossen, dass die Wintersportgebiete den Betrieb ihrer Ski- und Sessellifte sowie ihrer Skipisten von 8. bis 28. Februar 2021 täglich weiterführen können. Dies schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung. Auch alle Pisten inklusive Freeride dürfen geöffnet werden.

Weiterhin gelten jedoch folgende Auflagen: Es gilt eine grundsätzliche Kapazitätsbeschränkung der Gäste, die bei 66 Prozent liegt. (Der Wert bemisst sich nach der Anzahl der Gäste an Spitzentagen).

Die von den Bergbahnbetreibern angelegten Schlittelwege bleiben wegen des Verletzungsrisikos bis auf Weiteres geschlossen.

Die Konsumation in Restaurationsbetrieben ist nicht möglich, es stehen jedoch Take-Away-Angebote zur Verfügung. Für Take-Away-Konsumation dürfen keine Sitzplätze auf Terrassen zur Verfügung gestellt werden. Zudem gilt weiterhin ein Alkoholverbot.

Die Fenster in Gondeln und Windschutzklappen auf Sesselliften müssen nach Möglichkeit immer offen sein.

Bahnen, die eine Erschliessungsfunktion im Sinne des öffentlichen Verkehrs erfüllen, waren bereits vorher geöffnet, und ebenso stehen Spazierwege und Langlaufloipen der Bevölkerung weiterhin zur Verfügung.



Lage erlaubt es, Auflagen zu lockern

Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf lässt sich in der Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Die epidemiologische Lage ist momentan relativ stabil. Fallzahlen, Reproduktionswert und Posititvitätsrate sind gesunken. Zudem wurden die Schutzkonzepte von den Betreibern der Wintersportgebiete bisher gut eingehalten und die Zusammenarbeit mit der Ski- und Snowboardschule Sörenberg war vorbildlich. Daher ist es verantwortbar, die Auflagen für den Betrieb der Wintersportgebiete zu lockern.»

Bei dieser Absprache habe der Regierungsrat einmal mehr das Ziel verfolgt, die Massnahmen so streng wie nötig anzuordnen, um Infektionsrisiken und Todesfälle zu beschränken und so massvoll wie möglich, um das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben auch in den aktuellen Pandemiezeiten zu ermöglichen, so Graf.



Wintersportler sollen Massnahmen einhalten – auch bei der Anreise im ÖV

Regierungsrat Graf appelliert gemäss Mitteilung an die Wintersportlerinnen und –sportler: «Um das neue Coronavirus nicht weiter zu verbreiten, bitte ich Sie dringend, dass Sie die Massnahmen von Bund und Kanton einhalten. Tragen Sie eine Maske, halten Sie Abstand, waschen Sie regelmässig Ihre Hände. Ich bitte Sie, diese Massnahmen nicht nur in den Wintersportgebieten zu berücksichtigen, sondern insbesondere auch bei der Anreise in den öffentlichen Verkehrsmitteln.»

Weiteres Vorgehen wird gegen Ende Februar festgelegt

Die epidemiologische Situation werde laufend analysiert und ein Entzug der Bewilligung sei je nach Entwicklung jederzeit möglich, heisst es in der Mitteilung des Kantons weiter. Über das Vorgehen nach dem 28. Februar 2021 wird der Regierungsrat gegen Ende Februar - auf Antrag des Kantonalen Führungsstabs - beraten.