Kanton Luzern Zwei Selbstunfälle in Root und Inwil – verletzt wurde niemand Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden von 68'000 Franken. Die Polizei nahm einem Junglenker zudem den Führerausweis ab. 08.11.2021, 09.59 Uhr

Ein 23-jähriger Mann fuhr am Samstagabend mit seinem Auto auf der Luzernerstrasse in Richtung Gisikon. Bei der Bushaltestelle Wiesstrasse überholte er einen Bus, welcher in die Haltebucht einmündete. Dabei überfuhr er mit dem Auto eine Sicherheitslinie, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Lenker beschleunigte das Auto so stark, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dabei schleuderte er gegen mehrere Eisengeländer am Strassenrand und prallte danach in eine Bushaltestelle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm dem Lenker den Führerausweis ab. Der Gesamtschaden liegt bei 60'000 Franken.

Der Lenker beschleunigte das Auto so stark, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Bild: Luzerner Polizei

Der Sachschaden beträgt 60'000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

Ein weiterer Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen in Inwil: Ein 20-jähriger Lenker fuhr mit seinem Auto von Gisikon herkommend über die Reussbrücke und wollte danach in die Strasse «An der Reuss» abbiegen. Weil er zu schnell unterwegs war, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr über den Reussufwerweg.

Ein 20-Jähriger verlor die Kontrolle über das Auto. Bild: Luzerner Polizei

Das Auto kam im dichten Gehölz zum Stillstand – verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei 8'000 Franken. (pl)