Kanton Luzern - Zur Förderung von Grundkompetenzen: Kanton baut Angebot von Bildungsgutscheinen aus

Zur Förderung von Grundkompetenzen: Kanton baut Angebot von Bildungsgutscheinen aus Seit letztem Herbst vergibt der Kanton Bildungsgutscheine für Erwachsene, die besser im Lesen, Schreiben, Rechnen oder Computerbedienen werden wollen. Nun wird das Angebot erweitert. Livia Fischer 04.06.2021

«Bereits 496 Personen profitieren im Kanton Luzern», schrieb die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung in Bezug auf die Bildungsgutscheine für Erwachsene in einer Mitteilung Ende Mai. Dieser Zustupf von je 500 Franken soll Personen, die Mühe mit Lesen, Schreiben, Rechnen oder dem Bedienen eines Computers oder Smartphone haben, dazu motivieren, Kurse zur Förderung dieser Fähigkeiten zu besuchen.

Das Gutscheinangebot, das im September 2020 eingeführt wurde, ist somit gut angelaufen. Doch es hätte noch mehr Potenzial. Im Kanton Luzern gibt es schätzungsweise nämlich 45'000 Personen, die «Förderbedarf im Bereich Grundkompetenzen Erwachsener aufweisen». Nur: «Viele kennen die Bildungsgutscheine und kostenlosen kantonalen Angebote noch nicht», so Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann. Das Angebot soll also bekannter werden und einst 600 Personen pro Jahr erreichen. Damit das gelingt, appelliert Schwerzmann an Vorgesetzte, Fachstellen sowie ans private Umfeld von Betroffenen – vor allem Personen mit Leseschwierigkeiten –, jene auf die Kurse aufmerksam zu machen und zu unterstützen. Bereits letztes Jahr wurden über zwei Drittel aller Teilnehmenden durch Vermittlungspersonen auf den besuchten Grundkompetenzkurs hingewiesen.

1,5 Millionen der Schweizer Bevölkerung haben keine oder geringe Informatikkenntnisse In der Schweiz verfügen schätzungsweise rund 800'000 Erwachsene über ungenügende Lese- und Schreibfähigkeiten. 8,6 Prozent der schweizerischen Wohnbevölkerung zwischen 20 und 64 Jahren, also mehr als 400'000 Personen, haben grosse Schwierigkeiten, einfache Rechenaufgaben zu lösen. Und schätzungsweise 1,5 Millionen Personen zwischen 16 und 65 Jahren verfügen über keine oder geringe Kompetenzen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Im Kanton Luzern sind es wohl gegen 14'000 Personen. So richteten sich im Jahr 2020 fast zwei Drittel der Grundkompetenzkurse im Kanton Luzern an Personen mit geringen Computerkenntnissen. 36 Prozent der Teilnehmenden war über 50 Jahre alt. Diese Zielgruppe ist es denn auch, die gemäss der Bildungsbedarfsanalyse der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung (2019) und den Ergebnissen der ALL-Studie (Notter et al. 2006) besonderes oft von mangelnden Grundkompetenzen betroffen ist.

Sprechstunde und neues Gratis-Kursangebot

Um einen weiteren Anreiz zu schaffen, baut der Kanton sein Angebot im Bereich Förderung der Grundkompetenzen nun aus. Wer bereits einen Bildungsgutschein bezogen und einen Kurs erfolgreich absolviert hat, sprich mindestens 60 Prozent der Lektionen besuchte, kann ab sofort noch einen zweiten Gutschein beziehen. Zudem können sich Interessierte seit diesem Monat kostenlos beim Beratungs- und Informationszentrum für Bildung und Beruf (BIZ) etwa zum Kursangebot oder den Bildungsgutscheinen beraten lassen. Sprechstunde ist jeden zweiten Dienstag von 14 bis 16 Uhr, eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Erweitert wird auch bald das Kursangebot am Weiterbildungszentrum Kanton Luzern (WBZ). So wird ab September neu der kostenlose «Basiskurs Grundkompetenzen» angeboten. Im Kurs soll die Allgemeinbildung gefördert werden. Mit dem Ziel, «Personen zu befähigen, einen Berufsabschluss für Erwachsene oder andere Aus- und Weiterbildung absolvieren zu können, sich beruflich weiterzuentwickeln oder den Wiedereinstieg in die Berufswelt zu finden». Einerseits werden die Bereiche Deutsch, Alltagsmathematik sowie Informatik, Kommunikation und Technik abgedeckt. Weiter lernen die Teilnehmenden etwa verschiedene Lernmethoden kennen und sollen am Schluss Tagesereignisse sowie den Aufbau unseres Rechtssystems verstehen können.

Förderbedarf ist bei Frauen grösser als bei Männern

Grundlage für die Neuerungen ist ein Evaluationsbericht über den Einsatz der Bildungsgutscheine zwischen November 2020 und Februar 2021, den die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung nun veröffentlichte. Daraus geht eben etwa die Wichtigkeit einer guten Beratung sowie das noch nicht ausgeschöpfte Entwicklungspotenzial des Fördersystems hervor. Eine weitere Erkenntnis: Mangelnde Grundkompetenzen betreffen alle sozialen Schichten. Darauf deute hin, dass die erreichte Zielgruppe der Bildungsgutscheine sehr verschiedenartig in Bezug auf Alter, Erwerbsstatus und Bildungsabschluss sei.

Während in den Kursen für Lesen und Schreiben die Mehrheit der Teilnehmenden fremdsprachig ist – mit Ausnahme der WBZ-Kurse, die sich explizit an deutschsprachige Personen richten –, haben drei Viertel der Kursteilnehmenden im Mathematik-Bereich Deutsch als Muttersprache. Insgesamt sind laut Bericht rund 60 Prozent derjenigen, die Bildungsgutscheine bezogen hatten, fremdsprachig und haben die Schule nicht auf Deutsch absolviert.

Auffällig ist zudem, dass vor allem Frauen die Kurse besuchen – nur etwa ein Fünftel der Teilnehmenden ist männlich. Christof Spöring, Dienststellenleiter Berufs- und Weiterbildung, erklärt dies einerseits damit, dass Frauen auch einen grösseren Förderbedarf im Bereich Grundkompetenzen aufweisen würden als Männer. Da der Unterschied aber doch sehr markant sei, müssten noch weitere Faktoren mitspielen. So würden Frauen «den eigenen Bedarf vielleicht auch eher erkennen und die neue Chance annehmen».

Der Bericht gibt zudem über den Wohnort der Teilnehmenden Aufschluss. Der Grossteil (67 Prozent) wohnt in der Stadt, wo auch die meisten Kurse angeboten werden, oder in den Agglomerationsgemeinden. Hier gebe es Bestrebungen, auch die Bevölkerung auf dem Land besser zu erreichen. Spöring: «Wir versuchen dies mittels gezielter Kampagnen-Aktivitäten wie Flyer-Versenden sowie einer direkten Kontaktaufnahme mit einzelnen Gemeinden und potenziellen Vermittlungspersonen.»

Weitere Infos gibt es unter www.beruf.lu.ch/weiterbildung sowie www.besser-jetzt.ch