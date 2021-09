Kantonsspital Luzern: Zertifikatspflicht wirft Fragen auf

Luzern Zertifikatspflicht im Kantonsspital: Es braucht alle zwei Tage einen Coronatest, um das neugeborene Kind zu besuchen Die klammheimlich eingeführte Zertifikatspflicht am Luzerner Kantonsspital gilt auch für Mütter, die erst kürzlich gebärt haben. Sind sie nicht geimpft, ist der Besuch ihrer Kinder nun eine logistische Herausforderung. Das Spital selber spricht von einem Pilotversuch. Dominik Weingartner 28.09.2021, 05.00 Uhr

Der Besuch des eigenen, neugeborenen Kindes - für die meisten Eltern nur noch mit Zertifikat möglich. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

Die teilweise eingeführte Zertifikatspflicht am Luzerner Kantonsspital (Luks) lässt weiterhin Fragen offen. Wie unsere Zeitung vergangene Woche berichtete, gilt jene neuerdings für Besucher im Kinderspital sowie für Partner von gebärenden Frauen in der Frauenklinik. In den übrigen Abteilungen des Spitals müssen Besucher nach wie vor kein Zertifikat vorweisen.

Besonders der Fall der Neonatologie, wo neugeborene Kinder liegen, die auf medizinische Unterstützung angewiesen sind, ist pikant. Diese ist zwar im Gebäude der Frauenklinik untergebracht, gehört organisatorisch aber zum Kinderspital. Und hier gilt für alle Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren eine Zertifikatspflicht. Damit gemeint sind in der Regel Eltern, denn ausser Elternteile und Geschwister dürfen keine anderen Personen die Neonatologie besuchen.

Bund empfiehlt die Impfung für Schwangere erst seit Mitte September

Der regelmässige Besuch der Eltern ist ausdrücklich erwünscht, um die Entwicklung der Kinder zu begünstigen. Von der Zertifikatspflicht betroffen sind aber auch Mütter, die vor kurzem noch schwanger waren und nicht mehr in der Frauenklinik behandelt werden. Viele schwangere Frauen haben aufgrund von Unsicherheiten auf eine Impfung verzichtet; der Bund empfiehlt die Impfung für Schwangere erst seit Mitte September explizit.

Unserer Zeitung ist der Fall einer Frau bekannt, deren Kind auf der Neonatologie behandelt wird. Sie ist keine Impfgegnerin, die erste Dosis hat sie kurz nach der Geburt erhalten. Doch für die zweite Dosis muss sie einen Monat warten, und bis dahin hat sie kein Zertifikat. Um ihr Kind nun täglich besuchen zu können, muss sie sich jeden zweiten Tag auf Corona testen lassen, weil das negative Ergebnis eines Antigen-Schnelltests für das Covid-Zertifikat nur für 48 Stunden gültig ist. Für die junge Mutter ist das eine logistische Herausforderung, denn Coronatests sind zurzeit heiss begehrt – entsprechend schwierig ist es, einen freien Termin zu erhalten (wir berichteten).

Spital verweist auf «grosszügig ausgelegte Besucherregelung»

Gerne hätte unsere Zeitung von den Verantwortlichen im Luks erfahren, weshalb die Zertifikatspflicht in diesem Bereich zuerst eingeführt worden ist – notabene ohne offene Kommunikation und Vorlaufzeit. Doch das Luks beantwortet konkrete Fragen dazu nicht. Stattdessen heisst es in einer allgemein gehaltenen schriftlichen Antwort: «Bei der Kontrolle der Zertifikatspflicht für Besucherinnen und Besucher in der Frauenklinik und im Kinderspital handelt es sich um einen Pilotversuch.» Ziel dabei sei es, Erfahrungen mit der Zertifikatspflicht zu sammeln. Weiter argumentiert das Spital erneut mit dem Umstand, dass in den betroffenen Bereichen eine «grosszügig ausgelegte Besucherregelung» herrsche. Tatsächlich ist die Besuchsdauer im übrigen Spital auf eine Person pro Tag und maximal eine Stunde beschränkt.

Nach wie vor nicht betroffen von der Zertifikatspflicht sind die Luks-Standorte Sursee und Wolhusen. Offen bleibt, ob und wann sie dort und in den übrigen Abteilungen am Standort Luzern eingeführt werden. «Eine Auswertung wird zeitnah ergeben, ob die Zertifikatspflicht auch in anderen Bereichen des Spitals eingeführt werden soll», heisst es in der schriftlichen Stellungnahme des Spitals. Und: «Der Pandemiestab des Luks muss jeweils kurzfristig auf veränderte Ausgangslagen reagieren.»