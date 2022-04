Kanton Schwyz Kantonspolizei vereidigt vier neue Einsatzkräfte Am Freitag hat die Kantonspolizei vier Polizisten vereidigt und in das Korps aufgenommen. 01.04.2022, 21.22 Uhr

Die neu vereidigten Polizisten Bild: pd

Die Vereidigung hat am Freitag in der Pfarrkirche Goldau stattgefunden. Vier Männer sind damit in das Schwyzer Polizeikorps aufgenommen worden. Polizeikommandant Damian Meier zeigte sich erfreut: «Der heutige Tag ist für mich ein Freudentag, weil ich vier Kollegen offiziell im stolzen Korps der Kantonspolizei Schwyz willkommen heissen kann.»