Schwyz: Lehrkräfte fühlen sich im Stich gelassen bei Drohungen

Kanton Schwyz Die Lehrkräfte fühlen sich im Stich gelassen bei Drohungen Die Schwyzer Lehrkräfte sind wegen der Pandemie am Limit. Was tun mit Eltern, die konkrete Drohungen aussprechen? Und warum kam die Regierung einem wichtigen Wunsch der Schulleitung nicht nach?

«Aktuell sind Schulen Hotspots, was Corona-Infektionen betrifft», schreibt Rita Marty, Präsidentin der Lehrerinnen und Lehrer des Kantons Schwyz (LSZ) in einer Medienmitteilung. Die Dachorganisation der Lehrkräfte reagiert auf die verschärften Massnahmen seitens des Kantons mit Maskenpflicht ab der 1. Klasse und Präsenzunterricht bis zum 23. Dezember.

Eltern reagierten heftig, teilweise seien sie sogar übergriffig. «Man muss nicht mit allem einverstanden sein – auch in der Lehrerschaft gehen die Meinungen auseinander – aber Lehrpersonen persönlich anzugreifen, sie zu nötigen, Kinder zu instrumentalisieren und zum Protest zu missbrauchen und Schulleitende zu bedrohen, das sind Vorgänge, die unabhängig vom Thema nicht tolerierbar sind», schreibt der LSZ in der Medienmitteilung weiter und betont: «In der Geschäftsleitung LSZ sitzen keine Epidemiologen, keine Virologinnen und auch keine Wahrsager oder Prophetinnen. Wir wissen nicht, was Corona noch alles einfällt – aber wir wissen, dass Vorsicht und Schutz elementar sind.»

Wie viele Kinder sind auch Lehrpersonen krank oder in der Quarantäne. Stellvertretungen sind kaum zu finden. Zahlreiche Schulleitungen und Rektoren forderten das Bildungsdepartement und Regierungsrat Michael Stähli auf, den letzten Schultag auf Freitag vorzuverschieben. «Das hätte das ganze System entlastet», sagt die Küssnachter Schulpräsidentin Sibylle Hofer. Sie hat den Bildungsdirektor in einem Schreiben aufgefordert, sich dringend Gedanken über eine Entlastung zu machen. Sie hat das Schreiben auch ihren Kolleginnen und Kollegen in den anderen Schwyzer Gemeinden und Bezirken zugestellt, ein enormes Echo erhalten, aber der Wunsch von früheren Weihnachtsferien wird seitens der Regierung nicht erfüllt.

Sibylle Hofer ist überzeugt: «Es wird zu wenig auf die Basis gehört. Unsere Kompetenz ist das Unterrichten und nicht das Umsetzen der Massnahmen.» Eine dreiwöchige Auszeit hätte die Verbreitung des Virus dämmen können und den Schulleitungen und Lehrpersonen ermöglicht, dringende Aufgaben auf- und vorzuarbeiten.»

Die Morschacher Schulpräsidentin Simone Betschart argumentiert ähnlich. Auch sie setzte sich für das Verlängern der Ferien ein und betont, dass die Schulen die Betreuung der Kinder für kommende Woche selber organisiert hätten. «Den Lehrpersonen fehlt vor allem die Zeit, Zeit den normalen Unterricht zu gestalten.» Richtung Bildungsdepartement sagt auch sie: «Sie hören nicht auf die Leute an der Front, die tagtäglich mit der Situation konfrontiert sind.»

Derweil lassen die Eltern ihren Frust über die Maskenpflicht weiter an den Schulen ab. Sie fordern in Standardbriefen und Formularen, die im Umlauf sind, die Schulleitungen auf, Haftungsbestätigung für ihre Kinder zu unterschreiben. Die Schule solle garantieren, dass den Kindern wegen der Masken kein Schaden zugeführt wird. Kein Wunder überschreibt der LSZ seine Medienmitteilung mit dem Titel: «Alle sind stark gefordert.»

