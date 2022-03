Wirtschaftsmittelschule Willisau: Politiker kritisieren Kanton

Kanton Luzern Wirtschaftsmittelschule Willisau: Bildungspolitiker fühlen sich vom Kanton übergangen Noch 2016 wehrten sich die Luzerner Kantonsräte gegen die Schliessung der Wirtschaftsmittelschule Willisau, nun dürfte sie doch Realität werden. Die Parlamentarier fordern Klarheit. Christian Glaus Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Das Ende der Wirtschaftsmittelschule (WMS) Willisau scheint besiegelt zu sein. Wegen zu geringer Anmeldungen will der Kanton Luzern im kommenden Schuljahr an der WMS keine neue Klasse führen. Und auch ein Jahr später will er darauf verzichten. Damit werden drei Jahrgänge ausgesetzt. Die Kanti Willisau will sich auf die Gymnasien konzentrieren und gibt damit die Hoffnung auf, wieder Wirtschaftsmittelschülerinnen und -schüler aufzunehmen.

Pikant: Im Rahmen der Spardebatten hat sich der Kantonsrat 2016 gegen die Schliessung der WMS Willisau ausgesprochen. Nun wird er quasi vor vollendete Tatsachen gestellt, obwohl es für die definitive Schliessung einen Parlamentsbeschluss braucht. Pläne, einen entsprechenden Antrag einzureichen, gibt es beim Bildungs- und Kulturdepartement (BKD) noch nicht.

«Schliessung aus regionalpolitischer Sicht falsch»

SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner, Entlebuch. PD

Dass das Departement aus finanziellen Gründen keine Miniklassen führen will – dafür zeigen Bildungspolitiker Verständnis. Wenig Freude haben sie aber daran, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. So sagt der Entlebucher SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner, die Regierung sei verpflichtet, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Eine Massnahme könne die Einschränkung der freien Schulwahl sein, also eine Art Bildung von Schulkreisen für die Mittelschulen:

«Wenn die Regierung zu einer Umteilung der Lernenden nicht bereit ist, muss sie einen Antrag für die Schliessung des Standorts Willisau stellen.»

Über eine Schliessung müsse man bei einem allgemeinen Rückgang der Anmeldungen diskutieren. «Aus regionalpolitischer Sicht fände ich eine Schliessung jedoch falsch. Es braucht auch auf der Landschaft ein gutes Bildungsangebot.»

«Wohnort darf bei Zugang zu Bildung keine Rolle spielen»

SP-Kantonsrat Urban Sager, Luzern. PD

Der Luzerner SP-Kantonsrat Urban Sager, selber Lehrer an der Wirtschaftsmittelschule in Luzern, fordert, dass die Regierung dem Parlament reinen Wein einschenkt:

«Ich erwarte, dass man die Zukunft der WMS Willisau in der Bildungskommission und gegebenenfalls im Kantonsrat diskutiert. Die Initiative dazu muss von der Regierung kommen.»

Sager weiss: Die Schulabgängerinnen und -abgänger sind gefragt. Trotz tendenziell rückgängiger Anmeldungen sei die WMS kein Auslaufmodell. Auch der Stadtluzerner hält das Angebot auf der Landschaft für wichtig. «Der Wohnort darf beim Zugang zu Bildungsangeboten keine Rolle spielen.»

«Mit definitiver Schliessung zuwarten»

Mitte-Kantonsrat Ludwig Peyer, Willisau. PD

Für eine Rettung des Standorts Willisau eingesetzt hat sich Mitte-Kantonsrat Ludwig Peyer, bis vor kurzem Präsident der Schulkommission. Er brachte die Idee ein, die freie Schulwahl einzuschränken. Wer in einem gewissen Umkreis der WMS Willisau wohnt, soll automatisch dort zur Schule gehen. Das sei eine Idee von vielen gewesen, schreibt Peyer:

«Wenn die Lernendenzahlen im ganzen Kanton rückläufig sind, wird das schwierig.»

Das Bildungs- und Kulturdepartement sei gut beraten, «mit einer definitiven Schliessung des WMS-Standorts Willisau noch zuzuwarten». Es soll die weitere Entwicklung, insbesondere die Reform bei der kaufmännischen Ausbildung, abgewartet werden. Peyer scheint also den Widerstand gegen eine Schliessung aufgegeben zu haben. Wichtiger sei ein klares Bekenntnis zu einem starken Gymistandort Willisau. «Hier nehme ich einen langsamen Bewusstseinswandel im BKD wahr, was ich sehr begrüsse.»

«Offiziell keine Informationen erhalten»

FDP-Kantonsrat und Willisauer Stadtpräsident André Marti. PD

Willisaus Stadtpräsident und FDP-Kantonsrat André Marti ist von der Nachricht über die WMS überrascht worden, wie er sagt. Dass es schwierig werden würde, eine neue Klasse zu führen, habe er zwar gewusst. «Wir haben aber bis zur aktuellen Woche keine offiziellen Informationen erhalten.» Marti glaubt nach wie vor an den «Mehrwert einer WMS Willisau. Zum weiteren Vorgehen braucht es nun eine Auslegeordnung mit allen Beteiligten», fordert Marti. Nebst den zu tiefen Schülerzahlen müsse auch berücksichtigt werden, welche Veränderungen die KV-Reform auf nationaler Ebene mit sich bringe. Ob er auch als Kantonsrat politisch aktiv wird, lässt er noch offen:

«In erster Linie muss es nun darum gehen, die Kantonsschule mit Lang- und Kurzzeitgymnasium langfristig zu erhalten.»

