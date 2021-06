Impfen in Luzern: Kürzere Warteliste im Impfzentrum

Kanton Luzern Zwei Impfzentren, zwei Impfstoffe: In Luzern kommen Impfwillige schneller zum Pieks Die beiden kantonalen Impfzentren in Luzern und Willisau setzen verschiedene Impfstoffe ein. Die Wartezeit für eine Impfung in Luzern ist momentan kürzer. Um die Wartefrist zu verkürzen, rät der Kanton Impfwilligen, sich bei beiden Impfzentren anzumelden.

16.06.2021, 16.44 Uhr

Im Impfzentrum Luzern wird Moderna, in Willisau Pfizer/Biontech geimpft. Aufgrund der verschiedenen Impfstoffe ist gemäss des Kantons Luzern auch die Lieferung und die Verfügbarkeit von Impfdosen unterschiedlich. Das führe zu einer ungleichen Auslastung der beiden Impfzentren.

Aktuell gebe es für den Standort Willisau 14'100 angemeldete Personen, die noch keinen Impftermin erhalten haben. Für das Impfzentrum in Luzern haben sich 6'900 Personen angemeldet und noch keinen Impftermin erhalten. Die Wartefrist für eine Impfung in Luzern sei momentan kürzer als für eine Impfung in Willisau.

Im Impfzentrum Willisau ist die Warteliste im Moment länger. Bild: Boris Bürgisser (Willisau, 21. April 2021)

Zusätzliche Anmeldung via Impfhotline oder Mail

Um die Auslastung in den beiden Impfzentren auszugleichen, sei es hilfreich, wenn sich die impfwilligen Personen aus dem Kanton Luzern für beide Impfzentren anmelden. Je mehr Menschen sich für beide Impfzentren anmelden würden, umso grösser sei die Flexibilität, je nach verfügbarem Impfstoff den Angemeldeten einen Impftermin in Luzern oder in Willisau anzubieten. Das beschleunige den Impffortschritt im Kanton Luzern.

Wer sich nachträglich auch beim anderen kantonalen Impfzentrum anmelden will, kann sich für diese zusätzliche Registrierung an die kantonale Impfhotline wenden (Telefonnummer +41 41 228 45 45, wochentags jeweils von 8-12 und 13.30-17 Uhr). Zusatzanmeldungen sind auch per Mail an folgende Adresse möglich: impfen@lu.ch. Bei schriftlicher Korrespondenz sind folgende Angaben zu machen: Vorname, Name, Geburtsdatum, vollständige Adresse und Telefonnummer. (stg)