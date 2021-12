Reisebüros Dubai, Kanaren, Colmar: Das sind die Reiseziele der Luzerner und Luzernerinnen diesen Winter Die Buchungen zogen wieder an. Doch dann kam die Omikron-Variante und mit ihr strenge Reiseeinschränkungen. Luzerner Reiseexperten erzählen, wie sie mit der jetzigen Situation umgehen und wohin die Menschen trotzdem in die Ferien gehen. Zéline Odermatt 18.12.2021, 05.00 Uhr

Seit Tagen herrscht dicker Nebel über den Häusern, kein Sonnenstrahl kann bis zum Boden durchdringen. Die Sehnsucht nach wärmeren Orten, um Vitamin-D zu tanken, ist gross. «Ein Tapetenwechsel tut nach wie vor gut. Das Leben steht ennet der Schweizergrenzen nicht still, auch wenn man sich auf gewisse Einschränkungen wie bei uns einstellen muss.» Das sagt Franz Beckmann, Geschäftsführer des Reisebüros Mondial in Hochdorf, seinen Kunden und Kundinnen, die diesen Winter verreisen möchten. Wichtig sei, für die pandemiebedingten finanziellen Risiken versichert zu sein.

Denn die Coronabestimmungen wie auch die erforderlichen Einreisebestimmungen ändern sich laufend (siehe Box). Diesen Winter sind deshalb längere Aufenthalte an Orten mit möglichst wenig coronabedingten Auflagen gefragt. «Reisen ab zwei Wochen sind aktuell beliebt, weil der Aufwand für Kurztrips zu hoch ist», so Beckmann. Hoch im Kurs seien Dubai, Mexiko, die Dominikanische Republik sowie Ägypten, die Kanarischen und die Kapverdischen Inseln. Die asiatischen Länder wie Thailand oder Bali seien wegen nach wie vor grossen Einreisehürden nicht auf der Liste.

Bestimmungen für touristische Einreise in die Schweiz ab 20. Dezember (ausser Grenzregionen) Bei Einreise: PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder Antigenschnelltest (24 Stunden gültig) für alle Personen ab 16 Jahren. Zudem muss ein Einreiseformular ausgefüllt werden. Nach Einreise: 4 bis 7 Tage nach Einreise in die Schweiz müssen ungeimpfte Personen einen weiteren Test machen.

Buchungen seit November eingebrochen

Gerardo Ricigliano, Geschäftsführer der ITM Travel AG, die in Willisau und Luzern ein Reisebüro betreibt, nennt zudem New York, Miami und die Malediven für die nächsten Wochen als beliebte Ziele. Bis Mitte November sei der Buchungsstand besser als 2020 gewesen. Das sagt auch Beckmann, aber: «Nach Entdecken der Omikron-Variante und der dadurch gerade bei europäischen Regierungen ausgebrochenen Hektik mit Gegenmassnahmen, allen voran die Schweiz, ist die Nachfrage eingebrochen.»

Dabei wären die Reisebüros dringend aufs Geschäft angewiesen. Das Reisebüro Mondial hat seit Anfang der Krise die Ladenöffnungszeiten reduziert. «Dank massiver Kostenreduktionen und Härtefallentschädigungen können wir den gewohnten Kundenservice aufrechterhalten. Als bisher gesundes Unternehmen muss die Durststrecke leider akzeptiert werden», so Beckmann. Als KMU mit wenigen Mitarbeitenden habe man eine Stelle streichen müssen.

Auch die ITM Travel AG musste die Öffnungszeiten runterfahren, diese sollen ab 2022 jedoch wieder ausgebaut werden. Entlassen werden musste niemand, es habe jedoch einige freiwillige Abgänge in andere Branchen gegeben, so Gerardo Ricigliano.

Gruppenreisen ins nähere Ausland

Die Gössi Carreisen AG mit Sitz in Horw hat den Einbruch Mitte November auch gespürt – und reagiert. Gössi fokussiert sich neben Inlandreisen und Tagesausflügen momentan auf kürzere Reisen ins nähere Ausland, bei denen keine zusätzlichen Tests nötig sind. «Als Gruppenreise-Anbieter ist die Organisation von 40 bis 50 Tests für die Rückreise unmöglich», sagt Geschäftsinhaber Marco Gössi.

Bekannt sind sie für ihre Weihnachtsmarktfahrten. Gössi erzählt, dass besonders Colmar gut gebucht war, weil es dort wenig Einschränkungen gibt. Hingegen mussten Buchungen nach Stuttgart und Freiburg storniert werden, nachdem dort die Weihnachtsmärkte nur kurze Zeit offen waren. Das geht auch ins Geld. «Unseren Kunden haben wir die Kosten zurückerstattet, mit den Hotels, mit denen wir Verträge haben, sind wir noch am Verhandeln», erklärt Gössi.

Als typischer Familienbetrieb gehe das extrem an die Substanz. «Wir haben viele langjährige Mitarbeiter. Zum Glück mussten wir keine Kündigungen aussprechen», sagt Gössi. Einige Abgänge gab es hingegen wegen Pensionierungen, zudem konnten willige Chauffeure an ÖV-Betriebe ausgeliehen werden. Auch Härtefallgelder habe man erhalten.

Hoffnung auf den Frühling

Die stets ändernden Coronavorschriften sind für die Reiseunternehmen eine echte Herausforderung. Dabei sei bei den Kunden und Kundinnen das Reisebedürfnis gross. «Die Stimmung ist ganz anders, als vor einem Jahr im Winter», sagt Marco Gössi. «Die 2G-Massnahmen wurden von unseren Kunden in den letzten Wochen gut akzeptiert», so Marco Gössi. Ein Grossteil der jetzigen Gäste sei zudem auch schon geboostert. Was hingegen gar nicht gut gebucht wird, sind Reiseziele wie Baden-Württemberg, wo in der Gastronomie 2G+ gilt. «Viele denken sich, ich bin ja geimpft, wieso muss ich jetzt noch einen Test fürs Restaurant vorlegen.»

«Wir merken, dass wir uns in einer kritischen Situation befinden. Die Fallzahlen sehen nicht gut aus», so Gössi. Der Betrieb muss ab Anfang Jahr wieder in die Kurzarbeit. Doch die Impfung und der Booster gäben auch Sicherheit. Zuversichtlich schauen Gössi, wie auch Beckmann und Ricigliano auf den Frühling. Ab dann sollte das Sonnetanken wieder uneingeschränkter stattfinden können.